Jornal Nacional vai exibir as belezas e a força do Espírito Santo

Paisagem de mangue que circunda a Capital capixaba Crédito: Vítor Jubini

Nesta sexta-feira (20), o âncora da TV Gazeta Philipe Lemos e a jornalista Ana Lídia Daibes serão apresentados ao Brasil na bancada do Jornal Nacional. Como acontece há três semanas, antes do início da conversa com Rodrigo Boccardi, que cobre férias de William Bonner, e Renata Vasconcelos, é exibido um vídeo sobre o Estado de origem dos convidados, que desta vez são os apresentadores das afiliadas da Rede Globo no Espírito Santo e Rondônia.

O vídeo sobre o território capixaba vai exaltar as belezas, culinária e economia. Em conversa com o Gazeta Online, Philipe Lemos revelou que pontos turísticos como o Convento da Penha e símbolos da cultura como a panela de barro estarão representados nas imagens.

"É um video curto, de 1 minuto e 20 segundos. Ele mostra o nosso litoral, a moqueca, a panela de barro, a Festa da Penha e o Convento, o Centro de Vitória, a agricultura e o café, além de imagens da região serrana, onde tem a produção do café arábica e a indústria", detalha.

O âncora da TV Gazeta Philipe Lemos e a jornalista Ana Lídia Daibes, de Rondônia, na bancada do Jornal Nacional Crédito: Twitter/@gazetaonline

Philipe, inclusive, de uns pitacos na produção feita pela produção do JN. "Eles mandam um texto base e eu dou umas sugestões", conta, revelando que pediu para mostrarem melhor a produção de café. "Eles estavam abordando o cafe de forma genérica. Pedi para ampliar um pouco mais, dada a importância para nossa economia. Tem o ponto da panela de barro e da moqueca também. Expliquei que a panela é um patrimonio cultural, que o capixaba valoriza", completa.