Salvador e Flórida são destinos preferidos para verão, diz pesquisa

As férias estudantis de fim de ano estão quase aí, e muita gente já tem viagem marcada. Não é o seu caso? Uma pesquisa com os destinos mais buscados foi divulgada e você pode se inspirar para um passeio ?ou ver para onde não ir se quiser fugir das multidões.
A lista das cidades brasileiras queridinhas para curtir o período entre Natal e Carnaval também tem Porto de Galinhas (PE) e Fortaleza bem próxima de Canoa Quebrada. Fora do Brasil, os outros destinos mais procurados são Cancún (México), Paris e Portugal.
De acordo com a Braztoa, há lugares que estão ganhando bastante atenção dos turistas brasileiros neste período do ano. É o caso de Jalapão (TO) e Jericoacoara (CE), aqui no país, e África do Sul e Marrocos, no exterior.