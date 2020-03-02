Tapioca de queijo coalho com frango e molho pesto: confira receita

Em um mixer, bata o azeite com o manjericão, as castanhas, o sal e a pimenta-do-reino. Adicione essa mistura ao frango desfiado e reserve. Em uma frigideira, faça individualmente os discos de tapioca, em fogo baixo.

Quando as massas de tapioca estiverem quase prontas, coloque as fatias de queijo e por cima o frango desfiado com o pesto. Dobre ao meio e deixe por mais alguns minutos até que o queijo esteja levemente derretido. Sirva em seguida.