Como preparar shakshuka, popular receita do Oriente Médio

Aqueça uma frigideira grande com o azeite. Adicione a cebola e os dentes de alho e refogue por três minutos. Em seguida, adicione o tomate sem pele, picado, e cozinhe em fogo baixo por mais três minutos. Junte 50ml de água e misture bem. Cubra e deixe cozinhar em fogo baixo por aproximadamente 30 minutos.