Restaurante lança fondue com mix de queijos e caldas de chocolate

A rede Outback Steakhouse acaba de lançar duas novas versões de fondue: a salgada, com mix de queijos gruyère, ementhal e cheddar, e a doce, com caldas de chocolate meio amargo e branco. Ambas são servidas no famoso pão australiano da casa, em formato de bowl, e estão disponíveis pelo delivery (no ES via aplicativo iFood).