ES tem previsão de frente fria: veja como fica o tempo até sexta (17)

Chuva chega ao Estado e calorão deve diminuir a partir desta quarta-feira (15) em todas as regiões do Espírito Santo

Calor no ES e chuva no RS

A chuva intensa no Rio Grande do Sul e o calor atípico no Espírito Santo e no restante da Região Sudeste em pleno outono são causados pelo mesmo fenômeno meteorológico: um forte e longo bloqueio atmosférico.