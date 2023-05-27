A Gazeta fica entre os melhores do mundo com Raposa Política e Capixapédia

Premiação aconteceu nesta sexta-feira (26) em Nova York, nos Estados Unidos Crédito: Elaine Silva

A Gazeta, a Raposa Política e o Capixapédia, ficaram entre os melhores do mundo 2023 Dois projetos de, a Raposa Política eCapixapédia,ficaram entre os melhores do mundo 2023 INMA Global Media Awards, um dos mais prestigiados prêmios no setor de empresas de mídia , promovido pela International News Media Association (INMA). O evento foi celebrado na noite desta sexta-feira (26), em Nova York, nos Estados Unidos.

A Gazeta que observa o ambiente eleitoral. No período das A Raposa Política concorreu à categoria Melhor Produto ou Recurso de Vídeo e disputou com veículos da Austrália, Índia, Suécia e Alemanha. A Raposa Política é um personagem de humor deque observa o ambiente eleitoral. No período das eleições em 2022, a Raposa analisou o cenário político capixaba, sempre com tiradas engraçadas, em uma série de vídeos.

Farley Sil, Letícia Gonçalves, Raposa e Adriana Rios: equipe que produz a Raposa Política Crédito: Vitor Jubini

Já o Capixapédia foi listado na categoria que elegeu o Melhor Uso das Mídias Sociais. Entre as marcas regionais, concorreu com veículos da Índia, do Canadá, da Alemanha e da Argentina. O projeto é uma enciclopédia de curiosidades, história e cultura sobre o Espírito Santo e tem perfil exclusivo no Instagram ( @capixapedia ).

Equipe de Distribuição de A Gazeta, responsável pelo Capixapédia Crédito: Farley Sil

Entre os veículos brasileiros finalistas, A Gazeta foi o único regional. Ainda concorreram a Editora Globo e o Nexo Jornal entre as marcas nacionais.

Os trabalhos foram avaliados por 54 especialistas em mídia de 20 países. Eles analisaram resultados inovadores, conceitos únicos, criatividade, pensamento inovador e sinergias vencedoras entre plataformas, como informou a INMA.

Para a editora-chefe de A Gazeta e CBN Vitória, Elaine Silva, que esteve presencialmente no evento, o sentimento é de muito orgulho, visto que essa premiação é como o "Oscar" da inovação do setor de mídia.

Elaine Silva, editora chefe de A Gazeta e CBN Vitória. Crédito: Acervo pessoal

"É um orgulho tremendo estar entre os maiores e mais inovadores veículos de comunicação, no maior prêmio mundial das empresas de mídia, cujo principal foco é em inovação. Mostra o reconhecimento de um trabalho que a gente tem feito desde a transformação digital, em 2019", destacou.

"E o legal é mostrar que não é só a inovação, mas estamos também colhendo os frutos que plantamos para manter o DNA de A Gazeta, ligado à credibilidade, transparência, verdade e à confiança que o leitor tem na gente. Não vamos apenas inovar; queremos que essas notícias sejam verdadeiras, que as informações sejam checadas, que a gente possa estar, realmente, do lado do capixaba" Elaine Silva - Editora-chefe de A Gazeta e CBN Vitória

Mais uma conquista

A Gazeta neste ano: no dia 16 de maio, E não é a primeira conquista deneste ano: no dia 16 de maio, o site foi premiado, junto com o The Trust Project , no Digital Latam Media Awards da Associação Mundial de Jornais e Editores de Notícias (WAN-IFRA), na categoria "Melhor iniciativa de credibilidade". O evento reuniu veículos de notícias de todo o continente americana na cidade de Mérida, no México.

A adesão ao The Trust Project ocorreu em julho de 2021, após quase um ano de trabalho interno envolvendo os times de Jornalismo, Desenvolvimento e Produto. O período foi marcado por intensa discussão sobre a prática jornalística e recursos que deveriam ser criados ou melhorados para ampliar a conexão do público com o conteúdo de A Gazeta.

Aglisson Lopes, editor de perfomance de A Gazeta, recebe prêmio da Associação Mundial de Jornais Crédito: A Gazeta