Após 17 dias, adolescente atacada por cães em Guarapari recebe alta

Rafaela Gomes Loyola, que está grávida, foi atacada por cães em Guarapari Crédito: Arquivo pessoal

Após o ataque, a jovem ficou gravemente ferida com várias lacerações pelo corpo, foi socorrida por um casal e levada para Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Guarapari e depois transferida para o Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves, na Serra.

"Graças a Deus ela está se sentindo bem e a gente vai pra casa hoje", informou a mãe da jovem, Maria Izaldina Gomes.

Em entrevista ao g1ES, Rafaela disse que se sente aliviada e não vê a hora de voltar para casa. "Foi um livramento. Se não fosse o casal não sei. Estou feliz. Quero sair daqui e ir embora logo", disse a jovem.

A adolescente passou por uma cirurgia no braço direito, na última terça-feira (27). Maria Izaldina disse que correu tudo bem durante o procedimento e a filha já começa a recuperar os movimentos do braço.

No início da tarde as duas aguardavam o carro disponibilizado pela madeireira, dona dos cães que atacaram a jovem, que tem prestado toda a assistência à família desde o ataque.

Rafaela vai retornar ao hospital dentro de 15 dias para uma avaliação com um ortopedista.

SOCORRO NO DIA DO ATAQUE

No dia do ataque, Rafaela foi socorrida pela gari Arlete de Souza e o marido. O casal passava pelo local de carro e jogou o veículo contra os cachorros e socorreu a jovem.

"A gente estava vindo da igreja depois do culto. Quando estávamos passando por ali o meu esposo viu três cachorros e uma pessoa no chão. Ele falou 'amor, estão atacando alguém ali'. Ele buzinando e jogando farol e eu batendo a porta do carro e pedindo ajuda pra quem passava também", contou a gari.

Arlete contou ainda que a adolescente foi levada inicialmente para a Unidade de Pronto-Atendimento da cidade em estado grave.

"Eu achei que ela fosse morrer porque as minhas mãos e a minha roupa ficaram todas ensanguentadas. A camisa dela estava pingando sangue. Só agradecer a Deus. O médico da UPA falou 'Se vocês não passam na hora, essa menina não ia aguentar não''', disse Arlete.