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Salvador e Flórida são destinos preferidos para verão, diz pesquisa

No Brasil, Salvador é o destino mais buscado pelos turistas e fora do País, Flórida, nos Estados Unidos é que lidera a procura dos estrangeiros
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 nov 2019 às 09:22

Publicado em 24 de Novembro de 2019 às 09:22

Vista da praia de Fort Lauderdale, Flórida, em Orlando, nos Estados Unidos Crédito: Reprodução/Instagram @ritzcarlton
As férias estudantis de fim de ano estão quase aí, e muita gente já tem viagem marcada. Não é o seu caso? Uma pesquisa com os destinos mais buscados foi divulgada e você pode se inspirar para um passeio ?ou ver para onde não ir se quiser fugir das multidões.
No BrasilSalvador lidera o interesse de turistas, enquanto Flórida (EUA) é o destino preferido no exterior, segundo dados da Braztoa (Associação Brasileira das Operadoras de Turismo), que abarca 82% das empresas de grande e médio porte do setor.
A lista das cidades brasileiras queridinhas para curtir o período entre Natal e Carnaval também tem Porto de Galinhas (PE) e Fortaleza bem próxima de Canoa Quebrada. Fora do Brasil, os outros destinos mais procurados são Cancún (México), Paris e Portugal.

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De acordo com a Braztoa, há lugares que estão ganhando bastante atenção dos turistas brasileiros neste período do ano. É o caso de Jalapão (TO) e Jericoacoara (CE), aqui no país, e África do Sul e Marrocos, no exterior.

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