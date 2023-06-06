Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Atropelamento

"Indignação", diz esposa de idoso morto no ES sobre liberdade de acusado

No mês de abril, uma decisão do Superior Tribunal de Justiça permitiu que Márcio Tyrone Conti de Amorim, de 22 anos, respondesse em liberdade. Ele está foragido desde então
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 jun 2023 às 15:24

Publicado em 06 de Junho de 2023 às 15:24

"É revolta, indignação. Que Justiça é essa?", questiona Rita de Cássia Meireles, esposa de Francisco Carlos do Nascimento, de 63 anos, morto atropelado após uma confusão por som alto no bairro Cidade Continental, na Serra, em março de 2022.
Desde então, o acusado do crime, Márcio Tyrone Conti de Amorim, de 22 anos, estava foragido. No mês de abril, no entanto, uma decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ) permitiu que o jovem respondesse ao processo em liberdade. O benefício concedido pelo STJ causou reações da esposa de Seu Carlinhos e também de Jovita Pires, uma segunda vítima do atropelamento, que chegou a ser atendida no hospital e foi liberada.
Em entrevista ao repórter Paulo Ricardo Sobral, da TV Gazeta, as duas relataram indignação com a decisão da Justiça.
"É revolta, indignação. Como um indivíduo desse pode continuar em liberdade? Foi a vida do meu marido, um homem que trabalhou a vida inteira para criar os filhos. Que Justiça é essa?"
Rita de Cássia Meireles - Esposa de Francisco Carlos do Nascimento
A esposa do idoso morto não tem dúvidas sobre a autoria do crime. "Aquilo foi proposital", afirmou. "A falta que ele faz é imensa. Já fez um ano e às vezes não acredito no que aconteceu, uma coisa absurda", disse.
A segunda vítima do atropelamento é Jovita Pires. Ela precisou de atendimento médico no dia do crime, mas foi liberada.
"Eu vi a cena todinha de ele sendo jogado para cima. O carro bateu em mim e depois bateu no Seu Carlinhos. Eu só não fui atropelado porque tinha uma moto, ele desviou e não pegou em mim", contou à TV Gazeta.

Relembre o caso

  • No dia 31 de março de 2022, um homem atropelou propositalmente duas pessoas após uma confusão devido a som alto no bairro Cidade Continental, na Serra. O motorista foi posteriormente identificado como Márcio Tyrone Conti de Amorim
  • Horas depois de ter sido atropelado, Francisco Carlos do Nascimento, de 63 anos, morreu. Segundo apurado na época, a mulher atropelada recebeu alta do hospital onde estava internada
  • No dia 13 de maio de 2022, um mandado de prisão preventiva foi expedido contra Márcio Tyrone Conti de Amorim. Ele passou a ser procurado pela polícia
  • No dia 2 de junho, o resultado do inquérito foi divulgado pela Polícia Civil. Investigações da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Serra apontaram que Márcio ocultou provas do crime
  • Em abril deste ano, o STJ concedeu liberdade ao jovem. Isso significa que a partir de agora ele responde ao processo em liberdade, sem ser considerado foragido

O que diz a defesa

O advogado de Márcio chegou a dizer que ele tem transtornos psiquiátricos, versão contestada pelos delegados na ocasião. O advogado do jovem, Pablo Ramos Laranja, ingressou com quatro pedidos na Justiça relacionados ao caso, incluindo um habeas corpus, mas todos foram negados em junho de 2022. Pela decisão do STJ, Márcio deve seguir medidas cautelares, como por exemplo o monitoramento eletrônico.
"Inicialmente ele foi considerado foragido, mas não se apresentou porque vive à base de medicamentos. Ele vem fazendo acompanhamento psiquiátrico, não tem ficha de antecedentes criminais, nunca teve nenhum tipo de problema. Apenas esse. Hoje ele vem colaborando com todas as medidas cautelares fixadas. Agora ele passa a responder onde já foi agendada a próxima audiência para o final do ano que vem", declarou Pablo Ramos Laranja.

Veja Também

PM é flagrado em vídeo agredindo morador e apontando arma na Serra

Desespero: família procura por jovem da Bahia que desapareceu no ES

Pescador que já foi confundido com morto é baleado em Piúma

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

crime espírito santo Polícia Civil Serra STJ
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Saúde na terceira idade: como manter o corpo em movimento no outono 
Imagem de destaque
Solitude e saúde mental: ficar tempo sozinho beneficia o bem-estar  
Imagem de destaque
Lanche da tarde saudável: 4 receitas rápidas e leves

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados