Após alerta sobre riscos, prefeitura poda árvores grandes em Vitória

Prefeitura esteve no Centro de Vitória para poda de árvores Crédito: Genilton Queiroz

Na última quinta-feira (26), o comerciante Genilton Queiroz informou à reportagem de A Gazeta que as árvores estavam tocando parte da fiação e entrando na área das residências, ficando muito perto, inclusive, de algumas janelas. O pedido dos moradores era que as árvores fossem podadas. Veja o vídeo registrado por ele:

Neste sábado (28), em um novo contato com a reportagem, o comerciante informou que o serviço estava sendo feito "de acordo com o prometido". Os trabalhadores teriam chegado ao local por volta das 7h e permaneciam no local até as 11h30.

O secretário de Meio Ambiente de Vitória, Tarcísio Foger, afirmou para A Gazeta, na última quinta-feira, que as árvores seriam podadas neste sábado. Ele detalhou que apenas um lado da avenida passaria pela poda. A parte escolhida é a que não tem a presença de fios elétricos.

No lado oposto da avenida, onde estão os postes e fios de eletricidade, a prefeitura deve fazer a poda em conjunto com a EDP, concessionária de energia elétrica. A ideia é que a EDP retire os galhos que estão encostando na fiação para que a prefeitura complete a poda posteriormente.

Após o relato do morador, a EDP informou ao site A Gazeta que havia sido acionada pela prefeitura e que trabalharia em conjunto para resolver o problema.