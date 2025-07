TecnoAgro

Inovações biotecnológicas ganham força no agronegócio do ES

Com 40 expositores, feira apresenta produtos biológicos e novos inseticidas e conecta produtores às tecnologias do setor; evento vai até sábado (5), em Nova Venécia

Publicado em 4 de julho de 2025 às 20:13

Até sábado (5), Nova Venécia, no Noroeste do Espírito Santo, é palco de uma imersão em conhecimento e inovação no agronegócio. A Arena TecnoAgro reúne produtores rurais, técnicos, estudantes e especialistas para apresentar tecnologias que prometem impulsionar a produtividade no campo capixaba.>

Entre os produtos expostos, uma bactéria que combate pragas ao mesmo tempo que fortalece as raízes do café chamou a atenção. “Além dos controles das pragas e doenças (nematóides e fungos de solo), estamos mostrando que o produto induziu o maior volume de raízes e, consequentemente, de parte aérea também ”, explicou Saulo Spala, assistente técnico de vendas.>

Novo produto biotecnológico induz o maior volume de raízes e folhas nas plantas Crédito: TV Gazeta/Reprodução

Segundo ele, o mercado de biológicos tem um amplo campo de expansão, já que muitas áreas ainda são desconhecidas pelos produtores. “Quando falamos de nematóides, é um espaço que tem muito a explorar ainda. Tem produtor que não sabe nem por onde explorar. Nós chamamos como espaço oculto, porque ocorre abaixo do solo e, se você não vê o problema, não busca uma solução”, relatou em entrevista ao Boa Noite ES.>

A tecnologia já mostrou resultados positivos em culturas estratégicas do Espírito Santo, como o café e o mamão – além de respostas promissoras na pimenta-do-reino. Para Spala, o avanço depende de conscientização: “Os biológicos têm se consolidado muito com o produtor capixaba. Isso já é uma realidade por aqui.">

Outro destaque da feira foi a nova geração de inseticidas apresentada por Ronaldo Sakai, do setor de desenvolvimento de mercado. Segundo ele, o produto é eficaz no controle de pragas como broca-do-café, bicho-mineiro e ácaro. “A nova molécula tem alta performance, longo residual e, como é inédita, não enfrenta resistência”, explicou. Além disso, reduz a necessidade de reentrada na lavoura, economizando tempo e mão de obra, segundo ele.>

Educação rural

A feira também teve espaço para a formação de futuras gerações. Alunos de escolas da zona rural visitaram a feira com o intuito de retornarem à sala de aula com novos conhecimentos. “Eles [alunos] são, em sua maioria, filhos de agricultores e produtores rurais. Trazê-los aqui é uma oportunidade de apresentar essas tecnologias que estão chegando e transformando o campo. Utilizamos essas visitas em projetos interdisciplinares, com todos os professores envolvidos, para potencializar o processo de aprendizagem”, contou Suzane Gomes de Paula, professora da rede municipal.>

De acordo com a professora, a experiência dos alunos no TecnoAgro é aproveitada em produções textuais e relatos de vivência, que já renderam premiações estaduais à escola da zona rural de Nova Venécia. João Paulo Capiche, filho de produtores rurais, conta que esta não é sua primeira visita à feira. No ano passado, também em uma atividade escolar, escreveu um texto que lhe garantiu o quarto lugar em uma competição estadual.>

