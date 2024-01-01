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"Forte e corajoso"

Akin é o primeiro bebê a nascer na rede pública no ES em 2024

Menino nasceu às 0h51 desta segunda (1°), no Himaba, em Vila Velha
Alberto Borém

Alberto Borém

Publicado em 

01 jan 2024 às 13:44

Publicado em 01 de Janeiro de 2024 às 13:44

Vila Velha
Akin foi o primeiro bebê a nascer na rede pública do ES. O parto ocorreu no Hospital Estadual Infantil e Maternidade Alzir Bernardino Alves (Himaba), em Vila Velha Crédito: Arquivo pessoal
O novo ano já chega dando boas-vindas ao pequeno Akin - o bebê é o primeiro a nascer na rede estadual de saúde do Espírito Santo em 2024! Com 3.234kg e 51cm, Akin nasceu de parto normal às 0h51 desta segunda (1º), no Hospital Estadual Infantil e Maternidade Alzir Bernardino Alves (Himaba), em Vila Velha.
Pais do mais novo são-paulino capixaba, Thaís da Silva Pereira e Herison são moradores do bairro Soteco, em Vila Velha.
"É uma emoção que não sei explicar. Ele estava previsto para nascer dia 8 de janeiro, mas resolveu ser a novidade de 2024. Já quis chegar chegando. Desejo que ele tenha muita saúde, paz e tranquilidade", desejou Thaís.
A escolha do nome, segundo a mãe de primeira viagem, foi feita pelo significado: de origem orubá, quer dizer forte e corajoso.
"Minha bolsa estourou pela manhã, mas estava com poucas contrações. Eu resolvi esperar um pouco. Quando foi anoitecendo, as contrações aumentaram, precisei ir ao hospital. Por volta da meia-noite, ele veio ao mundo, não teve como esperar", afirmou.
À reportagem, Thaís ainda compartilhou que a gravidez não foi planejada. Ela estava na preparação para uma bariátrica e não identificou a gestação. Dois dias antes de marcar a cirurgia, uma colega de trabalho disse que Thaís estava grávida.
A mãe de Akim, no entanto, refutou a ideia e criou até um bolão para provar que não estava. Thaís fez um último teste de gravidez e acabou descobrindo que estava grávida do primeiro filho, que estava com dois meses naquele momento.
As informações foram repassadas pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) à produção da CBN Vitória.

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