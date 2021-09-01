Anchieta ganha parque com trilha, viveiro de mudas, playground e mirante

Anchieta inaugura parque com trilhas, viveiro de mudas e mirante Crédito: Divulgação/ Prefeitura de Anchieta

O município de Anchieta , no Litoral Sul do Espírito Santo, conta com um novo ponto turístico. Com 14 mil metros quadrados de extensão, está aberto à visitação o Parque Sede da Reserva de Desenvolvimento Sustentável (RDS) Papagaio, que possui auditório, viveiro de mudas de árvores nativas E circuito para caminhada com trilha, além de um playground e um mirante com área de convivência.

O espaço, inaugurado no último fim de semana, fica entre os bairros bairro Nova Jerusalém, Benevente e Nova Esperança. Segundo a prefeitura, o local foi criado com a finalidade de conservar o manguezal, o rio e as espécies que habitam a região, como pássaros, caranguejos e peixes, entre outros.

A administração municipal explicou que, para a construção do parque, foram investidos cerca de R$ 2 milhões, com recursos financeiros de compensação ambiental da Samarco Mineração , que possui unidade industrial na cidade.

Parque do Papagaio em Anchieta

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Uma equipe composta por técnicos e biólogos gerencia o espaço para receber os visitantes diariamente. O local possui um prédio para a gestão da RDS, além de academia popular e esculturas de espécies da região. Também conta com estacionamento, banheiros, sinalização temática e videomonitoramento. O auditório do parque recebeu o nome de Sebastião Freire Simões e o viveiro municipal, de Heraldo César Sangali — ambos são ex-servidores do Meio Ambiente e já faleceram.

COMO VISITAR O LOCAL