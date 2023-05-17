A Gazeta e The Trust Project vencem prêmio internacional de Jornalismo com iniciativa de credibilidade

A experiência de A Gazeta ao adotar indicadores de credibilidade desenvolvidos pela organização The Trust Project foi premiada no Digital Latam Media Awards da Associação Mundial de Jornais e Editores de Notícias (WAN-IFRA), na categoria "Melhor iniciativa de credibilidade". O evento reuniu veículos de notícias de todo o continente americano na noite da última terça-feira (16) na cidade de Mérida, México.
Os indicadores de credibilidade auxiliam a conectar jornalismo e leitores por meio da transparência nos processos. O objetivo final é deixar claro para todos os leitores informações sobre os profissionais envolvidos nas reportagens, distinção entre o que é notícia, conteúdo patrocinado e opinião; disponibilizar canais de contato para sugestões e reclamações, bem como explicitar os princípios editoriais, política de correção de erros, organograma e as fontes de financiamento da organização. Enfim, elementos que ajudam você, leitor, a compreender o trabalho jornalístico e garantir canais para que você nos ajude sempre a melhorar.
A adesão de A Gazeta ao The Trust Project ocorreu em julho de 2021, após quase um ano de trabalho interno envolvendo os times de Jornalismo, Desenvolvimento e Produto. O período foi marcado por intensa discussão sobre a prática jornalística e recursos que deveriam ser criados ou melhorados para ampliar a conexão do público com o conteúdo de A Gazeta.
"Nosso ingresso no The Trust Project em 2021 já foi uma grande conquista. Agora a conquista deste prêmio mundial coroa todo trabalho da redação para se aproximar do nosso público, com transparência e credibilidade. Conseguimos mudar cultura, implementar novos processos, e aplicar mecanismos que nos garanta interagir mais com a audiência, aumentar nossa checagem dos fatos e mostrar como trabalhamos. Houve um tempo duro de trabalho para fazer isso tudo acontecer, agora é tempo de colher os frutos. Estamos muito felizes.", declara a editora-chefe de A Gazeta, Elaine Silva.
O prêmio foi recebido em mãos pelo editor de performance de A Gazeta, Aglisson Lopes, que liderou o trabalho de ingresso ao Trust juntamente com as editoras Gisele Arantes e Carol Rodrigues. "O maior beneficiado certamente é a nossa audiência. Não queremos apenas números, pageviews, usuários. Queremos construir relações mais sólidas com nossos leitores, garantir a eles a oportunidade de participar e compreender o trabalho jornalístico de A Gazeta. Para nós, isso está profundamente conectado com a missão da Rede Gazeta, que é contribuir para o desenvolvimento do Espírito Santo sob todos os aspectos", afirma Aglisson.
Os indicadores elaborados pelo The Trust Project são:
- Disponibilizar uma página que contenha as melhores práticas de A Gazeta conforme o Trust (código de ética, política de diversidade, política de correções, estrutura organizacional, manual de conduta, política de autores e créditos, fontes anônimas etc). Você pode acessar a página clicando aqui
- Disponibilizar páginas específicas para cada autor de A Gazeta, com informações como canais de contato, formação, histórico, prêmios, idiomas, entre outras
- Ser claro ao inserir referências nos conteúdos de A Gazeta, preferencialmente com link para a fonte original da referência
- Oferecer elementos que facilitem ao leitor compreender a distinção entre notícia comum, opinião e conteúdo pago
- Sempre que possível explicar por qual motivo determinada reportagem investigativa foi realizada e os métodos que envolveram sua produção, bem como comunicar os impactos provocados pelo trabalho jornalístico
- Ser transparente em relação a erros, corrigi-los o quanto antes e explicitar ao leitor tais correções de forma clara, dentro do próprio conteúdo. O mesmo vale para atualizações que alterem o contexto de determinada história
- Estar comprometido com a diversidade de vozes em todo o processo de produção de notícias
- Oferecer estrutura para que o leitor possa acionar a Redação para sugestões e questionamentos e seja respondido de forma ágil e clara
- Oferecer elementos que facilitem ao leitor entender em que local determinada história foi publicada
The Trust Project
The Trust Project é um coletivo de organizações de notícias liderado pela premiada jornalista norte-americana Sally Lehrman. Os membros do grupo também estão comprometidos em atualizar constantemente a política de indicadores de confiança criados pelo projeto e discutir processos que melhorem a conexão entre jornais e o público sobre confiança e transparência. No Brasil, o projeto é representado por Francisco Belda e Angela Pimenta, do Instituto para o Desenvolvimento do Jornalismo - Projor.
Fazem parte da coalizão mais de 200 veículos, entre eles El País, BBC, The Economist, Washington Post, La Nación, Corriere Della Sera, El Mundo, Toronto Star, Globe and Mail, DPA, The Denver Post, entre outros. No Brasil, além de A Gazeta, são membros do Trust Folha de São Paulo, Nexo, Poder 360, Agência Lupa, Agência Mural, Gaúcha ZH, Amazônia Real, Jornal do Commercio, Ponte Jornalismo e O Povo. Esse time produz conteúdo jornalístico para meio bilhão de pessoas atualmente.