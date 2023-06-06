Um gato-do-mato-pequeno, espécie ameaçada de extinção, foi encontrado morto após ter sido atropelado na Estrada da Boleira, na zona rural de Sooretama, no Norte do Espírito Santo. O cadáver do animal foi recolhido por uma equipe da Reserva Biológica de Sooretama na tarde desta terça-feira (6).
De acordo com o chefe da reserva, Eliton de Almeida Lima, o acidente pode ter acontecido na noite de segunda-feira (5), quando provavelmente o felino saiu para caçar a presa.
“Geralmente, quando não há alimento nas reservas, os felinos saem à noite para caçar, atacam galinhas e outros animais de propriedades rurais vizinhas. Ele deve ter sido atropelado à noite. Nós recebemos a informação e fomos até o local para recolher o animal. Ele já estava morto”, disse.
O cadáver do animal foi encaminhado para o setor de pesquisa, onde devem ser coletados dados de material genético para estudos.
Ameaçado de extinção, gato-do-mato-pequeno morre atropelado em Sooretama
Gato ou onça?
O caso do atropelamento foi compartilhado em mensagens nas redes sociais e a informação se espalhou pela população de Sooretama. Alguns usuários relataram que se tratava de uma onça.
Segundo a coordenadora do Projeto Felinos e Professora Titular na Universidade Vila Velha (UVV), Ana Carolina Srbek de Araujo, é possível diferenciar os felinos.
“A onça-parda não tem pintas, assim como o gato-mourisco. Ambos têm pelagem de uma única cor. O gato-do-mato-pequeno, o gato-maracajá, a jaguatirica e a onça-pintada possuem pintas e manchas. A identificação é feita pelo padrão de marcas que é diferente para cada espécie. Além disso, há diferença de tamanho também. É importante ressaltar que (o gato-do-mato-pequeno) é uma espécie em ameaça de extinção”, explicou a especialista.