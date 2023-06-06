O homem identificado como Fabio Loila foi i preso pela polícia Crédito: Divulgação | Polícia Civil

Um homem, identificado como Fabio Loila, de 34 anos, foi preso na manhã desta terça-feira (6) durante a "Operação Terminal". Ele é suspeito de, juntamente com a esposa, cometer furtos em terminais da Grande Vitória. O casal - que confessou o crime - aproveitava os horários de maior movimentação para roubar celulares e cartões de passageiros.

A Polícia Civil cumpriu sete mandados de busca e apreensão e um de prisão, em bairros da Serra, Vitória , Cariacica e Vila Velha . A operação visa combater os furtos de celulares ocorridos em terminais de ônibus na Grande Vitória

Os alvos foram cumpridos em sete endereços, sendo quatro na Serra , um em cada município de Vitória, Cariacica Vila Velha . Durante a ação, o homem foi preso e na casa do casal foram apreendidos quatro celulares, dois kindles (tablet para leitura), R$ 350 reais em espécie, uma máquina de cartão e nove cartões furtados das vítimas nos terminais.

Your browser does not support the audio element. Polícia realiza operação contra furto de celulares em terminais da Grande Vitória

Materiais apreendidos com o casal furtados de passageiros em terminais da Grande Vitória Crédito: Divulgação | Polícia Civil

O titular do 10º e 12º Distrito Policial da Serra, delegado Josafá da Silva, explicou que as investigações começaram após denúncias anônimas através do 181 e registros de boletins de ocorrência sobre furtos no Terminal de Carapina.

"Percebemos várias ocorrências de furtos de celulares no Terminal de Carapina e a grande maioria de vítimas eram mulheres. Começamos a investigação e chegamos casal, que já tinham outras passagens pelo mesmo crime", contou o delegado.

O casal aproveitava momentos que o terminal estava muito movimentado para cometer o furtos e com as vítimas distraídas, abriam bolsas e furtava aparelhos telefônicos, cartões de crédito e até mesmo cartões da GVbus.

"Questionamos o porquê escolher Terminal de Carapina. Eles contam que por ser pequeno e muito movimento, principalmente nos horários de pico com muita movimentação, aproveitavam a situação", disse delegado Josafá da Silva.

Durante depoimento, os suspeitos confessaram que também fizeram vítimas em outros terminais da Grande Vitória. Apesar do casal cometer os crimes juntos, somente o homem foi preso. As investigações seguem e, ao final do inquérito, a mulher ainda pode ser presa.