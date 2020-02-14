Salada fantasia: fresca, colorida e cheia de energia para a folia

Crédito: Bia Brunow

Nesta época do ano, está proibido não pensar colorido. Roupas, adereços, maquiagens, decoração... E por que não levar o espírito de carnaval também para a nossa mesa? Salada pode ser um delicioso prato principal. Basta variar a seleção de vegetais e combiná-los com proteínas e grãos, investir em um bom molho e pronto! Está garantida uma alimentação refrescante e completa para um dia inteiro de festa.

Minha sugestão é: quanto mais colorida for a salada, melhor. Combinar frutas, legumes e vegetais de cores diferentes não é só bonito. Colorir o prato garante nutrientes e benefícios dos mais variados. Outra sugestão é variar as texturas, os cortes e levar em consideração o contraste de sabores (doce, salgado, azedo e amargo). Para lhe ajudar, aqui vai uma receitinha de parar o bloco.

SALADA FANTASIA

INGREDIENTES:

250g de lombinho de porco em cubos



1 murcote (suco e raspas)



2 laranjas (raspas e suco de uma, gomos de outra)



Sal



Pimenta-do-reino



Azeite



½ repolho roxo pequeno cortado em fatias finas



½ pimentão vermelho cortado em fatias finas



½ pimentão amarelo cortado em fatias finas



100g de quinoa cozida e enxuta



Coentro a gosto

2 rabanetes cortados em rodelas finas



½ pepino japonês cortado em rodelas finas



2 ovos cozidos



100g de tomatinhos cereja cortados em metades



½ abacate maduro cortado em fatias



Mix de folhas a gosto



2 limões



Para o molho:

1 copinho de iogurte integral sem açúcar ou uma caixinha de creme de leite



50g de queijo gorgonzola



Suco de ½ limão



Orégano a gosto

Crédito: Bia Brunow

Crédito: Bia Brunow

MODO DE PREPARO:

Deixe marinar por meia-hora os cubos de porco com as raspas e o suco do murcote e da laranja, sal e pimenta-do-reino. Esquente bem uma frigideira, regue com um fio de azeite e frite os cubinhos até ficarem bem caramelizados. Junte o suco da marinada e deixe reduzir.

Em um bowl, misture a quinoa, o coentro cortadinho, sal, pimenta, suco de limão e um fio de azeite. Em uma tigela, misture os ingredientes do molho até formarem um creme. Corrija o tempero, se necessário, mas leve em consideração que o gorgonzola já é bastante salgado.

Em um prato grande (não precisa ser retangular), enfileire os vegetais, a quinoa e a laranja em gomos, alternando as cores. Sirva os ovos cozidos cortados por cima. Regue com um pouco de suco de limão, sal e azeite. Em outro recipiente sirva as folhas e a carne de porco em cubos. Sirva o molho à parte.

A ideia de servir a salada toda separada permite aos convidados que escolham os elementos de que mais gostam. Mas a ideia é servir separado e juntar tudo na hora de montar o prato (como mostra a foto abaixo). Divirta-se!

Crédito: Bia Brunow