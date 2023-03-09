Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Reconhecimento

A Gazeta é finalista de prêmio internacional com Raposa Política e Capixapédia

Os dois projetos são finalistas do INMA Global Media Awards, um dos mais prestigiados prêmios no setor de empresas de mídia em todo o mundo
Leticia Orlandi

Leticia Orlandi

Publicado em 

09 mar 2023 às 20:00

Publicado em 09 de Março de 2023 às 20:00

raposa política e capixapédia
Raposa Política e Capixapédia são finalistas em prêmio internacional Crédito: Geraldo Neto
Dois projetos de A Gazeta ganharam projeção internacional. A Raposa Política e o Capixapédia estão entre os finalistas do 2023 INMA Global Media Awards, um dos mais prestigiados prêmios no setor de empresas de mídia de notícias em todo o mundo, promovido pela International News Media Association (INMA). São 20 categorias divididas entre veículos regionais e nacionais. No total, 198 iniciativas foram selecionadas.
A Raposa Política concorre na categoria Melhor Produto ou Recurso de Vídeo e disputa com veículos da Austrália, Índia, Suécia e Alemanha. A Raposa Política é um personagem de humor de A Gazeta que observa o ambiente eleitoral.  No período das eleições em 2022, a Raposa analisou o cenário político capixaba, sempre com tiradas engraçadas, em uma série de vídeos. 
Farley Sil, Letícia Gonçalves, Raposa, Adriana Rios
Farley Sil, Letícia Gonçalves, Raposa e Adriana Rios: equipe que produz a Raposa Política Crédito: Vitor Jubini
Já o Capixapédia foi listado na categoria que vai eleger o Melhor Uso das Mídias Sociais. Entre as marcas regionais, A Gazeta concorre com veículos da Índia, do Canadá, da Alemanha e da Argentina. O projeto é uma enciclopédia de curiosidades, história e cultura sobre o Espírito Santo e tem perfil exclusivo no Instagram (@capixapedia).
Equipe de distribuição de A Gazeta
Equipe de Distribuição de A Gazeta, responsável pelo Capixapédia  Crédito: Farley Sil
Entre os veículos brasileiros finalistas, A Gazeta é o único regional. Ainda concorrem a Editora Globo e o Nexo Jornal entre as marcas nacionais.
Os trabalhos foram avaliados por 54 especialistas em mídia de 20 países. Eles analisaram resultados inovadores, conceitos únicos, criatividade, pensamento inovador e sinergias vencedoras entre plataformas, como informou a INMA. Os vencedores serão anunciados no dia 26 de maio, em Nova York, nos Estados Unidos.
"Além do orgulho de sermos indicados ao prêmio, ressalto a capacidade do time de inovar. No caso da Raposa Política, criamos uma nova maneira de falar de política para políticos e também para o povo. E isso agora é reconhecido internacionalmente. É sensacional também a ideia do Capixapédia, que une uma palavra indígena, capixaba, com o Wikipedia, uma enciclopédia na internet. São criações muito inteligentes, e ser finalista já coroa o brilhantismo dessas ideias"
Abdo Chequer - Diretor de Jornalismo da Rede Gazeta
Para a editora-chefe de A Gazeta e CBN Vitória, Elaine Silva, o sentimento é de muito orgulho por ter conseguido colocar dois projetos entre os finalistas, visto que essa premiação é como o Oscar da inovação do setor de mídia, pois incentiva as melhores práticas do jornalismo digital.
"Capixapédia é uma marca inovadora criada ainda no Gazeta Online, em 2015. De lá pra cá, vem ganhando corpo. E, no último ano, decidimos avançar para uma rede social própria, o que tem nos trazido muito engajamento com o público capixaba", ressaltou.
Elaine Silva, editora chefe de A Gazeta e CBN
Elaine Silva é editora chefe de A Gazeta e CBN Crédito: Vitor Jubini
Elaine lembra que a Raposa Política foi criada em 2020, para as eleições municipais. Trata-se de uma ideia da editoria de Política para falar de uma forma mais leve e lúdica, por meio de um personagem, sobre temas que muitas vezes afastam os leitores. "Ela voltou em 2022 e ainda com mais recursos de distribuição, o que aumentou muito a audiência".
"As duas iniciativas mostram que estamos firmes no nosso propósito de informar bem o capixaba e estar na vanguarda do jornalismo digital brasileiro. E agora, melhor, no jornalismo mundial"
Elaine Silva - Editora-chefe de A Gazeta e CBN Vitória

Veja Também

Raposa política: os cinco melhores piores momentos nas eleições 2022 no ES

Raposa Política: o que os candidatos do ES diriam se falassem a verdade

Capixapédia: veja 10 curiosidades sobre a cidade de Vila Velha

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

A Gazeta Capixapédia espírito santo Raposa Política
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Como a socialização com outras pessoas pode fazer você se sentir melhor
Seis PMs envolvidos no caso da morte de duas mulheres em Cariacica foram afastados
MPES defende afastamento de PMs por omissão em assassinato de casal em Cariacica
Imagem de destaque
Sym ADXTG 150 inaugura conceito crossover entre as scooters

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados