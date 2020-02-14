Salada fantasia: fresca, colorida e cheia de energia para a folia

Nesta época do ano, está proibido não pensar colorido. Roupas, adereços, maquiagens, decoração... E por que não levar o espírito de carnaval também para a nossa mesa? Salada pode ser um delicioso prato principal. Basta variar a seleção de vegetais e combiná-los com proteínas e grãos, investir em um bom molho e pronto! Está garantida uma alimentação refrescante e completa para um dia inteiro de festa.
Minha sugestão é: quanto mais colorida for a salada, melhor. Combinar frutas, legumes e vegetais de cores diferentes não é só bonito. Colorir o prato garante nutrientes e benefícios dos mais variados. Outra sugestão é variar as texturas, os cortes e levar em consideração o contraste de sabores (doce, salgado, azedo e amargo). Para lhe ajudar, aqui vai uma receitinha de parar o bloco.
SALADA FANTASIA
- INGREDIENTES:
- 250g de lombinho de porco em cubos
- 1 murcote (suco e raspas)
- 2 laranjas (raspas e suco de uma, gomos de outra)
- Sal
- Pimenta-do-reino
- Azeite
- ½ repolho roxo pequeno cortado em fatias finas
- ½ pimentão vermelho cortado em fatias finas
- ½ pimentão amarelo cortado em fatias finas
- 100g de quinoa cozida e enxuta
- Coentro a gosto
- 2 rabanetes cortados em rodelas finas
- ½ pepino japonês cortado em rodelas finas
- 2 ovos cozidos
- 100g de tomatinhos cereja cortados em metades
- ½ abacate maduro cortado em fatias
- Mix de folhas a gosto
- 2 limões
- Para o molho:
- 1 copinho de iogurte integral sem açúcar ou uma caixinha de creme de leite
- 50g de queijo gorgonzola
- Suco de ½ limão
- Orégano a gosto
MODO DE PREPARO:
Deixe marinar por meia-hora os cubos de porco com as raspas e o suco do murcote e da laranja, sal e pimenta-do-reino. Esquente bem uma frigideira, regue com um fio de azeite e frite os cubinhos até ficarem bem caramelizados. Junte o suco da marinada e deixe reduzir.
Em um bowl, misture a quinoa, o coentro cortadinho, sal, pimenta, suco de limão e um fio de azeite. Em uma tigela, misture os ingredientes do molho até formarem um creme. Corrija o tempero, se necessário, mas leve em consideração que o gorgonzola já é bastante salgado.
Em um prato grande (não precisa ser retangular), enfileire os vegetais, a quinoa e a laranja em gomos, alternando as cores. Sirva os ovos cozidos cortados por cima. Regue com um pouco de suco de limão, sal e azeite. Em outro recipiente sirva as folhas e a carne de porco em cubos. Sirva o molho à parte.
A ideia de servir a salada toda separada permite aos convidados que escolham os elementos de que mais gostam. Mas a ideia é servir separado e juntar tudo na hora de montar o prato (como mostra a foto abaixo). Divirta-se!
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