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Televisão

Jornal Nacional vai exibir as belezas e a força do Espírito Santo

Vídeo, que antecede o bate-papo de Philipe Lemos com os âncoras do JN, vai destacar o que o ES tem de melhor
Erik Oakes

Erik Oakes

Publicado em 

20 set 2019 às 08:18

Publicado em 20 de Setembro de 2019 às 08:18

Paisagem de mangue que circunda a Capital capixaba Crédito: Vítor Jubini
Nesta sexta-feira (20), o âncora da TV Gazeta Philipe Lemos e a jornalista Ana Lídia Daibes serão apresentados ao Brasil na bancada do Jornal Nacional. Como acontece há três semanas, antes do início da conversa com Rodrigo Boccardi, que cobre férias de William Bonner, e Renata Vasconcelos, é exibido um vídeo sobre o Estado de origem dos convidados, que desta vez são os apresentadores das afiliadas da Rede Globo no Espírito Santo e Rondônia.
O vídeo sobre o território capixaba vai exaltar as belezas, culinária e economia. Em conversa com o Gazeta Online, Philipe Lemos revelou que pontos turísticos como o Convento da Penha e símbolos da cultura como a panela de barro estarão representados nas imagens.
> Na Globo, Philipe Lemos conta o primeiro dia nos bastidores do JN
"É um video curto, de 1 minuto e 20 segundos. Ele mostra o nosso litoral, a moqueca, a panela de barro, a Festa da Penha e o Convento, o Centro de Vitória, a agricultura e o café, além de imagens da região serrana, onde tem a produção do café arábica e a indústria", detalha.
O âncora da TV Gazeta Philipe Lemos e a jornalista Ana Lídia Daibes, de Rondônia, na bancada do Jornal Nacional Crédito: Twitter/@gazetaonline
Philipe, inclusive, de uns pitacos na produção feita pela produção do JN. "Eles mandam um texto base e eu dou umas sugestões", conta, revelando que pediu para mostrarem melhor a produção de café. "Eles estavam abordando o cafe de forma genérica. Pedi para ampliar um pouco mais, dada a importância para nossa economia. Tem o ponto da panela de barro e da moqueca também. Expliquei que a panela é um patrimonio cultural, que o capixaba valoriza", completa.
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Questionado se teria algo que não entrou, devido ao curto tempo, e que o apresentador do ES1 gostaria de ver na tela, Philipe destaca a região de Pedra Azul: "Achei que deveria ter sido mostrado mais Pedra Azul, que é uma regiao de turismo. Mas Pedra Azul esteve na novela e ganhamos destaque. Por isso que não entrou no vídeo, que acabou dando destaque para outros pontos do nosso Estado e da nossa cultura", explicou ele, que se diz apaixonado pela Região Serrana.

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