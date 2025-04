Impactos da chuva

Após falta de energia, Vitória quer instalar geradores em estação de bombeamento

Prefeitura afirma que faz orçamentos para instalar equipamento na estrutura que atende Bento Ferreira e Monte Belo, onde ruas ficaram alagadas nesta segunda (7)

Avenida Carlos Moreira Lima, em Bento Ferreira, ficou alagada na manhã desta segunda-feira (7). (Fernando Madeira)

João Barbosa Repórter / [email protected]

A Prefeitura de Vitória estuda a instalação de geradores na estação de bombeamento que atende os bairros de Monte Belo e Bento Ferreira. A intenção foi anunciada nesta segunda-feira (7) depois que a estrutura deixou de funcionar em função de uma queda de energia. Com o problema, em meio às fortes chuvas, não houve escoamento da água e ruas dos dois bairros ficaram alagadas, causando transtornos aos moradores e também a quem trabalha na região.

"A avaliação [para instalação dos geradores] considera aspectos operacionais, estruturais e orçamentários. O tema vem sendo tratado com a seriedade e a prioridade que o contexto exige, especialmente diante dos desafios provocados pelas fortes chuvas que têm atingido a Capital”, informou a Central de Serviços da Prefeitura de Vitória, por meio de nota.

Enquanto a prefeitura faz uma análise técnica para melhorar o funcionamento da estação, moradores cobram uma solução para o problema que assola o bairro há anos.

“Nosso bairro já tem um histórico de alagamento. Quando chove, fico preocupada e quase não durmo à noite. Tenho que deixar meu carro em outro lugar e a casa nós entregamos na mão de Deus. O que adianta ter essa estação de bombeamento se, quando falta energia, não tem um gerador reserva para resolver o problema?”, indaga a moradora Karolliny Luppi.

Segundo ela, os registros de alagamentos na região geram medo e prejuízos constantes aos moradores. Quem também reclama é o comerciante Tadeu Meneguci, que alega que o funcionamento da estação de bombeamento de Bento Ferreira não é o ideal para o nível das chuvas que chegam até a Capital.

Estação de bombeamento de Bento Ferreira, em Vitória. (Google Maps)

“Como exemplo, cito a cidade de Amsterdã (na Holanda), que fica abaixo do nível do mar e tem toda uma rede de bombeamento que evita esses transtornos. Mas aqui [em Vitória] alaga em tudo quanto é canto e há muito tempo, mesmo tendo essa estação aqui do lado”, explica.

Estamos cansados dessa situação. É necessário saber o que está funcionando direito nessas estações, porque isso é um descaso com nosso bairro Tadeu Meneguci • Comerciante e morador de Bento Ferreira, em Vitória

Prefeitura promete soluções

Através da Secretaria da Central de Serviços, a Prefeitura de Vitória salientou que as estações de bombeamento de águas pluviais estão em funcionamento, enquanto realiza análise técnica para instalação de geradores de energia nas estruturas.

Através de nota, a gestão municipal pontuou que “reconhece a importância estratégica desses equipamentos para garantir a continuidade dos serviços essenciais durante eventuais interrupções no fornecimento de energia elétrica pela concessionária EDP, como ocorreu nesta madrugada".

Em relação à interrupção de energia que afetou Bento Ferreira e Monte Belo e impediu o funcionamento da estação de bombeamento, a EDP informou, por nota, que o problema foi causado pela queda de galhos de árvores sobre a rede elétrica. Destacou ainda que, após o trabalho de uma equipe no local na manhã desta segunda (7), o serviço foi 100% normalizado.

