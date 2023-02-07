Após 5 dias internada, morre mulher que teve 70% do corpo queimado

Mulher de Castelo foi transferida para Vitória após ter 70% do corpo queimado Crédito: Divulgação/ Notaer

Segundo a irmã da vítima, que não divulgou seu nome, a mulher morreu enquanto estava internada no hospital. “O médico disse que ela estava bem ruim, que não aguentava mais, tinha muitos ferimentos, por isso acabou morrendo”, afirmou.

A família foi até o município da Serra para liberar o corpo.

Relembre o caso

TV Gazeta Sul, junto ao De acordo com as informações apuradas pelo repórter Matheus Passos, da, junto ao Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (Notaer) , o caso teria acontecido por volta das 5 horas do último dia 29, em uma residência em Santo Andrezinho. A vítima seria usuária de drogas, e a casa seria de outro usuário. A suspeita, a princípio, é que o companheiro dela tenha ateado o fogo.

Após relatos, a equipe da PM foi até a casa onde a vítima teria sido queimada, porém ninguém estava no imóvel. Dentro da residência, os policiais encontraram um colchão de casal queimado. Até o momento, não há informações sobre a identidade ou a detenção de algum suspeito.

A mulher que teve 70% do corpo queimado dormia em um colchão Crédito: Thomaz Albano