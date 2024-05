Fuga da polícia a cavalo em Dores do Rio Preto? Checamos essa história

Vídeo foi gravado na cidade no último fim de semana e viralizou nas redes sociais não apenas em grupos da cidade

O vídeo de um homem a cavalo, supostamente fugindo da polícia em Dores do Rio Preto, na região do Caparaó, viralizou nas redes sociais nessa segunda (13) e terça-feira (14). As imagens foram feitas no centro do município, na noite do último domingo (12), e mostram o homem cavalgando em alta velocidade pelas ruas da cidade, acompanhado, logo atrás, de uma viatura da Polícia Militar. O Indivíduo foi detido no dia seguinte, em Espera Feliz, município vizinho, já em Minas Gerais.