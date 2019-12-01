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Como preparar shakshuka, popular receita do Oriente Médio

Prato picante à base de tomate, cebola, pimenta e ovos é fácil de preparar. Uma sugestão é servi-lo com fatias de pão
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 dez 2019 às 08:00

Publicado em 01 de Dezembro de 2019 às 08:00

Shakshuka é uma receita à base de tomate e ovos tradicional no Oriente Médio Crédito: In Press/Divulgação
  • INGREDIENTES:
  • 3 colheres de sopa de azeite extra virgem 
  • 4 unidades de tomate picado
  • 2 cebolas picadas
  • 2 dentes de alho
  • 4 ovos
  • Flor de sal a gosto
  • Pimenta-do-reino a gosto
  • Salsa picada a gosto
  • Molho de pimenta a gosto
  • 4 fatias de pão para acompanhar

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MODO DE PREPARO:

Aqueça uma frigideira grande com o azeite. Adicione a cebola e os dentes de alho e refogue por três minutos. Em seguida, adicione o tomate sem pele, picado, e cozinhe em fogo baixo por mais três minutos. Junte 50ml de água e misture bem. Cubra e deixe cozinhar em fogo baixo por aproximadamente 30 minutos.
No meio do processo, tempere a gosto com molho de pimenta, flor de sal, pimenta e salsa picada. Deixe cozinhar. Abra quatro cavidades no cozimento para colocar os ovos. Tempere-os a gosto com sal e pimenta do reino. Cubra e deixe cozinhar até os ovos ficarem no ponto de sua preferência.

Rendimento:

4 porções 

Complexidade:

Fácil

Tempo:

40 minutos

Fonte: Gallo.

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