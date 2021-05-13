Uberlândio Antônio da Silva, de 54 anos, é uma das 11 vítimas que ainda não foram encontradas Crédito: Arquivo da família

Your browser does not support the audio element. A esperança da família de capixaba com novas buscas em Brumadinho

Em contato com a reportagem de A Gazeta, Fernando Lima, sobrinho do capixaba, conta que não ficou sabendo sobre a retomada das buscas e disse imaginar que boa parte da família também não saiba. "É tudo com o seu tempo. O trabalho de buscas é um pouco mais difícil, porque às vezes o solo já está 'solado'", lamentou.

Brumadinho após o rompimento da barragem Crédito: Corpo de Bombeiros/Divulgação

O trabalho de buscas pelos desaparecidos começou logo após a tragédia. Com o passar do tempo, o número de pessoas desaparecidas foi caindo, já que vários corpos foram encontrados e sobreviventes conseguiram ser resgatados. Mas a família de Uberlândio não teve o mesmo retorno do Corpo de Bombeiros.

Fernando diz acreditar que não tem chances de Uberlândio ser encontrado com vida. Desde a noite do dia 24 de janeiro de 2019, quando o mecânico conversou por telefone com a esposa, Rosemar Pinheiro, a família não tem nenhuma informação sobre o paradeiro do trabalhador.

"Estamos esperançosos para achar os restos mortais. Fora isso, já vimos que não tem possiblidade (de ser encontrado com vida). Só se for um milagre de Cristo para ele (Uberlândio) aparecer vivo" Fernando Lima - Sobrinho de Uberlândio

O anúncio da retomada das buscas foi feito pelo Corpo de Bombeiros de Minas Gerais , após o Estado mineiro passar pela onda roxa – classificação de risco da Covid-19 . Os trabalhos estavam suspensos desde o dia 17 de março devido às restrições adotadas pelo governo estadual. Segundo os Bombeiros, os trabalhos seguirão todos os protocolos sanitários definidos desde o ano passado.

Em nota, a Vale afirmou que apoia a retomada das buscas em Brumadinho feita pelo Corpo de Bombeiros de Minas Gerais. Informou ainda que a remoção dos rejeitos é uma "atividade fundamental" na procura pelos desaparecidos e para a recuperação ambiental da área impactada.

Buscas por desaparecidos em Brumadinho no ano de 2020 Crédito: Divulgação/TV Brasil

A tragédia ocorreu no dia 25 de janeiro de 2019. Fernando Lima conta que foi até as proximidades de Brumadinho, logo após o rompimento da Mina Córrego do Feijão, para ter alguma informação sobre o seu tio.

"No outro dia eu estava lá. Saí daqui de carro com a Rosemar (esposa de Uberlândio). Fui o único da família. Ficamos por lá durante uma semana, numa cidade próxima a Brumadinho que fica depois de Ouro Preto. Ficamos lá, pensando que logo teríamos notícias dele. Voltamos quando a empresa falou que não tinha mais o que fazer", relata. "A família ainda sente falta dele", complementou o sobrinho.

Ainda de acordo com Fernando, a mãe de Uberlândio ainda não sabe que o filho está desaparecido há mais de dois anos. Ele conta que os familiares mais próximos optaram por não contar. "A mãe dele tem problema de Alzheimer e pressão alta, já não responde mais por ela. A família não falou para não deixá-la mais abalada", completou.

A Gazeta em janeiro de 2020, exatamente um ano após o desaparecimento, A viagem em busca de informações durou uma semana. A dor dos familiares, como a esposa, moradora da Serra, já dura quase dois anos e quatro meses. Em entrevista à reportagem deem janeiro de 2020, exatamente um ano após o desaparecimento, Rosemar Pinheiro contou que, diariamente, acende uma vela às 18h e reza por Uberlândio

Ela contou, em janeiro do ano passado, que os filhos fizeram tratamento psicológico por oito meses, mas que "ainda não se recuperaram".

Rosemar Pinheiro, esposa do Uberlândio Antônio da Silva, que desapareceu durante a tragédia de Brumadinho, em Minas Gerais Crédito: Siumara Gonçalves

"Eu só quero que achem o corpo do meu marido para que ele tenha um enterro. Se eles não me derem isso, vai ser a mesma coisa em janeiro do ano que vem: mais um ano que vou ter sem ele" Rosemar Pinheiro - Esposa de Uberlândio - entrevista em janeiro de 2020

A reportagem de A Gazeta tentou contato com irmã, filhas e a então esposa de Uberlândio, mas as ligações não foram atendidas.

AJUDA FINANCEIRA

Durante a entrevista, ainda em 2020, Rosemar disse que não havia recebido qualquer ajuda financeira da Vale, além do salário do marido. Na época, a Vale informou que uma doação de R$ 100 mil havia sido destinada à filha menor de idade de Uberlândio Antônio, através da responsável legal.

O sobrinho lembrou que Rosemar não recebeu indenização da Vale, mas disse que outros familiares entraram na Justiça contra a empresa e tiveram êxito. "Irmãos todos por parte de mãe receberam indenização, os filhos também, todo mundo recebeu", diz.

QUEM AINDA NÃO FOI ENCONTRADO

Angelita Cristiane Freitas de Assis; Cristiane Antunes Campos; Juliana Creizimar de Resende Silva; Lecilda de Oliveira; Luis Felipe Alves; Maria de Lurdes da Costa Bueno; Nathalia de Oliveira Porto Araujo; Olimpio Gomes Pinto; Renato Eustaquio de Sousa; Tiago Tadeu Mendes da Silva; Uberlândio Antonio da Silva.

