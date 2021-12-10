Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Esperança

Após 10 abortos, capixaba que mora nos EUA descobre gravidez de gêmeos

Para a administradora Amanda Altoé, contar essa história tem um significado: levar esperança para as mulheres que estão tentando engravidar
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 dez 2021 às 21:34

Publicado em 09 de Dezembro de 2021 às 21:34

Amanda Altoé sofreu dez abortos e, há sete meses, descobriu a gravidez de gêmeos
Amanda Altoé sofreu dez abortos e, há sete meses, descobriu a gravidez de gêmeos Crédito: Acervo pessoal
Após sofrer dez abortos, a capixaba Amanda Altoé, que atualmente mora com o marido nos Estados Unidos, descobriu estar grávida de gêmeos. Para a administradora — que está no sétimo mês de gestação — contar essa história tem um significado: levar esperança para as mulheres que estão tentando engravidar.
Em entrevista ao Bom Dia ES, da TV Gazeta, a capixaba disse que sofreu os dez abortos de 2009 a 2021. O que ela e o marido não esperavam era que a 11ª gravidez ia dar certo. "Para nossa surpresa, vieram dois. Não esperávamos nem um, porque sempre que seguíamos para  fazer o ultrassom, o coração já tinha parado de bater", contou.
Amanda Altoé sofreu dez abortos e, há sete meses, descobriu a gravidez de gêmeos
Imagem de ultrassom que revelou gravidez de gêmeos de Amanda Altoé Crédito: Acervo pessoal
Gêmeos univitelinos (idênticos, dividindo a mesma placenta), Erick e Thiago devem chegar em fevereiro. A série de abortos preocupou o casal, que foi atrás para descobrir o que poderia estar acontecendo e descobriu o diagnóstico de Amanda: útero bicorno.

O QUE É ÚTERO BICORNO

Segundo a médica ginecologista e obstetra Mariana Arrabal, o útero bicorno é uma má formação congênita que acontece desde a concepção. A chance de uma pessoa com útero bicorno engravidar é de 1 em 50 milhões.
"Nessa má formação, o útero se funde e forma dois cornos. Chamamos de formado de coração. É importante os casais, que tiveram mais de dois abortos, irem atrás da causa disso", completou.
Amanda Altoé sofreu dez abortos e, há sete meses, descobriu a gravidez de gêmeos
Imagem mostra como é útero bicorno (útero de funde e forma dois cornos) Crédito: Reprodução | TV Gazeta

APÓS CAPIXABA ENGRAVIDAR, MARIDO FEZ VASECTOMIA

À reportagem da TV Gazeta, Amanda contou que ela e o marido já tinham desistido da gravidez, já que o marido já estava até com uma cirurgia de vasectomia agendada. "A ficha ainda não caiu. Ficamos surpresos na hora da ultrassonografia, já tínhamos certeza de mais um aborto", falou.
Amanda Altoé sofreu dez abortos e, há sete meses, descobriu a gravidez de gêmeos
Amanda Altoé comemorando a gravidez de gêmeos Crédito: Acervo pessoal
Ela detalhou que o marido já não a acompanhava mais nas consultas por não saber lidar direito com as perdas. "Sempre foi mais difícil para ele. Ouvimos o coração e ele falou: 'Nossa, o coração ainda está batendo'. E o médico: 'O coração não, são dois'. Aí meu marido entrou em choque", completou a capixaba.
"Estou feliz em poder passar essa história porque acompanhamos muitas mulheres com perdas gestacionais e sofremos muito. O mundo não tem noção do que é um aborto. É bom contar para que as pessoas não desistam e busquem diagnóstico para realizar o sonho de ser mãe"
Amanda Altoé - Administradora

Veja Também

Mais um detento foge de presídio no Xuri, mas é recapturado em ônibus

Afinal, como se mede a quantidade de chuva?

Conjunção entre Vênus, Júpiter, Saturno e Lua será visível do ES?

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Estados Unidos gravidez Aborto
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
'É guerra, não ganância': o que ameaça o pacote de Lula para segurar o preço do diesel
Imagem de destaque
Colisão entre dois carros deixa três feridos em trecho de Ibiraçu
Imagem de destaque
O que é lipedema? Entenda sintomas e a condição da atriz Barbara Reis

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados