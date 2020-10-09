Dia da Sobremesa com promoções em estabelecimentos no ES

Hambúrguer, pizza, churrasco... Diversas refeições que aparecem como prato principal têm um dia para chamar de seu. Por que a sobremesa ficaria fora dessa? Saiba que o momento mais aguardado por muitos durante a refeição tem uma data para ser celebrado. O Dia Nacional da Sobremesa é nesta sexta-feira, 9 de outubro, e a gente não poderia deixar passar batido.
Para comemorar a data, alguns estabelecimentos da Grande Vitória vão fazer promoções para os clientes curtirem a data. Sorvete, chocolate, quindim, brownies, tortas, bolos Os tipos de sobremesas são muitos e não dá para negar que são uma ótima pedida após a refeição. Confira a relação de locais que participam desta festa.
- Bacco (Shop. Vitória)
- Panna cotta no valor de R$23,00, válido para todo fim de semana do mês de outubro.
- No Maki Company (Shopping Vila Velha)
- Choco Ball - bolas de brigadeiro empanadas no panko e fritas, servidas quente com sorvete sabor Flocos e calda de chocolate para finalizar. Valor: R$ 21,90
- Hanaya Japanese Dining (Praia do Canto)
- Além do cardápio de alta gastronomia japonesa, o Hanaya Japanese Dining oferece também sobremesas assinadas pela Chocolateria Brasil. Em comemoração ao dia da sobremesa, nesta sexta-feira, dia 09, todas as opções do menu estarão com 20% de desconto. As sugestões são: Panacotta de frutas vermelhas, Ice Cake grana padano & guava sace e Bolo três camadas com gelatto.
- California Coffee (Shop. Vitória)
- Super moka ice blend, um café em forma de sobremesa. Somente na sexta feira (09/10), de R$14,90 por R$ 13,41.
- Coffee Lovers (Shop. Vitória)
- Torta de palha italiana (feita de brigadeiro meio amargo e biscoito de maisena. Pode ser servida com calda quente de chocolate). R$14,90 a fatia. Válido todo dia pois tem no cardápio.
- Dedo de Moça (Shop. Vitória)
- Brownie choco-marshmallow brule (brownie sem glúten de chocolate belga com cobertura de chocolate belga e marshmallow brule). R$9,00 a unidade. Válido para o final de semana. (crédito das fotos: @flowImagens)
- Cafecito Corbablan (Shop. Vila Velha)
- Torta de chocolate - sobremesa mais pedida da casa -, que traz a uma combinação de sabores de brigadeiro de chocolate com brigadeiro de leite ninho e peculiaridades da casa sai por R$ 13 (fatia).
- Província do Pão (Shop. Vila Velha)
- Mono porção de prestígio, com base de bolo, recheada de prestígio, coberta de chocolate e finalizada com arebesco comestível e brigadeiro branco. A sobremesa foi criada para ser saboreada individualmente. A unidade sai por R$10,00.
- Barlavento (Praia de Camburi)
- No pedido de um prato executivo ganha um Tartelete de chocolate com laranja, com base de patê sucre, recheada com chocolate meio amargo, raspas de laranja e cointreau. Finalizado com uma fatia de laranja confit.
- Baristro Café & Gastronomia (Shop. Vila Velha)
- Brownie da casa servido com uma bola de sorvete de creme por R$ 15.
- Five Sport Bar (Shop. Vitória)
- Petit Gateau por R$9,90 para sexta, sábado e domingo.
- Outback Steakhouse (Shop. Vitória/ Shop. Vila Velha/ Delivery)
- A casa lança uma sobremesa exclusiva que ficará por tempo limitado. Smores Outback combina cookies com gotas de chocolate, uma pasta cremosa de KitKat, marshmallow gratinado, calda de chocolate Outback e mais KitKat para finalizar. Ela custa R$ 29,90 e fica no cardápio só no mês de outubro ou enquanto durarem os estoques.
- Bacio di Latte (Shop. Vitória)
- De 09 a 12 de outubro. Caffè Espresso com Nutella ou Doce de Leite por R$ 9,00; e Cappuccino com Nutella ou Doce de Leite por R$ 12,00.
- Mr. Cheney (Shop. Vitória)
- Brownie servido com sorvete, chantilly e calda. 20% de desconto. De R$ 14.50 por R$ 11.60. Somente dia 09/10.
- Figata (Shop. Vitória)
- Trio de mini pizzas (massa de pizza de chocolate com recheio de Nutella com M&M, leite condensado com Ovomaltine e brigadeiro de bicho de pé com pedaços de morango), que serão vendidas nas duas casas (Shopping Vitória e Praia do Canto) de 08 a 18/10, no valor de R$27,90 (vinte e sete reais e noventa centavos). Não é válido para delivery.