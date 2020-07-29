produtos do agronegócio estão sendo vendido por outros canais na pandemia Crédito: JerzyGorecki/Pixabay

Your browser does not support the audio element. Agricultores do ES vendem 19 toneladas de alimentos por delivery

Agricultores familiar do Espírito Santo comercializaram 19 toneladas em cestas de alimentos por delivery. A comercialização faz parte do projeto A feira vai até você e já gerou receita bruta de R$ 112 mil com a venda dos produtos.

A iniciativa criada pela Suzano foi lançada no fim de abril com o objetivo de mitigar os impactos gerados pela pandemia do novo coronavírus e garantir fonte de renda aos pequenos produtores rurais que fazem parte do Programa de Desenvolvimento Rural e Territorial (PDRT).

Entre os meses de maio e junho, o projeto gerou às famílias envolvidas uma receita bruta de R$ 303,57 mil em vendas nos cinco Estados beneficiados, superando a expectativa inicial.

Foram ainda entregues mais de 10 mil cestas e 72,8 toneladas de alimentos comercializados por 310 agricultores familiares das comunidades rurais do Espírito Santo, Bahia, Maranhão, Mato Grosso do Sul e São Paulo.

Apenas no Espírito Santo, 54 famílias de produtores dos municípios de Aracruz, Conceição da Barra e São Mateus estiveram envolvidas diretamente na comercialização de 19,3 toneladas até junho, gerando uma receita bruta de R$ 112 mil.

A pandemia da Covid-19 tem causado muitos impactos, especialmente para os agricultores familiares. A ideia de potencializar a venda por meio de delivery foi excelente, pois complementou a renda dos produtores, impediu que os produtos ficassem parados ou fossem desperdiçados e ainda contribuiu com a economia local, conta Taciana Sperandio Barone, presidente da Cooperativa de Agricultores Familiares de Aracruz (CAF Aracruz).

Os agricultores familiares que compõem as cestas no Estado são das comunidades de Gimuhuna, Cachoeiro do Riacho, Brejo Grande, Boa Vista, Assentamento Nova Esperança e Pirassununga, em Aracruz; Angelim 2, Córrego Grande, Angelim 1 e Córrego do Macuco, em Conceição da Barra; São Geraldo, Dilô Barbosa, Nova Vista, São Domingos de Itauninhas, Pedra Dágua e Assentamento Córrego Juerana 1, em São Mateus. Eles recebem apoio técnico e consultoria especializada com foco na gestão do novo modelo de entrega e também na divulgação do novo sistema de delivery de cestas agroecológicas.

O novo modelo de vendas foi bem recebido pelos produtores e já é avaliado como uma oportunidade no pós-pandemia. A comodidade proporcionada pelo delivery agradou boa parte dos clientes. Vamos analisar as condições depois que esse período conturbado passar. A princípio, a ideia é continuar com esse modelo para alavancar as vendas. Nós temos a consciência de como a agricultura familiar é importante, sendo vital para girar a economia das comunidades, já que ela atende 70% do cardápio da população, afirma Taciana.

PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E TERRITORIAL

O Programa de Desenvolvimento Rural e Territorial (PDRT) visa a promover o fortalecimento das comunidades rurais vizinhas às unidades da Suzano, gerando renda e melhorando a qualidade de vida dos pequenos produtores. São três eixos de atuação: gestão, produção e comercialização das associações e cooperativas participantes, permitindo que essas comunidades, capacitadas, conquistem sua independência financeira.