Suzano vai apoiar projetos contra o coronavírus em 15 comunidades no ES

Caldeira da usina da Suzano, em Aracruz: empresa vai ajudar projetos que visem a reduzir os impactos da pandemia Crédito: Divulgação / Suzano

Suzan o lança nesta quinta-feira (18) um edital emergencial de apoio ao enfrentamento dos efeitos da Covid-19 . Será destinado um aporte de R$ 500 mil via projetos de resposta rápida, visando buscar soluções que minimizem as dificuldades decorrentes do isolamento social, que tem afetado as atividades desenvolvidas pelas comunidades. A proposta deve atingir 15 localidades do interior do Estado.

A iniciativa é fruto de uma parceria com o Fundo Brasileiro para a Biodiversidade (Funbio), organização da sociedade civil com experiência de mais de 20 anos na conservação ambiental e operação de mecanismos financeiros. O edital beneficiará as ações de prevenção à Covid-19 e de geração de renda, com o objetivo de atender as necessidades da população.

Serão contempladas 15 regiões, entre sedes municipais, distritos e comunidades de Aracruz, Conceição da Barra, São Mateus e Pedro Canário. Além do Espírito Santo, a iniciativa também abrange municípios nos estados da Bahia, Maranhão, Pará e Minas Gerais. Ao todo, a previsão é apoiar 100 projetos e iniciativas locais.

"Desenvolvemos o edital com a proposta de amenizar os impactos gerados pela pandemia na sociedade, fortalecendo as ações de prevenção e potencializando a geração de renda. Estamos mais unidos neste momento delicado, renovando diariamente nosso compromisso com a sociedade", enfatiza Douglas Peixoto, consultor de Desenvolvimento Social da Suzano.

O edital é mais uma ação da companhia alinhada com os Direcionadores de Cultura, dentre eles o de que "só é bom para nós se for bom para o mundo". A estratégia reforça o comprometimento da companhia em construir um lugar melhor para todos, sendo protagonistas na evolução da sociedade.

Duas linhas de apoio vão nortear o edital. A primeira delas é destinada às ações de prevenção e combate à Covid-19 que priorizam a redução de contaminação, além de minimizar os problemas sociais e de saúde. Na segunda linha de apoio são consideradas primordiais as iniciativas de geração de trabalho e renda no meio urbano e rural.