A Gazeta e The Trust Project vencem prêmio internacional de Jornalismo com iniciativa de credibilidade

Cerimônia do Latam Digital Media Crédito: Aglisson Lopes

A experiência de A Gazeta ao adotar indicadores de credibilidade desenvolvidos pela organização The Trust Project foi premiada no Digital Latam Media Awards da Associação Mundial de Jornais e Editores de Notícias (WAN-IFRA), na categoria "Melhor iniciativa de credibilidade". O evento reuniu veículos de notícias de todo o continente americano na noite da última terça-feira (16) na cidade de Mérida, México.

Os indicadores de credibilidade auxiliam a conectar jornalismo e leitores por meio da transparência nos processos. O objetivo final é deixar claro para todos os leitores informações sobre os profissionais envolvidos nas reportagens, distinção entre o que é notícia, conteúdo patrocinado e opinião; disponibilizar canais de contato para sugestões e reclamações, bem como explicitar os princípios editoriais, política de correção de erros, organograma e as fontes de financiamento da organização. Enfim, elementos que ajudam você, leitor, a compreender o trabalho jornalístico e garantir canais para que você nos ajude sempre a melhorar.

A adesão de A Gazeta ao The Trust Project ocorreu em julho de 2021, após quase um ano de trabalho interno envolvendo os times de Jornalismo, Desenvolvimento e Produto. O período foi marcado por intensa discussão sobre a prática jornalística e recursos que deveriam ser criados ou melhorados para ampliar a conexão do público com o conteúdo de A Gazeta.

"Nosso ingresso no The Trust Project em 2021 já foi uma grande conquista. Agora a conquista deste prêmio mundial coroa todo trabalho da redação para se aproximar do nosso público, com transparência e credibilidade. Conseguimos mudar cultura, implementar novos processos, e aplicar mecanismos que nos garanta interagir mais com a audiência, aumentar nossa checagem dos fatos e mostrar como trabalhamos. Houve um tempo duro de trabalho para fazer isso tudo acontecer, agora é tempo de colher os frutos. Estamos muito felizes.", declara a editora-chefe de A Gazeta, Elaine Silva.

O prêmio foi recebido em mãos pelo editor de performance de A Gazeta, Aglisson Lopes, que liderou o trabalho de ingresso ao Trust juntamente com as editoras Gisele Arantes e Carol Rodrigues. "O maior beneficiado certamente é a nossa audiência. Não queremos apenas números, pageviews, usuários. Queremos construir relações mais sólidas com nossos leitores, garantir a eles a oportunidade de participar e compreender o trabalho jornalístico de A Gazeta. Para nós, isso está profundamente conectado com a missão da Rede Gazeta, que é contribuir para o desenvolvimento do Espírito Santo sob todos os aspectos", afirma Aglisson.

Aglisson Lopes, editor de perfomance de A Gazeta, recebe prêmio da Associação Mundial de Jornais Crédito: A Gazeta

Os indicadores elaborados pelo The Trust Project são:

Disponibilizar uma página que contenha as melhores práticas de A Gazeta conforme o Trust (código de ética, política de diversidade, política de correções, estrutura organizacional, manual de conduta, política de autores e créditos, fontes anônimas etc). Você pode acessar a página clicando aqui

Disponibilizar páginas específicas para cada autor de A Gazeta, com informações como canais de contato, formação, histórico, prêmios, idiomas, entre outras

Ser claro ao inserir referências nos conteúdos de A Gazeta, preferencialmente com link para a fonte original da referência

Oferecer elementos que facilitem ao leitor compreender a distinção entre notícia comum, opinião e conteúdo pago

Sempre que possível explicar por qual motivo determinada reportagem investigativa foi realizada e os métodos que envolveram sua produção, bem como comunicar os impactos provocados pelo trabalho jornalístico

Ser transparente em relação a erros, corrigi-los o quanto antes e explicitar ao leitor tais correções de forma clara, dentro do próprio conteúdo. O mesmo vale para atualizações que alterem o contexto de determinada história

Estar comprometido com a diversidade de vozes em todo o processo de produção de notícias

Oferecer estrutura para que o leitor possa acionar a Redação para sugestões e questionamentos e seja respondido de forma ágil e clara

Oferecer elementos que facilitem ao leitor entender em que local determinada história foi publicada

The Trust Project

The Trust Project é um coletivo de organizações de notícias liderado pela premiada jornalista norte-americana Sally Lehrman. Os membros do grupo também estão comprometidos em atualizar constantemente a política de indicadores de confiança criados pelo projeto e discutir processos que melhorem a conexão entre jornais e o público sobre confiança e transparência. No Brasil, o projeto é representado por Francisco Belda e Angela Pimenta, do Instituto para o Desenvolvimento do Jornalismo - Projor