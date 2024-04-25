Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Reconhecimento internacional

A Gazeta fica entre melhores do mundo com a série Crimes Brutais

Outros dois projetos da Rede Gazeta também foram finalistas do INMA Global Media Awards, um dos mais prestigiados prêmios no setor de empresas de mídia, em evento realizado em Londres, nesta quinta-feira (25)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 abr 2024 às 20:02

Publicado em 25 de Abril de 2024 às 20:02

Web série Crimes Brutais
Websérie Crimes Brutais teve episódios sobre o assassinato do juiz Alexandre Martins e os 50 anos da morte de Araceli Crédito: Vitor Jubini
A websérie de A Gazeta Crimes Brutais, lançada no ano passado, ficou entre os melhores do mundo no 2024 INMA Global Media Awards, um dos mais prestigiados prêmios no setor de empresas de mídia, promovido pela International News Media Association (INMA). O evento foi celebrado na noite deste quinta-feira (25), em Londres, na Inglaterra.
A websérie, que apresentou episódios sobre o assassinato do juiz Alexandre Martins de Castro Filho e sobre os 50 anos da morte da menina Araceli Cabrera recebeu menção honrosa na categoria "Melhor novo produto ou recurso em vídeo", concorrendo com veículos dos Estados Unidos, do Canadá e da Áustria.
Outros dois projetos da Rede Gazeta também foram finalistas. Receberam menção honrosa o "Anuário do Espírito Santo 2023 - A IA que Trabalha e ConfIA", na categoria "Melhor uso de Inteligência Artificial em produtos voltados para o cliente" e ainda o projeto "U.Break", desenvolvido para otimizar o aproveitamento comercial de formatos em TV aberta, na categoria "Uso mais criativo de formatos comerciais".
Representada no evento realizado em Londres pela gerente de Marketing, Carla Sobreira, a Rede Gazeta foi a única empresa de mídia do Brasil a ter três produções na lista dos indicados ao prêmio. Considerado o Oscar da inovação em mídia, o Inma recebeu 771 inscrições, de 245 empresas de notícias em 43 países.
Carla Sobreira, gerente de Marketing da Rede Gazeta, participa do 2024 INMA Global Media Awards, em Londres, Inglaterra
Carla Sobreira, gerente de Marketing da Rede Gazeta, participou do 2024 INMA Global Media Awards, em Londres Crédito: Acervo pessoal
Para o editor-chefe de A Gazeta e CBN Vitória, Geraldo Nascimento, estar entre os melhores do mundo numa premiação que valoriza a inovação e as melhores práticas jornalísticas é, de fato, uma grande vitória.
"Temos um time de profissionais muito dedicados e competentes, que mostram no dia a dia o que é estar comprometido com os capixabas. Ter esse destaque é um grande orgulho e reforça para nossos profissionais e a nossa audiência como vale a pena trabalhar com esse comprometimento"
Geraldo Nascimento - Editor-chefe de A Gazeta e CBN Vitória

Nova conquista

No ano passado, dois projetos de A Gazeta – a Raposa Política e o Capixapédia – também ficaram entre os melhores do mundo no INMA 2023. A Raposa Política, personagem de humor que observa o ambiente eleitoral, concorreu à categoria Melhor Produto ou Recurso de Vídeo e disputou com veículos da Austrália, Índia, Suécia e Alemanha.
Já o Capixapédia foi listado na categoria que elegeu o Melhor Uso das Mídias Sociais. O projeto é uma enciclopédia de curiosidades, história e cultura sobre o Espírito Santo e tem perfil exclusivo no Instagram (@capixapedia). Ambos também receberam menção honrosa no ano passado. 

Crimes Brutais - Episódio do Caso Araceli

Crimes Brutais - Episódio do caso Alexandre Martins

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

A Gazeta Rede Gazeta Premiação Crimes Brutais
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Pela primeira vez, lista tríplice para o TRE-ES vai ser composta só por mulheres
Imagem de destaque
Governo quer liberar R$ 7 bilhões do FGTS a 10 milhões de trabalhadores, diz ministro
Imagem de destaque
Proteína vegetal: 5 receitas leves e saudáveis para almoço e jantar

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados