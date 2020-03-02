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Fácil de fazer

Tapioca de queijo coalho com frango e molho pesto: confira receita

Ideal para servir no café da manhã ou no lanche da tarde, preparação rende duas porções e fica pronta em até 15 minutos

Publicado em 02 de Março de 2020 às 13:04

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 mar 2020 às 13:04
Crédito: Ara Fotografia/Divulgação
  • INGREDIENTES:
  • 3 colheres de sopa de azeite
  • 1 colher de chá de manjericão
  • 8 castanhas de caju
  • Sal e pimenta-do-reino a gosto
  • 4 colheres de sopa de frango desfiado
  • 120 g de goma de tapioca
  • 150 g de queijo coalho 

MODO DE PREPARO:

Em um mixer, bata o azeite com o manjericão, as castanhas, o sal e a pimenta-do-reino. Adicione essa mistura ao frango desfiado e reserve. Em uma frigideira, faça individualmente os discos de tapioca, em fogo baixo.
Quando as massas de tapioca estiverem quase prontas, coloque as fatias de queijo e por cima o frango desfiado com o pesto. Dobre ao meio e deixe por mais alguns minutos até que o queijo esteja levemente derretido. Sirva em seguida. 

Rendimento:

2 porções

Tempo:

15 minutos

Complexidade:

Fácil

Fonte: Tirolez.

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