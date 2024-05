Frente fria se aproxima do ES, dá refresco, mas calor volta no fim de semana

Um homem de 44 anos foi assassinado a tiros na madrugada deste sábado (11), no bairro São José, em Rio Novo do Sul , no Sul do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar, ele discutiu com a ex-mulher dentro do estabelecimento e um homem atirou contra a vítima.

No local, uma testemunha contou aos militares que a vítima discutia com a ex, quando outro homem chegou e disparou. O ex-marido morreu no local e a perícia foi acionada. A polícia chegou a fazer um patrulhamento na região, mas o suspeito, que não foi identificado, continua foragido.