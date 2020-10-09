Dia da Sobremesa com promoções em estabelecimentos no ES

Hambúrguer, pizza, churrasco... Diversas refeições que aparecem como prato principal têm um dia para chamar de seu. Por que a sobremesa ficaria fora dessa? Saiba que o momento mais aguardado por muitos durante a refeição tem uma data para ser celebrado. O Dia Nacional da Sobremesa é nesta sexta-feira, 9 de outubro, e a gente não poderia deixar passar batido.