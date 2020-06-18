Suzano vai apoiar projetos contra o coronavírus em 15 comunidades no ES

A Suzano lança nesta quinta-feira (18) um edital emergencial de apoio ao enfrentamento dos efeitos da Covid-19. Será destinado um aporte de R$ 500 mil via projetos de resposta rápida, visando buscar soluções que minimizem as dificuldades decorrentes do isolamento social, que tem afetado as atividades desenvolvidas pelas comunidades. A proposta deve atingir 15 localidades do interior do Estado.
A iniciativa é fruto de uma parceria com o Fundo Brasileiro para a Biodiversidade (Funbio), organização da sociedade civil com experiência de mais de 20 anos na conservação ambiental e operação de mecanismos financeiros. O edital beneficiará as ações de prevenção à Covid-19 e de geração de renda, com o objetivo de atender as necessidades da população.
Serão contempladas 15 regiões, entre sedes municipais, distritos e comunidades de Aracruz, Conceição da Barra, São Mateus e Pedro Canário. Além do Espírito Santo, a iniciativa também abrange municípios nos estados da Bahia, Maranhão, Pará e Minas Gerais. Ao todo, a previsão é apoiar 100 projetos e iniciativas locais.
"Desenvolvemos o edital com a proposta de amenizar os impactos gerados pela pandemia na sociedade, fortalecendo as ações de prevenção e potencializando a geração de renda. Estamos mais unidos neste momento delicado, renovando diariamente nosso compromisso com a sociedade", enfatiza Douglas Peixoto, consultor de Desenvolvimento Social da Suzano.
O edital é mais uma ação da companhia alinhada com os Direcionadores de Cultura, dentre eles o de que "só é bom para nós se for bom para o mundo". A estratégia reforça o comprometimento da companhia em construir um lugar melhor para todos, sendo protagonistas na evolução da sociedade.
Duas linhas de apoio vão nortear o edital. A primeira delas é destinada às ações de prevenção e combate à Covid-19 que priorizam a redução de contaminação, além de minimizar os problemas sociais e de saúde. Na segunda linha de apoio são consideradas primordiais as iniciativas de geração de trabalho e renda no meio urbano e rural.
Podem participar as organizações da sociedade civil com atuação local (associações de produtores rurais, de moradores, dentre outros), cooperativas, microempreendedor individual e pequenas empresas cadastradas no Simples Nacional com faturamento anual de até R$ 100 mil.
O processo seletivo é composto por cinco etapas, sendo avaliados critérios como viabilidade, relevância e impacto da iniciativa. As propostas deverão ser encaminhadas por meio de formulário eletrônico. A divulgação do resultado está prevista para o dia 13 de julho. O edital completo pode ser consultado aqui ou na página que a Suzano criou para falar de ações contra o coronavírus.
As dúvidas devem ser enviadas no e-mail: [email protected].