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Como preparar lasanha de bacalhoada, receita prática e colorida

O prato rende dez porções em fica pronto em menos de 1 hora. Para fazer, você vai precisar de bacalhau dessalgado e de massa pronta para lasanha
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 dez 2019 às 21:27

Publicado em 02 de Dezembro de 2019 às 21:27

Lasanha de bacalhoada Crédito: Adria/Divulgação
  • INGREDIENTES:
  • 1 pacote de massa para lasanha (500g)
  • 500 g de bacalhau dessalgado
  • 1 pimentão verde fatiado
  • 1 pimentão vermelho fatiado
  • 1 pimentão amarelo fatiado
  • 5 tomates maduros fatiados
  • 100g de azeitonas pretas sem caroço
  • 4 ovos cozidos fatiados
  • 300ml de azeite de oliva
  • 500ml de molho de tomates
  • 3 cebolas brancas fatiadas

MODO DE PREPARO:

Refogue os pimentões, a cebola e os tomates em azeite. Misture o bacalhau e reserve. Em um refratário, monte camadas de lasanha, molho de tomate, azeitonas pretas, bacalhau, pimentões, cebola, ovos cozidos e tomates. Repita essas camadas até finalizar a montagem, regando com azeite de oliva. Leve ao forno pré-aquecido a 180ºC por cerca de 45 minutos.

Rendimento:

10 porções

Tempo:

60 minutos

Complexidade:

Fácil

Fonte: Adria.

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