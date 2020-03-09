Agricultores usam cultivo adensado para aumentar produção de café

O espaçamento entre os pés no plantio de café sempre foi muito debatido entre os produtores. Afinal, o que é mais vantajoso: utilizar um espaço maior ou menor? A tradição brasileira, durante muito tempo, foi a de sempre plantar com espaços mais largos. Mas essa opção não era vantajosa nos pequenos cafezais, e produtores sofriam com a falta de área para ampliar o cultivo.
Uma alternativa para esses locais menores, visando a ter maior produtividade por hectare, é o cultivo de café de maneira adensada. Nessa modalidade, os pés ficam mais juntos e consomem menos espaço, possibilitando que uma propriedade menor tenha um aumento na produção do grão. Mas especialistas alertam que, apesar dos benefícios e o avanço desse tipo de técnica no Estado, os produtores precisam analisar se mudar a maneira de produção é vantajoso para a sua propriedade.
Em Linhares, no Norte do Espírito Santo, o produtor Antônio Francisco Saiter apostou no plantio adensado de café conilon. Ele tem uma propriedade com 90 hectares, onde conseguiu plantar 490 mil pés do grão. Ele fez a escolha e aponta as expectativas de mais ganho na hora da colheita para justificar a opção.
As terras aqui são muito caras, então apostei nessa modalidade porque precisava fazer um aproveitamento maior da minha área de produção para colher uma quantidade mais significativa de grãos e equalizar os meus custos, afirmou Saiter.
O produtor explicou que essa é a segunda colheita em que a técnica é usada na propriedade, e já conseguiu perceber uma alta significativa na produtividade. Segundo ele, em um hectare de área com café conilon utilizando o plantio tradicional eram colhidas em torno de 100 sacas. Já no plantio adensado esse número apresentou um aumento perto de 80%.
O resultado é muito positivo. Na primeira colheita, eu já fui surpreendido positivamente. E, para este ano, eu espero colher até 180 sacas de café conilon por hectare aqui na minha produção.
Gerente agrícola da propriedade, Jocimar Peroni garante que, no caso deles, a única diferença do cultivo adensado em relação ao tradicional é realmente no espaçamento dos pés de café. Ele afirma que o manejo da produção é igual, e também os cuidados para evitar pragas e doenças nas plantas são mantidos.
Ele aponta ainda que mesmo com um espaçamento menor, é possível criar alternativas para superar o que seria um problema e usar maquinário na modalidade de plantio adensado.
Na propriedade, a cada 14 carreiras de café foi criada uma pequena estrada. Esse espaço é utilizado por um trator, responsável por garantir a pulverização correta da lavoura de café.
TÉCNICA NÃO É INDICADA PARA TODOS OS CAFEICULTORES, ALERTA ESPECIALISTA
O pesquisador e coordenador técnico de cafeicultura do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), Abraão Carlos Verdin Filho, reconhece que o cultivo de café conilon de maneira adensada pode ser eficiente para alguns produtores, mas ele alerta que esse tipo manejo não é indicado para qualquer plantação, e os cafeicultores precisam analisar de maneira criteriosa se a técnica é adequada para a realidade de sua propriedade.
Em algumas plantações, o adensamento da produção de café pode trazer benefícios imediatos e um aumento na produção, mas, no futuro, o produtor pode sofrer pois optou por uma técnica inadequada para o seu tipo de propriedade, chegando ao extremo de ter que paralisar a produção por um ano. Uma análise individualizada é sempre a opção mais correta, explicou.
O especialista justifica sua preocupação afirmando que o adensamento na produção do grão ganhou muitos adeptos no Norte e Noroeste do Espírito Santo. As regiões são as maiores produtoras de café conilon do Brasil, responsáveis por cerca de 75% da produção nacional, sendo o grão a principal fonte de renda em 80% das propriedades rurais capixabas localizadas na área.
Nos últimos dois anos, aumentou muito a quantidade de produtores que estão mudando para a técnica de adensamento na produção de café nessa região, e grande parte deles toma esse tipo de decisão sem auxílio de um especialista, apenas levando em consideração a experiência de outros cafeicultores. Não se deve seguir um caso de sucesso como regra para não ter prejuízos futuros.
Uma das principais ressalvas de Verdin Filho em relação ao cultivo adensado de café feito de maneira inadequada é justamente pelo plantio ser feito em uma distância que não é ideal, fazendo com que a planta não suporte as adversidades climáticas e problemas como pragas ou doenças. Além disso, ele aponta que, se a técnica não for bem utilizada, pode promover ainda o desequilíbrio nutricional das plantas, o que faz com que ocorra uma produção menor.
2.500 e 3.000 pés de café por hectare
RECOMENDAÇÃO DO INCAPER PARA CULTIVO DE CAFÉ CONILON NO ESTADO
Para finalizar, o pesquisador orienta que os agricultores que estão em dúvida sobre a utilização ou não da técnica de adensamento em sua propriedade devem procurar um especialista na produção do grão para realizar uma avaliação individualizada da realidade do local, que irá orientar sobre o espaçamento correto entre plantas na lavoura de café. Verdim sinalizou que os produtores podem ainda procurar auxílio no Incaper, que tem unidades em todos os municípios do Espírito Santo. Os membros do órgão estão habilitados para orientar os cafeicultores em relação às melhores técnicas a serem adotadas em cada propriedade.