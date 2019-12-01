Como preparar shakshuka, popular receita do Oriente Médio

- INGREDIENTES:
- 3 colheres de sopa de azeite extra virgem
- 4 unidades de tomate picado
- 2 cebolas picadas
- 2 dentes de alho
- 4 ovos
- Flor de sal a gosto
- Pimenta-do-reino a gosto
- Salsa picada a gosto
- Molho de pimenta a gosto
- 4 fatias de pão para acompanhar
MODO DE PREPARO:
Aqueça uma frigideira grande com o azeite. Adicione a cebola e os dentes de alho e refogue por três minutos. Em seguida, adicione o tomate sem pele, picado, e cozinhe em fogo baixo por mais três minutos. Junte 50ml de água e misture bem. Cubra e deixe cozinhar em fogo baixo por aproximadamente 30 minutos.
No meio do processo, tempere a gosto com molho de pimenta, flor de sal, pimenta e salsa picada. Deixe cozinhar. Abra quatro cavidades no cozimento para colocar os ovos. Tempere-os a gosto com sal e pimenta do reino. Cubra e deixe cozinhar até os ovos ficarem no ponto de sua preferência.
Rendimento:
4 porções
Complexidade:
Fácil
Tempo:
40 minutos