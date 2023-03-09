A Gazeta é finalista de prêmio internacional com Raposa Política e Capixapédia

Raposa Política e Capixapédia são finalistas em prêmio internacional Crédito: Geraldo Neto

Dois projetos de A Gazeta ganharam projeção internacional. A Raposa Política e o Capixapédia estão entre os finalistas do 2023 INMA Global Media Awards, um dos mais prestigiados prêmios no setor de empresas de mídia de notícias em todo o mundo, promovido pela International News Media Association (INMA). São 20 categorias divididas entre veículos regionais e nacionais. No total, 198 iniciativas foram selecionadas.

A Gazeta que observa o ambiente eleitoral. No período das A Raposa Política concorre na categoria Melhor Produto ou Recurso de Vídeo e disputa com veículos da Austrália, Índia, Suécia e Alemanha. A Raposa Política é um personagem de humor deque observa o ambiente eleitoral. No período das eleições em 2022, a Raposa analisou o cenário político capixaba, sempre com tiradas engraçadas, em uma série de vídeos.

Farley Sil, Letícia Gonçalves, Raposa e Adriana Rios: equipe que produz a Raposa Política Crédito: Vitor Jubini

Já o Capixapédia foi listado na categoria que vai eleger o Melhor Uso das Mídias Sociais. Entre as marcas regionais, A Gazeta concorre com veículos da Índia, do Canadá, da Alemanha e da Argentina. O projeto é uma enciclopédia de curiosidades, história e cultura sobre o Espírito Santo e tem perfil exclusivo no Instagram ( @capixapedia ).

Equipe de Distribuição de A Gazeta, responsável pelo Capixapédia Crédito: Farley Sil

Entre os veículos brasileiros finalistas, A Gazeta é o único regional. Ainda concorrem a Editora Globo e o Nexo Jornal entre as marcas nacionais.

Os trabalhos foram avaliados por 54 especialistas em mídia de 20 países. Eles analisaram resultados inovadores, conceitos únicos, criatividade, pensamento inovador e sinergias vencedoras entre plataformas, como informou a INMA. Os vencedores serão anunciados no dia 26 de maio, em Nova York, nos Estados Unidos.

"Além do orgulho de sermos indicados ao prêmio, ressalto a capacidade do time de inovar. No caso da Raposa Política, criamos uma nova maneira de falar de política para políticos e também para o povo. E isso agora é reconhecido internacionalmente. É sensacional também a ideia do Capixapédia, que une uma palavra indígena, capixaba, com o Wikipedia, uma enciclopédia na internet. São criações muito inteligentes, e ser finalista já coroa o brilhantismo dessas ideias" Abdo Chequer - Diretor de Jornalismo da Rede Gazeta

Para a editora-chefe de A Gazeta e CBN Vitória, Elaine Silva, o sentimento é de muito orgulho por ter conseguido colocar dois projetos entre os finalistas, visto que essa premiação é como o Oscar da inovação do setor de mídia, pois incentiva as melhores práticas do jornalismo digital.

"Capixapédia é uma marca inovadora criada ainda no Gazeta Online, em 2015. De lá pra cá, vem ganhando corpo. E, no último ano, decidimos avançar para uma rede social própria, o que tem nos trazido muito engajamento com o público capixaba", ressaltou.

Elaine Silva é editora chefe de A Gazeta e CBN Crédito: Vitor Jubini

Elaine lembra que a Raposa Política foi criada em 2020, para as eleições municipais. Trata-se de uma ideia da editoria de Política para falar de uma forma mais leve e lúdica, por meio de um personagem, sobre temas que muitas vezes afastam os leitores. "Ela voltou em 2022 e ainda com mais recursos de distribuição, o que aumentou muito a audiência".