"Indignação", diz esposa de idoso morto no ES sobre liberdade de acusado

Desde então, o acusado do crime, Márcio Tyrone Conti de Amorim, de 22 anos, estava foragido. No mês de abril, no entanto, uma decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ) permitiu que o jovem respondesse ao processo em liberdade . O benefício concedido pelo STJ causou reações da esposa de Seu Carlinhos e também de Jovita Pires, uma segunda vítima do atropelamento, que chegou a ser atendida no hospital e foi liberada.

Em entrevista ao repórter Paulo Ricardo Sobral, da TV Gazeta, as duas relataram indignação com a decisão da Justiça.

"É revolta, indignação. Como um indivíduo desse pode continuar em liberdade? Foi a vida do meu marido, um homem que trabalhou a vida inteira para criar os filhos. Que Justiça é essa?" Rita de Cássia Meireles - Esposa de Francisco Carlos do Nascimento

A esposa do idoso morto não tem dúvidas sobre a autoria do crime. "Aquilo foi proposital", afirmou. "A falta que ele faz é imensa. Já fez um ano e às vezes não acredito no que aconteceu, uma coisa absurda", disse.

A segunda vítima do atropelamento é Jovita Pires. Ela precisou de atendimento médico no dia do crime, mas foi liberada.

"Eu vi a cena todinha de ele sendo jogado para cima. O carro bateu em mim e depois bateu no Seu Carlinhos. Eu só não fui atropelado porque tinha uma moto, ele desviou e não pegou em mim", contou à TV Gazeta.

Relembre o caso

No dia 31 de março de 2022 , um homem atropelou propositalmente duas pessoas após uma confusão devido a som alto no bairro Cidade Continental, na Serra. O motorista foi posteriormente identificado como Márcio Tyrone Conti de Amorim

, um homem atropelou propositalmente duas pessoas após uma confusão devido a som alto no bairro Cidade Continental, na Serra. O motorista foi posteriormente identificado como Márcio Tyrone Conti de Amorim Horas depois de ter sido atropelado, Francisco Carlos do Nascimento, de 63 anos, morreu. Segundo apurado na época, a mulher atropelada recebeu alta do hospital onde estava internada



No dia 13 de maio de 2022 , um mandado de prisão preventiva foi expedido contra Márcio Tyrone Conti de Amorim. Ele passou a ser procurado pela polícia



, um mandado de prisão preventiva foi expedido contra Márcio Tyrone Conti de Amorim. Ele passou a ser procurado pela polícia No dia 2 de junho , o resultado do inquérito foi divulgado pela Polícia Civil. Investigações da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Serra apontaram que Márcio ocultou provas do crime



, o resultado do inquérito foi divulgado pela Polícia Civil. Investigações da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Serra apontaram que Márcio ocultou provas do crime Em abril deste ano, o STJ concedeu liberdade ao jovem. Isso significa que a partir de agora ele responde ao processo em liberdade, sem ser considerado foragido



O que diz a defesa

O advogado de Márcio chegou a dizer que ele tem transtornos psiquiátricos, versão contestada pelos delegados na ocasião. O advogado do jovem, Pablo Ramos Laranja, ingressou com quatro pedidos na Justiça relacionados ao caso, incluindo um habeas corpus, mas todos foram negados em junho de 2022. Pela decisão do STJ, Márcio deve seguir medidas cautelares, como por exemplo o monitoramento eletrônico.