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Cafés capixabas no ranking dos melhores do país

Todos os produtos do Café Numero Um são feitos com grãos capixabas selecionados e certificados com o selo de controle de pureza e qualidade da ABIC
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 dez 2019 às 20:02

Publicado em 09 de Dezembro de 2019 às 20:02

Crédito: Divulgação/Grupo Buaiz
O café capixaba tem se destacado no mercado nacional e internacional, e sua qualidade tem garantido reconhecimentos e premiações. No mais recente e um dos principais concursos do país, o Coffee of the Year 2019, realizado durante a Semana Internacional do Café, o Espírito Santo conquistou as principais colocações no ranking.
Mais de 500 amostras de cafés, arábica e conilon, concorreram ao troféu de melhor do Brasil. Dos 35 produtores que foram para a final do concurso, dez eram do Espírito Santo, que ficou em primeiro lugar na categoria conilon e em segundo com o arábica. O evento aconteceu em novembro, em Belo Horizonte, e reuniu os melhores provadores de café do país, além de potenciais países compradores.
Os grãos premiados são de diferentes regiões do Estado e reforçam o valor do trabalho desenvolvido por produtores capixabas. É com café 100% capixaba que o Café Numero Um desenvolve o portfólio de produtos, todos certificados com o selo de controle de pureza e qualidade da Associação Brasileira da Indústria de Café (ABIC).
A empresa acaba de lançar no mercado o Café Numero Um Extraforte nas versões almofada 250 e 500 gramas. A novidade já foi incorporada aos demais produtos, cafés tradicionais (vácuo e almofada) e extraforte (vácuo), Prime (vácuo) e Espresso Gourmet (grãos) e está disponível para os consumidores que buscam produtos locais e com qualidade.
Crédito: Divulgação/Grupo Buaiz
É com foco no café do Espírito Santo a inspiração da campanha para divulgar o Café Numero Um e a parceria com a Origens, uma empresa capixaba de vestuário, com produção focada na cultura local. As marcas se uniram e desenvolveram uma t-shirt, que valoriza o que é produzido em solo capixaba, em especial, o café.
A peça acaba de ser lançada no mercado, e já está disponível para as vendas na loja Origens, localizada no K1, da Praia de Camburi. Parte da venda das camisas será doada para a Apae de Vitória, referência no atendimento a pessoas com deficiência intelectual ou múltipla. Atualmente, a Apae de Vitória atende 7.500 pessoas, e o recurso arrecadado com a venda da t-shirt vai contribuir para reforçar as ações de saúde, educação e assistência social.
"Estamos unindo duas empresas capixabas, com negócios distintos, mas que valorizam a cultura local, as nossas raízes. Hoje, todo o café que produzimos é do Estado, de produtores de diferentes municípios. Por isso, a ideia da parceria surge para reverenciar um produto que é paixão nacional, o café, e reforçar que o nosso é 100% capixaba"
Eduarda Buaiz - diretora-geral da Buaiz Alimentos
Eduarda Buaiz, diretora-geral da Buaiz Alimentos Crédito: Divulgação/Grupo Buaiz

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