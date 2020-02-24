Salpicão de frango: receita colorida para repor as energias na folia

Crédito: Thiago Mazi/Divulgação

INGREDIENTES:

1 peito de frango cozido e desfiado

1/4 de repolho roxo fatiado

1 cenoura ralada

1 colher (sopa) de cheiro verde picado

1 raiz de erva-doce fatiada

2 ovos cozidos

1 colher (café) de mostarda

Meio limão espremido

2 colheres (sopa) de azeite de oliva extravirgem

1 colher (chá) de sal

1/4 de xícara de água

MODO DE PREPARO:

Cozinhe o peito de frango e dois ovos e deixe esfriar. Desfie o peito de frango e reserve. Pegue 1/4 de repolho cru, retire o miolo (parte mais dura), fatie em tiras bem finas, depois corte ao meio e reserve. Corte a raiz de erva doce em fatias bem finas e depois pique. Rale uma cenoura com a parte fina do ralador.

Em uma travessa de vidro, corte cada ovo cozido em oito, esprema o limão, adicione o sal, o azeite de oliva extra virgem, e a mostarda. Bata com um mixer até obter uma mistura homogênea. Acrescente 1/4 de xícara de água e bata novamente até obter um creme. Acrescente o frango desfiado, o repolho roxo fatiado, a erva doce picada, a cenoura ralada e duas colheres de sopa de cheiro verde picado.

Misture muito bem com uma colher. Coloque em uma travessa, leve para a geladeira por duas horas e sirva.