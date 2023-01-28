Após alerta sobre riscos, prefeitura poda árvores grandes em Vitória

Uma parte das árvores da Avenida Marcos de Azevedo, na região do Parque Moscoso, no Centro de Vitória, foi podada pela prefeitura na manhã deste sábado (28). Equipes foram enviadas ao local após relato de moradores à reportagem de A Gazeta, indicando risco de queda de galhos sobre carros estacionados e até o caso de uma idosa que precisou de atendimento médico após ser atingida por parte da árvore. Fotos tiradas durante o serviço mostram os caminhões levando pequenos troncos e folhas, retirados da via.
Na última quinta-feira (26), o comerciante Genilton Queiroz informou à reportagem de A Gazeta que as árvores estavam tocando parte da fiação e entrando na área das residências, ficando muito perto, inclusive, de algumas janelas. O pedido dos moradores era que as árvores fossem podadas. Veja o vídeo registrado por ele:
Neste sábado (28), em um novo contato com a reportagem, o comerciante informou que o serviço estava sendo feito "de acordo com o prometido". Os trabalhadores teriam chegado ao local por volta das 7h e permaneciam no local até as 11h30.
O secretário de Meio Ambiente de Vitória, Tarcísio Foger, afirmou para A Gazeta, na última quinta-feira, que as árvores seriam podadas neste sábado. Ele detalhou que apenas um lado da avenida passaria pela poda. A parte escolhida é a que não tem a presença de fios elétricos.
No lado oposto da avenida, onde estão os postes e fios de eletricidade, a prefeitura deve fazer a poda em conjunto com a EDP, concessionária de energia elétrica. A ideia é que a EDP retire os galhos que estão encostando na fiação para que a prefeitura complete a poda posteriormente.
Após o relato do morador, a EDP informou ao site A Gazeta que havia sido acionada pela prefeitura e que trabalharia em conjunto para resolver o problema.
Procurada novamente neste sábado (28), a Prefeitura de Vitória informou que a equipe chegou ao local às 7h30 e há previsão de terminar o serviço até as 16h. O local está sinalizado. A EDP também foi demandada para saber se alguma equipe foi ao local, mas ainda não houve retorno.