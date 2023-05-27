A Gazeta fica entre os melhores do mundo com Raposa Política e Capixapédia

Dois projetos de A Gazeta, a Raposa Política e o Capixapédia, ficaram entre os melhores do mundo 2023 INMA Global Media Awards, um dos mais prestigiados prêmios no setor de empresas de mídia, promovido pela International News Media Association (INMA). O evento foi celebrado na noite desta sexta-feira (26), em Nova York, nos Estados Unidos.
A Raposa Política concorreu à categoria Melhor Produto ou Recurso de Vídeo e disputou com veículos da Austrália, Índia, Suécia e Alemanha. A Raposa Política é um personagem de humor de A Gazeta que observa o ambiente eleitoral. No período das eleições em 2022, a Raposa analisou o cenário político capixaba, sempre com tiradas engraçadas, em uma série de vídeos.
Já o Capixapédia foi listado na categoria que elegeu o Melhor Uso das Mídias Sociais. Entre as marcas regionais, concorreu com veículos da Índia, do Canadá, da Alemanha e da Argentina. O projeto é uma enciclopédia de curiosidades, história e cultura sobre o Espírito Santo e tem perfil exclusivo no Instagram (@capixapedia).
Entre os veículos brasileiros finalistas, A Gazeta foi o único regional. Ainda concorreram a Editora Globo e o Nexo Jornal entre as marcas nacionais.
Os trabalhos foram avaliados por 54 especialistas em mídia de 20 países. Eles analisaram resultados inovadores, conceitos únicos, criatividade, pensamento inovador e sinergias vencedoras entre plataformas, como informou a INMA.
Para a editora-chefe de A Gazeta e CBN Vitória, Elaine Silva, que esteve presencialmente no evento, o sentimento é de muito orgulho, visto que essa premiação é como o "Oscar" da inovação do setor de mídia.
"É um orgulho tremendo estar entre os maiores e mais inovadores veículos de comunicação, no maior prêmio mundial das empresas de mídia, cujo principal foco é em inovação. Mostra o reconhecimento de um trabalho que a gente tem feito desde a transformação digital, em 2019", destacou.
"E o legal é mostrar que não é só a inovação, mas estamos também colhendo os frutos que plantamos para manter o DNA de A Gazeta, ligado à credibilidade, transparência, verdade e à confiança que o leitor tem na gente. Não vamos apenas inovar; queremos que essas notícias sejam verdadeiras, que as informações sejam checadas, que a gente possa estar, realmente, do lado do capixaba"
Mais uma conquista
E não é a primeira conquista de A Gazeta neste ano: no dia 16 de maio, o site foi premiado, junto com o The Trust Project, no Digital Latam Media Awards da Associação Mundial de Jornais e Editores de Notícias (WAN-IFRA), na categoria "Melhor iniciativa de credibilidade". O evento reuniu veículos de notícias de todo o continente americana na cidade de Mérida, no México.
A adesão ao The Trust Project ocorreu em julho de 2021, após quase um ano de trabalho interno envolvendo os times de Jornalismo, Desenvolvimento e Produto. O período foi marcado por intensa discussão sobre a prática jornalística e recursos que deveriam ser criados ou melhorados para ampliar a conexão do público com o conteúdo de A Gazeta.
O prêmio foi recebido em mãos pelo editor de performance de A Gazeta, Aglisson Lopes, que liderou o trabalho de ingresso ao Trust juntamente com as editoras Gisele Arantes e Carol Rodrigues. "O maior beneficiado certamente é a nossa audiência. Não queremos apenas números, pageviews, usuários. Queremos construir relações mais sólidas com nossos leitores, garantir a eles a oportunidade de participar e compreender o trabalho jornalístico de A Gazeta. Para nós, isso está profundamente conectado com a missão da Rede Gazeta, que é contribuir para o desenvolvimento do Espírito Santo sob todos os aspectos", afirma Aglisson.