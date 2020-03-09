Agricultores usam cultivo adensado para aumentar produção de café

Cultivo adensado é aposta em lavouras para aumentar produção de café Crédito: TV Gazeta Norte

O espaçamento entre os pés no plantio de café sempre foi muito debatido entre os produtores. Afinal, o que é mais vantajoso: utilizar um espaço maior ou menor? A tradição brasileira, durante muito tempo, foi a de sempre plantar com espaços mais largos. Mas essa opção não era vantajosa nos pequenos cafezais, e produtores sofriam com a falta de área para ampliar o cultivo.

Uma alternativa para esses locais menores, visando a ter maior produtividade por hectare, é o cultivo de café de maneira adensada. Nessa modalidade, os pés ficam mais juntos e consomem menos espaço, possibilitando que uma propriedade menor tenha um aumento na produção do grão. Mas especialistas alertam que, apesar dos benefícios e o avanço desse tipo de técnica no Estado, os produtores precisam analisar se mudar a maneira de produção é vantajoso para a sua propriedade.

Em Linhares, no Norte do Espírito Santo, o produtor Antônio Francisco Saiter apostou no plantio adensado de café conilon. Ele tem uma propriedade com 90 hectares, onde conseguiu plantar 490 mil pés do grão. Ele fez a escolha e aponta as expectativas de mais ganho na hora da colheita para justificar a opção.

As terras aqui são muito caras, então apostei nessa modalidade porque precisava fazer um aproveitamento maior da minha área de produção para colher uma quantidade mais significativa de grãos e equalizar os meus custos, afirmou Saiter.

Cultivo adensado é aposta em lavouras para aumentar produção de café Crédito: TV Gazeta Norte

O produtor explicou que essa é a segunda colheita em que a técnica é usada na propriedade, e já conseguiu perceber uma alta significativa na produtividade. Segundo ele, em um hectare de área com café conilon utilizando o plantio tradicional eram colhidas em torno de 100 sacas. Já no plantio adensado esse número apresentou um aumento perto de 80%.

O resultado é muito positivo. Na primeira colheita, eu já fui surpreendido positivamente. E, para este ano, eu espero colher até 180 sacas de café conilon por hectare aqui na minha produção.

Gerente agrícola da propriedade, Jocimar Peroni garante que, no caso deles, a única diferença do cultivo adensado em relação ao tradicional é realmente no espaçamento dos pés de café. Ele afirma que o manejo da produção é igual, e também os cuidados para evitar pragas e doenças nas plantas são mantidos.

Ele aponta ainda que mesmo com um espaçamento menor, é possível criar alternativas para superar o que seria um problema e usar maquinário na modalidade de plantio adensado.

Na propriedade, a cada 14 carreiras de café foi criada uma pequena estrada. Esse espaço é utilizado por um trator, responsável por garantir a pulverização correta da lavoura de café.

Cultivo adensado é aposta em lavouras para aumentar produção de café Crédito: TV Gazeta Norte

TÉCNICA NÃO É INDICADA PARA TODOS OS CAFEICULTORES, ALERTA ESPECIALISTA

O pesquisador e coordenador técnico de cafeicultura do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), Abraão Carlos Verdin Filho, reconhece que o cultivo de café conilon de maneira adensada pode ser eficiente para alguns produtores, mas ele alerta que esse tipo manejo não é indicado para qualquer plantação, e os cafeicultores precisam analisar de maneira criteriosa se a técnica é adequada para a realidade de sua propriedade.

Em algumas plantações, o adensamento da produção de café pode trazer benefícios imediatos e um aumento na produção, mas, no futuro, o produtor pode sofrer pois optou por uma técnica inadequada para o seu tipo de propriedade, chegando ao extremo de ter que paralisar a produção por um ano. Uma análise individualizada é sempre a opção mais correta, explicou.

O especialista justifica sua preocupação afirmando que o adensamento na produção do grão ganhou muitos adeptos no Norte e Noroeste do Espírito Santo. As regiões são as maiores produtoras de café conilon do Brasil, responsáveis por cerca de 75% da produção nacional, sendo o grão a principal fonte de renda em 80% das propriedades rurais capixabas localizadas na área.

Nos últimos dois anos, aumentou muito a quantidade de produtores que estão mudando para a técnica de adensamento na produção de café nessa região, e grande parte deles toma esse tipo de decisão sem auxílio de um especialista, apenas levando em consideração a experiência de outros cafeicultores. Não se deve seguir um caso de sucesso como regra para não ter prejuízos futuros.

Uma das principais ressalvas de Verdin Filho em relação ao cultivo adensado de café feito de maneira inadequada é justamente pelo plantio ser feito em uma distância que não é ideal, fazendo com que a planta não suporte as adversidades climáticas e problemas como pragas ou doenças. Além disso, ele aponta que, se a técnica não for bem utilizada, pode promover ainda o desequilíbrio nutricional das plantas, o que faz com que ocorra uma produção menor.

2.500 e 3.000 pés de café por hectare RECOMENDAÇÃO DO INCAPER PARA CULTIVO DE CAFÉ CONILON NO ESTADO