Um homem, identificado como Fabio Loila, de 34 anos, foi preso na manhã desta terça-feira (6) durante a "Operação Terminal". Ele é suspeito de, juntamente com a esposa, cometer furtos em terminais da Grande Vitória. O casal - que confessou o crime - aproveitava os horários de maior movimentação para roubar celulares e cartões de passageiros.
A Polícia Civil cumpriu sete mandados de busca e apreensão e um de prisão, em bairros da Serra, Vitória, Cariacica e Vila Velha. A operação visa combater os furtos de celulares ocorridos em terminais de ônibus na Grande Vitória.
Os alvos foram cumpridos em sete endereços, sendo quatro na Serra, um em cada município de Vitória, Cariacica e Vila Velha. Durante a ação, o homem foi preso e na casa do casal foram apreendidos quatro celulares, dois kindles (tablet para leitura), R$ 350 reais em espécie, uma máquina de cartão e nove cartões furtados das vítimas nos terminais.
Polícia realiza operação contra furto de celulares em terminais da Grande Vitória
O titular do 10º e 12º Distrito Policial da Serra, delegado Josafá da Silva, explicou que as investigações começaram após denúncias anônimas através do 181 e registros de boletins de ocorrência sobre furtos no Terminal de Carapina.
"Percebemos várias ocorrências de furtos de celulares no Terminal de Carapina e a grande maioria de vítimas eram mulheres. Começamos a investigação e chegamos casal, que já tinham outras passagens pelo mesmo crime", contou o delegado.
O casal aproveitava momentos que o terminal estava muito movimentado para cometer o furtos e com as vítimas distraídas, abriam bolsas e furtava aparelhos telefônicos, cartões de crédito e até mesmo cartões da GVbus.
"Questionamos o porquê escolher Terminal de Carapina. Eles contam que por ser pequeno e muito movimento, principalmente nos horários de pico com muita movimentação, aproveitavam a situação", disse delegado Josafá da Silva.
Durante depoimento, os suspeitos confessaram que também fizeram vítimas em outros terminais da Grande Vitória. Apesar do casal cometer os crimes juntos, somente o homem foi preso. As investigações seguem e, ao final do inquérito, a mulher ainda pode ser presa.
O delegado Josafá da Silva contou que, em um dos celulares furtados, o casal fez uma transferência bancária, via Pix, para a conta da mulher. O delegado destacou que a divulgação da imagem de Fabio é para que outras vítimas possam o identificar e, assim, denunciar. Além disso, disse que o casal está junto há 14 anos e tem cinco filhos.