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Gastronomia

Dia da Sobremesa com promoções em estabelecimentos no ES

Alguns restaurantes estão lançando novos doces para complementar o cardápio e comemorar a data

Publicado em 09 de Outubro de 2020 às 06:02

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 out 2020 às 06:02
Smores Outback: sobremesa combina cookies com gotas de chocolate, uma surpreendente pasta cremosa de KitKat, marshmallow gratinado, calda de chocolate Outback e mais KitKat para finalizar
Smores Outback: sobremesa combina cookies com gotas de chocolate, uma surpreendente pasta cremosa de KitKat, marshmallow gratinado, calda de chocolate Outback e mais KitKat para finalizar Crédito: Bruno Marçal
Hambúrguer, pizza, churrasco... Diversas refeições que aparecem como prato principal têm um dia para chamar de seu. Por que a sobremesa ficaria fora dessa? Saiba que o momento mais aguardado por muitos durante a refeição tem uma data para ser celebrado. O Dia Nacional da Sobremesa é nesta sexta-feira, 9 de outubro, e a gente não poderia deixar passar batido.
Para comemorar a data, alguns estabelecimentos da Grande Vitória vão fazer promoções para os clientes curtirem a data. Sorvete, chocolate, quindim, brownies, tortas, bolos Os tipos de sobremesas são muitos e não dá para negar que são uma ótima pedida após a refeição. Confira a relação de locais que participam desta festa.

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  • Bacco (Shop. Vitória)
  • Panna cotta no valor de R$23,00, válido para todo fim de semana do mês de outubro.

  • No Maki Company (Shopping Vila Velha)
  • Choco Ball - bolas de brigadeiro empanadas no panko e fritas, servidas quente com sorvete sabor Flocos e calda de chocolate para finalizar. Valor: R$ 21,90

  • Hanaya Japanese Dining (Praia do Canto)
  • Além do cardápio de alta gastronomia japonesa, o Hanaya Japanese Dining oferece também sobremesas assinadas pela Chocolateria Brasil. Em comemoração ao dia da sobremesa, nesta sexta-feira, dia 09, todas as opções do menu estarão com 20% de desconto. As sugestões são: Panacotta de frutas vermelhas, Ice Cake grana padano & guava sace e Bolo três camadas com gelatto.
Ice Cake grana padano & guava sace, do Hanaya Japanese Dining
Ice Cake grana padano & guava sace, do Hanaya Japanese Dining Crédito: Bruno Castro
  • California Coffee (Shop. Vitória)
  • Super moka ice blend, um café em forma de sobremesa. Somente na sexta feira (09/10), de R$14,90 por R$ 13,41.

  • Coffee Lovers (Shop. Vitória)
  • Torta de palha italiana (feita de brigadeiro meio amargo e biscoito de maisena. Pode ser servida com calda quente de chocolate). R$14,90 a fatia. Válido todo dia pois tem no cardápio. 

  • Dedo de Moça (Shop. Vitória)
  • Brownie choco-marshmallow brule (brownie sem glúten de chocolate belga com cobertura de chocolate belga e marshmallow brule). R$9,00 a unidade. Válido para o final de semana. (crédito das fotos: @flowImagens)
Brownie choco-marshmallow brule, da loja Dedo de Moça
Brownie choco-marshmallow brule, da loja Dedo de Moça Crédito: Instagram/@flowImagens
  • Cafecito Corbablan (Shop. Vila Velha)
  • Torta de chocolate - sobremesa mais pedida da casa -, que traz a uma combinação de sabores de brigadeiro de chocolate com brigadeiro de leite ninho e peculiaridades da casa sai por R$ 13 (fatia).

  • Província do Pão (Shop. Vila Velha)
  • Mono porção de prestígio, com base de bolo, recheada de prestígio, coberta de chocolate e finalizada com arebesco comestível e brigadeiro branco. A sobremesa foi criada para ser saboreada individualmente. A unidade sai por R$10,00.

  • Barlavento (Praia de Camburi)
  • No pedido de um prato executivo ganha um Tartelete de chocolate com laranja, com base de patê sucre, recheada com chocolate meio amargo, raspas de laranja e cointreau. Finalizado com uma fatia de laranja confit.
Tartelete de chocolate com laranja, do Barlavento
Tartelete de chocolate com laranja, do Barlavento Crédito: Thiago Garcia/Barlavento
  • Baristro Café & Gastronomia (Shop. Vila Velha)
  • Brownie da casa servido com uma bola de sorvete de creme por R$ 15.

  • Five Sport Bar (Shop. Vitória)
  • Petit Gateau por R$9,90 para sexta, sábado e domingo.

  • Outback Steakhouse (Shop. Vitória/ Shop. Vila Velha/ Delivery)
  • A casa lança uma sobremesa exclusiva que ficará por tempo limitado. Smores Outback combina cookies com gotas de chocolate, uma pasta cremosa de KitKat, marshmallow gratinado, calda de chocolate Outback e mais KitKat para finalizar. Ela custa R$ 29,90 e fica no cardápio só no mês de outubro ou enquanto durarem os estoques.
Smores Outback: sobremesa combina cookies com gotas de chocolate, uma surpreendente pasta cremosa de KitKat, marshmallow gratinado, calda de chocolate Outback e mais KitKat para finalizar
Smores Outback: sobremesa combina cookies com gotas de chocolate, uma surpreendente pasta cremosa de KitKat, marshmallow gratinado, calda de chocolate Outback e mais KitKat para finalizar Crédito: Bruno Marçal
  • Bacio di Latte (Shop. Vitória)
  • De 09 a 12 de outubro. Caffè Espresso com Nutella ou Doce de Leite por R$ 9,00; e Cappuccino com Nutella ou Doce de Leite por R$ 12,00.

  • Mr. Cheney (Shop. Vitória)
  • Brownie servido com sorvete, chantilly e calda. 20% de desconto. De R$ 14.50 por R$ 11.60. Somente dia 09/10.

  • Figata (Shop. Vitória)
  • Trio de mini pizzas (massa de pizza de chocolate com recheio de Nutella com M&M, leite condensado com Ovomaltine e brigadeiro de bicho de pé com pedaços de morango), que serão vendidas nas duas casas (Shopping Vitória e Praia do Canto) de 08 a 18/10, no valor de R$27,90 (vinte e sete reais e noventa centavos). Não é válido para delivery.
Trio de Mini Pizzas Doces, da Figata, com massa de chocolate e recheios de Nutella® com M&M's®, Leite condensado com Ovomaltine® e Brigadeiro bicho de pé com pedacinhos de morango
Trio de Mini Pizzas Doces, da Figata, com massa de chocolate e recheios de Nutella® com M&M's®, Leite condensado com Ovomaltine® e Brigadeiro bicho de pé com pedacinhos de morango Crédito: Instagram/figatapizza

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