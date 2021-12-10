Após 10 abortos, capixaba que mora nos EUA descobre gravidez de gêmeos

Amanda Altoé sofreu dez abortos e, há sete meses, descobriu a gravidez de gêmeos Crédito: Acervo pessoal

Após sofrer dez abortos, a capixaba Amanda Altoé, que atualmente mora com o marido nos Estados Unidos , descobriu estar grávida de gêmeos. Para a administradora — que está no sétimo mês de gestação — contar essa história tem um significado: levar esperança para as mulheres que estão tentando engravidar.

Em entrevista ao Bom Dia ES, da TV Gazeta, a capixaba disse que sofreu os dez abortos de 2009 a 2021. O que ela e o marido não esperavam era que a 11ª gravidez ia dar certo. "Para nossa surpresa, vieram dois. Não esperávamos nem um, porque sempre que seguíamos para fazer o ultrassom, o coração já tinha parado de bater", contou.

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Imagem de ultrassom que revelou gravidez de gêmeos de Amanda Altoé Crédito: Acervo pessoal

Gêmeos univitelinos (idênticos, dividindo a mesma placenta), Erick e Thiago devem chegar em fevereiro. A série de abortos preocupou o casal, que foi atrás para descobrir o que poderia estar acontecendo e descobriu o diagnóstico de Amanda: útero bicorno.

O QUE É ÚTERO BICORNO

Segundo a médica ginecologista e obstetra Mariana Arrabal, o útero bicorno é uma má formação congênita que acontece desde a concepção. A chance de uma pessoa com útero bicorno engravidar é de 1 em 50 milhões.

"Nessa má formação, o útero se funde e forma dois cornos. Chamamos de formado de coração. É importante os casais, que tiveram mais de dois abortos, irem atrás da causa disso", completou.

Imagem mostra como é útero bicorno (útero de funde e forma dois cornos) Crédito: Reprodução | TV Gazeta

APÓS CAPIXABA ENGRAVIDAR, MARIDO FEZ VASECTOMIA

À reportagem da TV Gazeta, Amanda contou que ela e o marido já tinham desistido da gravidez, já que o marido já estava até com uma cirurgia de vasectomia agendada. "A ficha ainda não caiu. Ficamos surpresos na hora da ultrassonografia, já tínhamos certeza de mais um aborto", falou.

Amanda Altoé comemorando a gravidez de gêmeos Crédito: Acervo pessoal

Ela detalhou que o marido já não a acompanhava mais nas consultas por não saber lidar direito com as perdas. "Sempre foi mais difícil para ele. Ouvimos o coração e ele falou: 'Nossa, o coração ainda está batendo'. E o médico: 'O coração não, são dois'. Aí meu marido entrou em choque", completou a capixaba.