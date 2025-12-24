Mudança

Administradora deixa mundo corporativo para cuidar de jardins de viajantes no ES

Formada em Gestão de Negócios, Faby Sambati transformou o próprio apartamento em um hotel de plantas

Publicado em 24 de dezembro de 2025 às 18:26

Faby Sambati largou a carreira corporativa e abre negócio para cuidar de jardins de viajantes no Espírito Santo Crédito: Viviane Machado

Fim de ano, férias chegando, viagem marcada, malas prontas… mas e as plantas, quem cuida? No Espírito Santo, cuidar de plantas enquanto os donos estão viajando virou um negócio para a empresária Faby Sambati.

A administradora deixou a carreira corporativa para viver uma vida mais leve e transformou o próprio apartamento em um hotel de plantas.

Natural do Paraná, Faby se mudou para o Espírito Santo durante a pandemia, após passar por um tratamento de saúde que resultou em um transtorno emocional pós-trauma.

Mexer com plantas foi um caminho que encontrei, terapêutico, para lidar com esse pós-trauma. Eu comecei a me conectar mais com elas, embora eu já tivesse essa conexão, esse vínculo com a natureza desde criança. Faby Sambati Administradora

Formada em Gestão de Negócios, Faby atuava na área de operações de uma grande empresa no Paraná. A rotina era marcada por longas jornadas de trabalho e horas completamente dedicadas ao trabalho.

Como o negócio surgiu

Ela decidiu fazer uma transição de carreira e passou a se dedicar integralmente ao cuidado de plantas. A ideia da hospedaria surgiu depois que ela viajou por cerca de 12 dias, deixou as próprias plantas sem cuidados e, ao retornar, encontrou parte delas morta.

“Me veio à mente imediatamente, até por intuição, que se isso acontecia comigo poderia acontecer com outras pessoas. Já tendo essa bagagem de gestão de negócios, eu fui atrás de fazer uma pesquisa e um plano de negócios para ver se isso realmente poderia se tornar um empreendimento”, explicou.

A empresa “Titia Ama e Cuida” foi fundada em 2022 e ganhou maior visibilidade cerca de um ano e meio depois, principalmente nas redes sociais.

O nome do empreendimento surgiu de uma brincadeira entre amigas e a identidade visual foi desenvolvida com apoio de pessoas próximas.

Atualmente, a hospedaria atende clientes que viajam por períodos que variam, em média, de 15 a 20 dias.

Como funciona o serviço

Plantas de pequeno e médio porte podem ser levadas até o espaço, onde passam por um protocolo de avaliação, limpeza e acompanhamento.

Além da hospedagem, o negócio oferece outros dois serviços. Um deles é o atendimento domiciliar, quando a empresária vai até a casa do cliente para fazer a manutenção das plantas, indicado para vasos grandes ou em maior quantidade.

O outro é o SOS Plantas, voltado para casos em que a planta apresenta sinais de doença e precisa de diagnóstico e orientação para recuperação.

Segundo Faby, mesmo após a devolução das plantas, o acompanhamento continua. “Muitas vezes a pessoa acha que está tudo certo, mas não segue corretamente as orientações. Eu costumo pedir fotos depois de alguns meses para acompanhar a evolução”, explica.

Para quem cultiva plantas em casa, a empresária reforça que a rega é um dos principais erros. “Não é quantidade de água, é observar a terra. A planta mostra quando precisa”, orienta.

Sobre a mudança de carreira, Faby avalia que o maior ganho foi a qualidade de vida. “O trabalho com plantas exige raciocínio, mas de uma forma mais tranquila. Hoje eu encontrei um equilíbrio que não tinha no meio corporativo”, afirma.

Com informações da repórter Viviane Machado do g1 ES.

