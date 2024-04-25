A Gazeta fica entre melhores do mundo com a série Crimes Brutais

Websérie Crimes Brutais teve episódios sobre o assassinato do juiz Alexandre Martins e os 50 anos da morte de Araceli Crédito: Vitor Jubini

A websérie de A Gazeta Crimes Brutais, lançada no ano passado, ficou entre os melhores do mundo no 2024 INMA Global Media Awards, um dos mais prestigiados prêmios no setor de empresas de mídia, promovido pela International News Media Association (INMA). O evento foi celebrado na noite deste quinta-feira (25), em Londres, na Inglaterra.

A websérie, que apresentou episódios sobre o assassinato do juiz Alexandre Martins de Castro Filho e sobre os 50 anos da morte da menina Araceli Cabrera recebeu menção honrosa na categoria "Melhor novo produto ou recurso em vídeo" , concorrendo com veículos dos Estados Unidos, do Canadá e da Áustria.

Outros dois projetos da Rede Gazeta também foram finalistas. Receberam menção honrosa o "Anuário do Espírito Santo 2023 - A IA que Trabalha e ConfIA", na categoria "Melhor uso de Inteligência Artificial em produtos voltados para o cliente" e ainda o projeto "U.Break", desenvolvido para otimizar o aproveitamento comercial de formatos em TV aberta, na categoria "Uso mais criativo de formatos comerciais".

Representada no evento realizado em Londres pela gerente de Marketing, Carla Sobreira, a Rede Gazeta foi a única empresa de mídia do Brasil a ter três produções na lista dos indicados ao prêmio. Considerado o Oscar da inovação em mídia, o Inma recebeu 771 inscrições, de 245 empresas de notícias em 43 países.

Carla Sobreira, gerente de Marketing da Rede Gazeta, participou do 2024 INMA Global Media Awards, em Londres Crédito: Acervo pessoal

Para o editor-chefe de A Gazeta e CBN Vitória, Geraldo Nascimento, estar entre os melhores do mundo numa premiação que valoriza a inovação e as melhores práticas jornalísticas é, de fato, uma grande vitória.

"Temos um time de profissionais muito dedicados e competentes, que mostram no dia a dia o que é estar comprometido com os capixabas. Ter esse destaque é um grande orgulho e reforça para nossos profissionais e a nossa audiência como vale a pena trabalhar com esse comprometimento" Geraldo Nascimento - Editor-chefe de A Gazeta e CBN Vitória

Nova conquista

Já o Capixapédia foi listado na categoria que elegeu o Melhor Uso das Mídias Sociais. O projeto é uma enciclopédia de curiosidades, história e cultura sobre o Espírito Santo e tem perfil exclusivo no Instagram ( @capixapedia ). Ambos também receberam menção honrosa no ano passado.

Crimes Brutais - Episódio do Caso Araceli

Crimes Brutais - Episódio do caso Alexandre Martins