Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Economia rural

Trabalho digital multiplica as oportunidades no campo

Com as novas tecnologias chegando à roça, as propriedades rurais precisam cada vez mais de mão de obra especializada

Publicado em 

22 ago 2023 às 10:16

Publicado em 22 de Agosto de 2023 às 10:16

Profissões na área de tecnologia terão mais oportunidade de emprego nos negócios ligados ao campo
Profissões na área de tecnologia terão mais oportunidade de emprego nos negócios ligados ao campo Crédito: Freepik
A mão de obra é um dos fatores que medem o dinamismo dos diversos setores da economia, inclusive do agronegócio. E a modernização do campo, com a adoção de novas tecnologias, deve impulsionar ainda mais a geração de novos postos de trabalho para profissionais especializados.
Segundo o estudo “Profissões Emergentes na Era Digital”, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) e do Senai, até 2030, o Brasil deve criar, no agro, 180 mil vagas de emprego por causa da digitalização dos negócios.
Os efeitos dessa onda de contratações já estão sendo sentidos no país e também no Espírito Santo. Dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) mostram que a agropecuária foi uma das líderes na geração de empregos no Estado capixaba e em todo o território nacional no primeiro semestre de 2023, período de safra de diversas culturas.
No Brasil, entre janeiro e junho, foram mais de 86 mil empregos criados pela agropecuária, sendo maio o mês com melhor resultado, com mais de 19.400 novos postos de trabalho. De acordo com o Caged, os trabalhadores que atuam nas áreas tecnológica e mecanizada foram os segundos no ranking dos profissionais mais contratados no país e no Espírito Santo pelas fazendas.

Retrato capixaba

No Espírito Santo como um todo, o mercado de trabalho está em ritmo acelerado, mas o agro tem se destacado. Das 29.791 vagas criadas pelas mais diversas atividades econômicas no período, 5.293 vieram da agropecuária. “Isso levando em consideração apenas o elo produtivo de dentro das porteiras. Se considerarmos os outros elos do agronegócio, antes e depois da porteira, como insumos, indústria e distribuição, esse número certamente fica ainda maior”, ressalta o secretário estadual de Agricultura, Enio Bergoli.
O mês mais aquecido para o emprego no campo foi maio, quando 7 mil contratações foram feitas, entre as 13.500 oportunidades geradas em todos os setores. “O Espírito Santo teve crescimento na geração de empregos em todos os setores. Mas o destaque ficou com a agropecuária. O que explica esse boom, em certa medida, é a cafeicultura, que teve um aumento importante na contratação nesse período”, analisa o diretor-presidente do Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN), Pablo Lira.
Em junho, com o fim da colheita de algumas culturas, foram mais de 3 mil desligamentos, mas no segundo semestre o trabalho no campo deve voltar a todo vapor. “Avaliando os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e do Instituto Jones dos Santos Neves, a expectativa é positiva para agricultura e pecuária. A tendência é seguir em crescimento durante o resto de 2023”, acredita.

LEIA MAIS SOBRE O AGRO

Era das criptos abre caminho para agro do ES ser ativo digital

Bebidas capixabas conquistam coração de gringos

Cultivo de cacau no ES garante riquezas que vão do chocolate à “pinga”

Êxodo urbano: famílias trocam a cidade pela fazenda no ES

Jovens do ES se qualificam e garantem o futuro do campo

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Agronegócio Empregos (ES) Tecnologia Inovação Agricultura Capixaba Tecnoagro
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
7 doces coreanos que todo fã de dorama precisa experimentar
Imagem de destaque
STJ tem maioria para que ex-CEO da Vale volte à condição de réu no caso Brumadinho
Imagem de destaque
Fim da 6x1 no Congresso: Planalto contradiz Motta e diz que estuda urgência para projeto

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados