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Cozinha intuitiva da Bia

Salada fantasia: fresca, colorida e cheia de energia para a folia

Receita inspirada nas cores do carnaval é a dica da coluna para uma alimentação refrescante e nutritiva durante a festa. Veja também dicas para preparar saladas deliciosas

Publicado em 14 de Fevereiro de 2020 às 11:00

Públicado em 

14 fev 2020 às 11:00
Bia Brunow

Colunista

Bia Brunow

Crédito: Bia Brunow
Nesta época do ano, está proibido não pensar colorido. Roupas, adereços, maquiagens, decoração... E por que não levar o espírito de carnaval também para a nossa mesa? Salada pode ser um delicioso prato principal. Basta variar a seleção de vegetais e combiná-los com proteínas e grãos, investir em um bom molho e pronto! Está garantida uma alimentação refrescante e completa para um dia inteiro de festa.
Minha sugestão é: quanto mais colorida for a salada, melhor. Combinar frutas, legumes e vegetais de cores diferentes não é só bonito. Colorir o prato garante nutrientes e benefícios dos mais variados. Outra sugestão é variar as texturas, os cortes e levar em consideração o contraste de sabores (doce, salgado, azedo e amargo). Para lhe ajudar, aqui vai uma receitinha de parar o bloco.

SALADA FANTASIA

  • INGREDIENTES:
  • 250g de lombinho de porco em cubos
  • 1 murcote (suco e raspas)
  • 2 laranjas (raspas e suco de uma, gomos de outra)
  • Sal
  • Pimenta-do-reino
  • Azeite
  • ½ repolho roxo pequeno cortado em fatias finas
  • ½ pimentão vermelho cortado em fatias finas
  • ½ pimentão amarelo cortado em fatias finas
  • 100g de quinoa cozida e enxuta
  • Coentro a gosto
  • 2 rabanetes cortados em rodelas finas
  • ½ pepino japonês cortado em rodelas finas
  • 2 ovos cozidos
  • 100g de tomatinhos cereja cortados em metades
  • ½ abacate maduro cortado em fatias
  • Mix de folhas a gosto
  • 2 limões
  • Para o molho:
  • 1 copinho de iogurte integral sem açúcar ou uma caixinha de creme de leite
  • 50g de queijo gorgonzola
  • Suco de ½ limão
  • Orégano a gosto
Crédito: Bia Brunow
Crédito: Bia Brunow

MODO DE PREPARO:

Deixe marinar por meia-hora os cubos de porco com as raspas e o suco do murcote e da laranja, sal e pimenta-do-reino. Esquente bem uma frigideira, regue com um fio de azeite e frite os cubinhos até ficarem bem caramelizados. Junte o suco da marinada e deixe reduzir.
Em um bowl, misture a quinoa, o coentro cortadinho, sal, pimenta, suco de limão e um fio de azeite. Em uma tigela, misture os ingredientes do molho até formarem um creme. Corrija o tempero, se necessário, mas leve em consideração que o gorgonzola já é bastante salgado.
Em um prato grande (não precisa ser retangular), enfileire os vegetais, a quinoa e a laranja em gomos, alternando as cores. Sirva os ovos cozidos cortados por cima. Regue com um pouco de suco de limão, sal e azeite. Em outro recipiente sirva as folhas e a carne de porco em cubos. Sirva o molho à parte.
A ideia de servir a salada toda separada permite aos convidados que escolham os elementos de que mais gostam. Mas a ideia é servir separado e juntar tudo na hora de montar o prato (como mostra a foto abaixo). Divirta-se!
Crédito: Bia Brunow
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Bia Brunow

Bia Brunow é uma jornalista que virou cozinheira. Por aqui vamos ter muita cozinha afetiva, viagens e histórias contadas entre uma garfada e outra

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