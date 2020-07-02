Receita cremosa: quiche integral de abobrinha com ricota

- INGREDIENTES:
- Massa:
- 200g de farinha de trigo integral
- 100g de farinha de trigo
- 150g de manteiga sem sal gelada
- 1 ovo
- Sal a gosto
- Recheio:
- 140g de abobrinhas italianas cortadas em rodelas finas
- 1 embalagem de creme de ricota (200g)
- 200ml de leite integral
- 3 talos de cebolinha picados
- Folhas de 3 ramos de tomilho
- 2 ovos
- 2 gemas
- Sal a gosto
- Rendimento: 8 porções
- Tempo: 30 minutos
MODO DE PREPARO:
Massa: em uma tigela, misture as farinhas, o sal e aos poucos adicione a manteiga gelada. Com as mãos, cuidadosamente vá esfarelando a manteiga junto às farinhas para formar uma farofa grossa. Adicione o ovo e misture até obter uma massa homogênea. Caso seja necessário para dar o ponto, vá acrescentando água gelada, de 1 em 1 colher (sopa) até atingir a textura.
Envolva a massa em filme-plástico e reserve em geladeira por 10 minutos. Em uma superfície, abra a massa com a ajuda de um rolo para cobrir todo o fundo e as laterais de uma forma para quiche, de fundo removível e 23 cm de diâmetro. Depois de acomodar a massa na forma, leve ao freezer por 10 minutos.
Recheio: salteie as rodelas de abobrinha rapidamente em 2 colheres (sopa) de óleo e reserve. Em uma tigela, misture o creme de ricota, os ovos e as gemas, o leite, o sal e as ervas.
Montagem: despeje o recheio sobre a massa e, sobre ele, cuidadosamente distribua as fatias de abobrinha salteadas. Asse em forno preaquecido a 180°C por cerca de 20 minutos ou até que o recheio esteja dourado e consistente.