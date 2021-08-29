Viajando o país num carro popular, casal de jornalistas chega ao ES

Carina Furlanetto e João Paulo Mileski são jornalistas que já estiveram em 10 países com o seu Sandero. Agora, fazem um tour de carro pelo país Crédito: Vitor Jubini

Se você já desistiu de um sonho porque seria difícil realizá-lo, talvez mude de ideia após ouvir a história de Carina Furlanetto e João Paulo Mileski. O casal de jornalistas gaúchos conheceu dez países da América do Sul em seu Sandero 1.0 e agora se desafiam a conhecer todos os estados do país neste mesmo veículo. O Espírito Santo entrou na rota e o casal já passeia por aqui há alguns dias.

Partindo de Bento Gonçalvez, no Rio Grande do Sul, Furlanetto e Mileski estão à mais de 120 dias na estrada fazendo esse segundo itinerário. Eles, que juntaram dinheiro por 10 anos para viver este sonho, já passaram por Santa Carina, Paraná, São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. A mais recente parada é o Espírito Santo, aonde devem ficar por volta de um mês explorando e território. “A gente nunca tinha pisado aqui, então, tudo é novidade. A gente está bem ansioso pelo Estado”, detalha Carina.

De cara, a impressão foi boa. Os jornalistas tiveram um problema com a bateria externa que usam para cozinhar e recarregar eletrônicos dizem ter sido bem ajudados pelos locais: “Me parece um povo muito receptivo, acolhedor, a gente está a pouco tempo aqui, mas isso já nos chamou a atenção”, comenta João Paulo.

Tendo passado por Cachoeiro de Itapemirim e Marataízes de maneira rápida, Carina conta que neste último local foram à Praia das Falésias, onde ela garantiu um belo clique no topo de um rochedo. "A gente acabou vendo a pedra do Frade e da Freira, mas foi da rodovia e realmente parece que tem as silhuetas", comenta João Paulo sobre o pico natural que viram de longe.

Os dois também visitaram Vitória e foram ao maior cartão postal do ES, o Convento da Penha. Na sequência do roteiro, está Domingos Martins, onde os dois já aproveitam o frio e até conheceram a famosa "Pedra Azul". O município está sendo um ponto de descanso para os jornalistas, que receberam uma hospedagem na região como cortesia. “Gostamos muito desse clima de serra, somos mais da montanha do que do mar. Estamos com bastante expectativa por essa região”, relata Carina.

Outros pontos em que querem dar uma passada durante a estadia em terras capixabas são Guarapari, Afonso Cláudio e Castelo. A terra do forró pé de serra, o vilarejo de Itaúnas, também é um local por onde desejam passar, mas eles explicam que talvez essa visita fique para quando eles estiverem indo à Bahia, visto que o município fica no extremo norte do ES.

Falando em planos, os da dupla de jornalistas estão em constante mudança: “A gente não planeja com muita antecedência o que vamos fazer. A gente é de chegar no lugar e aí pesquisar o que tem. Às vezes buscamos informação em algum centro de apoio ao turista, vamos conversando com as pessoas, pegando as dicas”, explica Carina, acrescentando que a pandemia também é um fator que está pesando na hora de determinar os locais pelos quais passarão, visando evitar aglomerações.

A questão da segurança sanitária é tão importante para eles que, para essa volta pelo país – que iniciou há pouco tempo e tem previsão de durar cerca de dois anos –, fizeram uma adaptação em seu carro, embutiram uma cama na parte traseira. "Costumamos dizer que estamos em um 'isolamento nômade', tanto que as pessoas nos convidam para ficar na casa delas e tudo mais. Estamos vacinados, temos as duas doses, mas enquanto a pandemia não passar, vamos seguir bem rigorosos", explica João Paulo.

Na rotina do tour pelo país, também há outra questão curiosa: os dois tentam gastar cerca de R$ 70 por dia para as despesas com o carro e ambos. Vale destacar que, quase sempre, eles próprios fazem suas refeições em uma panela elétrica e, como dito anteriormente, não gastam com hospedagem. Além disso, para dormir no carro, buscam sempre estacionamentos gratuitos e os banhos ficam por conta de estruturas de postos de gasolina e shoppings.

Carina Furlanetto e João Paulo Mileski querem conhecer todos os Estados do Brasil Crédito: Vitor Jubini

VIAGEM DE AUTOCONHECIMENTO

Para além dos cartões postais, felicidades e desesperos práticos na estrada, os dois colecionam vivências e enxergam essa experiência como um processo também de conhecimento sobre si. Tanto que o blog de Carina e João Paulo, “Crônicas na Bagagem” , leva em sua identidade visual a frase “uma jornada de autoconhecimento”.

“Mais do que conhecer lugares, a gente acaba redescobrindo a nós mesmos. A gente está levando uma vida completamente diferente da que tínhamos. Nisso, acabamos dando valor às coisas simples”, conta João Paulo.

Ele relembra que antes se questionava se seria possível viver em um veículo tão pequeno, com tão poucas coisas. Hoje, após tudo o que já viveu com a parceira, eles olham para o seu apartamento e pensam na quantidade de coisas supérfluas que tinham.

Como casal, a relação dos dois também mudou. Juntos há 11 anos, eles, agora, têm uma conivência muito mais intensa do que quando cada um tinha o seu respectivo emprego. “É bom ter com quem compartilhar os bons momentos e os maus momentos. Tem coisas muito legais que acontecem na viagem e é legal que tenha outra pessoa do lado para saber que algo tão bom é real”, afirma Carina.

Essas vivências são transbordadas em palavras, reflexões que no tour pela América do Sul resultaram até mesmo em um livro. E uma nova obra pode surgir, Carina adianta que está nos planos mais uma publicação, embora talvez não no mesmo formato.

"Existem muitos viajantes com canal no YouTube, que compartilham suas rotinas em forma de vídeo, a gente já é mais das palavras, preferimos os textos. É dessa forma que a gente quer contar a nossa história. Não necessariamente numa forma de inspirar as pessoas a viajarem, porque acho que isso não é todo mundo que gostaria de fazer, que está disposto, mas inspirar as pessoas a seguirem os seus próprios caminhos e não esperarem pelas condições ideais”" Carina Furlanetto - Jornalista e viajante

CRÔNICAS NA BAGAGEM: 421 DIAS NA ESTRADA - UMA JORNADA DE DESPRENDIMENTO PELA AMÉRICA DO SUL

Capa do livro "Crônicas na bagagem: 421 dias na estrada - uma jornada de desprendimento pela América do Sul" Crédito: Reprodução/Editora èvora