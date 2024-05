Acidente com três caminhões deixa uma pessoa morta na BR 101 em Linhares

Em missão oficial nos Estados Unidos, o governador do Espírito Santo, Renato Casagrande (PSB), participa nesta semana, em Nova York, de uma agenda que inclui a participação em fóruns empresariais, além de reuniões bilaterais e visitas a instituições visando trazer inovações e soluções de sucesso em nível global.

Na terça-feira (14), Casagrande participa do LIDE Brazil Investment Forum 2024, que vai reunir empresários norte-americanos e brasileiros para gerar negócios e alavancar investimentos no Brasil. O governador capixaba também irá participar do “ES Day” durante o Brazilian Regional Markets, organizado pela Apex, em que serão apresentadas as potencialidades do Espírito Santo para empresários que tenham interesse em investir ou fazer negócios com empresas instaladas no Estado.

Na área da segurança pública, Casagrande vai visitar a sede da New York City Police Department (NYPD), o Departamento de Polícia de Nova York, para conhecer a estrutura e os métodos de sucesso da instituição. Ele também participa de reuniões bilaterais e visita instituições, visando trazer inovações e soluções de sucesso adotadas no país norte-americano. O governador se reúne ainda com representantes da Ernst & Young para apresentar possível parceria para gestão dos parques estaduais.

Casagrande também participa do “Person of the year”, organizado pela BrazilCham (Brazilian American Chamber Of Commerce), e tem encontro com representantes da Coursera, empresa que conta com mais de 10 mil cursos on-line e cuja plataforma é utilizada no programa QualificarES. Durante a permanência do governo nos Estados Unidos, o vice Ricardo Ferraço exerce a chefia do Executivo Estadual.