Tapioca de queijo coalho com frango e molho pesto: confira receita

- INGREDIENTES:
- 3 colheres de sopa de azeite
- 1 colher de chá de manjericão
- 8 castanhas de caju
- Sal e pimenta-do-reino a gosto
- 4 colheres de sopa de frango desfiado
- 120 g de goma de tapioca
- 150 g de queijo coalho
MODO DE PREPARO:
Em um mixer, bata o azeite com o manjericão, as castanhas, o sal e a pimenta-do-reino. Adicione essa mistura ao frango desfiado e reserve. Em uma frigideira, faça individualmente os discos de tapioca, em fogo baixo.
Quando as massas de tapioca estiverem quase prontas, coloque as fatias de queijo e por cima o frango desfiado com o pesto. Dobre ao meio e deixe por mais alguns minutos até que o queijo esteja levemente derretido. Sirva em seguida.
Rendimento:
2 porções
Tempo:
15 minutos
Complexidade:
Fácil