Como preparar lasanha de bacalhoada, receita prática e colorida

- INGREDIENTES:
- 1 pacote de massa para lasanha (500g)
- 500 g de bacalhau dessalgado
- 1 pimentão verde fatiado
- 1 pimentão vermelho fatiado
- 1 pimentão amarelo fatiado
- 5 tomates maduros fatiados
- 100g de azeitonas pretas sem caroço
- 4 ovos cozidos fatiados
- 300ml de azeite de oliva
- 500ml de molho de tomates
- 3 cebolas brancas fatiadas
MODO DE PREPARO:
Refogue os pimentões, a cebola e os tomates em azeite. Misture o bacalhau e reserve. Em um refratário, monte camadas de lasanha, molho de tomate, azeitonas pretas, bacalhau, pimentões, cebola, ovos cozidos e tomates. Repita essas camadas até finalizar a montagem, regando com azeite de oliva. Leve ao forno pré-aquecido a 180ºC por cerca de 45 minutos.
Rendimento:
10 porções
Tempo:
60 minutos
Complexidade:
Fácil