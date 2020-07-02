Receita cremosa: quiche integral de abobrinha com ricota

Crédito: Ara Fotografia

INGREDIENTES:

Massa:



200g de farinha de trigo integral



100g de farinha de trigo



150g de manteiga sem sal gelada



1 ovo



Sal a gosto



Recheio:



140g de abobrinhas italianas cortadas em rodelas finas



1 embalagem de creme de ricota (200g)



200ml de leite integral



3 talos de cebolinha picados



Folhas de 3 ramos de tomilho



2 ovos



2 gemas



Sal a gosto



Rendimento: 8 porções

Tempo: 30 minutos

MODO DE PREPARO:

Massa: em uma tigela, misture as farinhas, o sal e aos poucos adicione a manteiga gelada. Com as mãos, cuidadosamente vá esfarelando a manteiga junto às farinhas para formar uma farofa grossa. Adicione o ovo e misture até obter uma massa homogênea. Caso seja necessário para dar o ponto, vá acrescentando água gelada, de 1 em 1 colher (sopa) até atingir a textura.

Envolva a massa em filme-plástico e reserve em geladeira por 10 minutos. Em uma superfície, abra a massa com a ajuda de um rolo para cobrir todo o fundo e as laterais de uma forma para quiche, de fundo removível e 23 cm de diâmetro. Depois de acomodar a massa na forma, leve ao freezer por 10 minutos.

Recheio: salteie as rodelas de abobrinha rapidamente em 2 colheres (sopa) de óleo e reserve. Em uma tigela, misture o creme de ricota, os ovos e as gemas, o leite, o sal e as ervas.