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Salpicão de frango: receita colorida para repor as energias na folia

Pensando em uma comidinha fácil e deliciosa para fazer no carnaval? Receita de salpicão colorido rende sete porções

Publicado em 24 de Fevereiro de 2020 às 09:00

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 fev 2020 às 09:00
Crédito: Thiago Mazi/Divulgação
  • INGREDIENTES:
  • 1 peito de frango cozido e desfiado
  • 1/4 de repolho roxo fatiado
  • 1 cenoura ralada
  • 1 colher (sopa) de cheiro verde picado
  • 1 raiz de erva-doce fatiada
  • 2 ovos cozidos
  • 1 colher (café) de mostarda
  • Meio limão espremido
  • 2 colheres (sopa) de azeite de oliva extravirgem
  • 1 colher (chá) de sal
  • 1/4 de xícara de água

MODO DE PREPARO:

Cozinhe o peito de frango e dois ovos e deixe esfriar. Desfie o peito de frango e reserve. Pegue 1/4 de repolho cru, retire o miolo (parte mais dura), fatie em tiras bem finas, depois corte ao meio e reserve. Corte a raiz de erva doce em fatias bem finas e depois pique. Rale uma cenoura com a parte fina do ralador. 
Em uma travessa de vidro, corte cada ovo cozido em oito, esprema o limão, adicione o sal, o azeite de oliva extra virgem, e a mostarda. Bata com um mixer até obter uma mistura homogênea. Acrescente 1/4 de xícara de água e bata novamente até obter um creme. Acrescente o frango desfiado, o repolho roxo fatiado, a erva doce picada, a cenoura ralada e duas colheres de sopa de cheiro verde picado.
Misture muito bem com uma colher. Coloque em uma travessa, leve para a geladeira por duas horas e sirva.
Fonte: Mundo Verde.

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