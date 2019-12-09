Cafés capixabas no ranking dos melhores do país

Crédito: Divulgação/Grupo Buaiz

O café capixaba tem se destacado no mercado nacional e internacional, e sua qualidade tem garantido reconhecimentos e premiações. No mais recente e um dos principais concursos do país, o Coffee of the Year 2019, realizado durante a Semana Internacional do Café, o Espírito Santo conquistou as principais colocações no ranking.

Mais de 500 amostras de cafés, arábica e conilon, concorreram ao troféu de melhor do Brasil. Dos 35 produtores que foram para a final do concurso, dez eram do Espírito Santo, que ficou em primeiro lugar na categoria conilon e em segundo com o arábica. O evento aconteceu em novembro, em Belo Horizonte, e reuniu os melhores provadores de café do país, além de potenciais países compradores.

Os grãos premiados são de diferentes regiões do Estado e reforçam o valor do trabalho desenvolvido por produtores capixabas. É com café 100% capixaba que o Café Numero Um desenvolve o portfólio de produtos, todos certificados com o selo de controle de pureza e qualidade da Associação Brasileira da Indústria de Café (ABIC).

A empresa acaba de lançar no mercado o Café Numero Um Extraforte nas versões almofada 250 e 500 gramas. A novidade já foi incorporada aos demais produtos, cafés tradicionais (vácuo e almofada) e extraforte (vácuo), Prime (vácuo) e Espresso Gourmet (grãos) e está disponível para os consumidores que buscam produtos locais e com qualidade.

Crédito: Divulgação/Grupo Buaiz

É com foco no café do Espírito Santo a inspiração da campanha para divulgar o Café Numero Um e a parceria com a Origens, uma empresa capixaba de vestuário, com produção focada na cultura local. As marcas se uniram e desenvolveram uma t-shirt, que valoriza o que é produzido em solo capixaba, em especial, o café.

A peça acaba de ser lançada no mercado, e já está disponível para as vendas na loja Origens, localizada no K1, da Praia de Camburi. Parte da venda das camisas será doada para a Apae de Vitória, referência no atendimento a pessoas com deficiência intelectual ou múltipla. Atualmente, a Apae de Vitória atende 7.500 pessoas, e o recurso arrecadado com a venda da t-shirt vai contribuir para reforçar as ações de saúde, educação e assistência social.

"Estamos unindo duas empresas capixabas, com negócios distintos, mas que valorizam a cultura local, as nossas raízes. Hoje, todo o café que produzimos é do Estado, de produtores de diferentes municípios. Por isso, a ideia da parceria surge para reverenciar um produto que é paixão nacional, o café, e reforçar que o nosso é 100% capixaba" Eduarda Buaiz - diretora-geral da Buaiz Alimentos