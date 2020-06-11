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Restaurante lança fondue com mix de queijos e caldas de chocolate

Novidade do Outback está no cardápio de delivery. Picolé da Originalle para o Dia dos Namorados e retorno do restaurante Cosmô também são destaque
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 jun 2020 às 17:00

Publicado em 11 de Junho de 2020 às 17:00

Kits de fondue do Outback
Crédito: Mosaico Comunicação
A rede Outback Steakhouse acaba de lançar duas novas versões de fondue: a salgada, com mix de queijos gruyère, ementhal e cheddar, e a doce, com caldas de chocolate meio amargo e branco. Ambas são servidas no famoso pão australiano da casa, em formato de bowl, e estão disponíveis pelo delivery (no ES via aplicativo iFood).
O Cheese Fondue (R$ 89,90) vem com pedaços de costelinha empanada, tiras de filé, camarões empanados, cubos de frango grelhados, fritas, croûtons de pão australiano e molho barbecue. O Chocolate Fondue (R$ 69,90), por sua vez, vem com brownies de chocolate e de doce de leite, ambos com nozes pecã, morango, banana, marshmallow gratinados e calda de doce de leite. 

PICOLÉS PARA CELEBRAR O AMOR

Picolé Romeu e Julieta da Originalle para o Dia dos Namorados
Crédito: Maressa Moura
A chef Daysyd Ramos criou para a Originalle Picolés Artesanais um sabor inspirado nos casais apaixonados: o picolé Romeu e Julieta, feito com queijo grana padano e goiabada cascão. A novidade pode ser encomendada junto com outros sabores da marca capixaba na Caixinha de Desejos (R$ 89, com seis unidades). Delivery: (27) 99226-0928, com entregas em toda a Grande Vitória. Mais informações: @originallepicoles.

COSMÔ RETOMA ATIVIDADES COM DELIVERY

Pastelzinho Jacquin do restaurante Cosmô
Crédito: Evelize Calmon
O restaurante Cosmô suspendeu as atividades no início da quarentena, mas voltou à ativa no último dia 5/06 com um cardápio enxuto e exclusivo para entregas. Entre os itens preparados pela chef Marja Akina estão os pasteizinhos Jacquin, recheados com tartare de mignon (R$ 35 o simples e R$ 41,50 o trufado) e a barriga de porco com gremolata, coleslaw e cuscuz marroquino (R$ 41, individual). Delivery de sexta a domingo pelo (27) 99228-6857. Mais informações: @cosmogastronomiaoficial

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