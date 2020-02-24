Salpicão de frango: receita colorida para repor as energias na folia

- INGREDIENTES:
- 1 peito de frango cozido e desfiado
- 1/4 de repolho roxo fatiado
- 1 cenoura ralada
- 1 colher (sopa) de cheiro verde picado
- 1 raiz de erva-doce fatiada
- 2 ovos cozidos
- 1 colher (café) de mostarda
- Meio limão espremido
- 2 colheres (sopa) de azeite de oliva extravirgem
- 1 colher (chá) de sal
- 1/4 de xícara de água
MODO DE PREPARO:
Cozinhe o peito de frango e dois ovos e deixe esfriar. Desfie o peito de frango e reserve. Pegue 1/4 de repolho cru, retire o miolo (parte mais dura), fatie em tiras bem finas, depois corte ao meio e reserve. Corte a raiz de erva doce em fatias bem finas e depois pique. Rale uma cenoura com a parte fina do ralador.
Em uma travessa de vidro, corte cada ovo cozido em oito, esprema o limão, adicione o sal, o azeite de oliva extra virgem, e a mostarda. Bata com um mixer até obter uma mistura homogênea. Acrescente 1/4 de xícara de água e bata novamente até obter um creme. Acrescente o frango desfiado, o repolho roxo fatiado, a erva doce picada, a cenoura ralada e duas colheres de sopa de cheiro verde picado.
Misture muito bem com uma colher. Coloque em uma travessa, leve para a geladeira por duas horas e sirva.
Fonte: Mundo Verde.