Akin é o primeiro bebê a nascer na rede pública no ES em 2024

Akin foi o primeiro bebê a nascer na rede pública do ES. O parto ocorreu no Hospital Estadual Infantil e Maternidade Alzir Bernardino Alves (Himaba), em Vila Velha Crédito: Arquivo pessoal

O novo ano já chega dando boas-vindas ao pequeno Akin - o bebê é o primeiro a nascer na rede estadual de saúde do Espírito Santo em 2024! Com 3.234kg e 51cm, Akin nasceu de parto normal às 0h51 desta segunda (1º), no Hospital Estadual Infantil e Maternidade Alzir Bernardino Alves (Himaba), em Vila Velha

Pais do mais novo são-paulino capixaba, Thaís da Silva Pereira e Herison são moradores do bairro Soteco, em Vila Velha.

"É uma emoção que não sei explicar. Ele estava previsto para nascer dia 8 de janeiro, mas resolveu ser a novidade de 2024. Já quis chegar chegando. Desejo que ele tenha muita saúde, paz e tranquilidade", desejou Thaís.

A escolha do nome, segundo a mãe de primeira viagem, foi feita pelo significado: de origem orubá, quer dizer forte e corajoso.

"Minha bolsa estourou pela manhã, mas estava com poucas contrações. Eu resolvi esperar um pouco. Quando foi anoitecendo, as contrações aumentaram, precisei ir ao hospital. Por volta da meia-noite, ele veio ao mundo, não teve como esperar", afirmou.

À reportagem, Thaís ainda compartilhou que a gravidez não foi planejada. Ela estava na preparação para uma bariátrica e não identificou a gestação. Dois dias antes de marcar a cirurgia, uma colega de trabalho disse que Thaís estava grávida.

A mãe de Akim, no entanto, refutou a ideia e criou até um bolão para provar que não estava. Thaís fez um último teste de gravidez e acabou descobrindo que estava grávida do primeiro filho, que estava com dois meses naquele momento.