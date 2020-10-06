5º Festival de Camarão e Frutos do Mar movimenta Conceição da Barra

O camarão será a estrela nos restaurantes de Conceição da Barra, no Norte do Espírito Santo, neste mês. De quinta (8) a 18 de outubro, 23 estabelecimentos vão oferecer pratos exclusivos com a iguaria e outros frutos do mar a preços populares. A iniciativa faz parte do 5º Festival do Camarão e Frutos do Mar da cidade, que neste ano não será na rua.
"O festival é um evento de rua, onde os estabelecimentos comerciais montam barraquinhas para vender os pratos de camarão ou frutos do mar com o preço diferenciado. Só que, com a pandemia, vamos fazer o quinto festival no formato circuito. Como não pode ser na rua, cada um estará em seu estabelecimento oferecendo os produtos que estariam na barraquinha", explica Roberto Malacarne da Silva, 43 anos, realizador do festival.
Ele destaca que evento tem um prazo maior em 2020 para evitar aglomerações caso fosse realizado em apenas num fim de semana. Além disso, os restaurantes também vão trabalhar com delivery e drive-thru para ajudar a cumprir os protocolos sanitários.
"A gente fazia ele apenas no fim de semana do feriado. Agora, vamos estender para evitar aglomerações. Os restaurantes que receberem clientes terão distanciamento, não pode ter música ao vivo, tudo dentro dos protocolos que os decretos estadual e municipal exigem", completa.
Segundo Roberto, que também é proprietário do Restaurante Casarão, os preços dos pratos vão de R$ 7 a R$ 135. Seu estabelecimento aposta numa paella com tudo a que se tem direito. "Ela conta com muitos frutos do mar, como camarão VM, mexilhão, polvo, lula, filé de peixe, filé de frango, file de porco. Tudo por R$ 25 a porção individual", detalha.
Deu água na boca, então confira abaixo a lista completa de pratos e estabelecimentos participantes.
- ACARAJÉ DA DANI
- Prato: Acarajé da Dani - R$ 20
- Praça do Cais, Centro, Conceição da Barra. Tel.: (27) 99913-8432
- CHURROS BOM DE BOCA
- Prato: Churros de camarão - R$ 10
- Tel.: (27) 99882-5869
- COMER REZANDO
- Prato: Camarão VG parmegiana com arroz branco - R$ 135
- Praça Pref. José Luis da Costa, Centro, Conceição da Barra. Tel.: (27) 99500-1911
- DELÍCIAS DA MAINHA
- Prato: Salgados com camarão - a partir de R$ 7
- Rua Capitão Antero Farias, 72, Centro, Conceição da Barra. Tel.: (27) 99805-1495
- DOCES E BATATAS
- Prato: Batata Pocada Camarão - R$ 20
- Rua José Sete, Centro, Conceição da Barra. Tel.: (27) 99737-9031
- ESTAÇÃO BEER & DRINKS
- Prato: Camarão no coco - R$ 25
- Praça Pref. José Luis da Costa, Centro, Conceição da Barra. Tel.: (27) 99500-1911
- FLOR DE ALECRIM
- Prato: Camarão coconut ao molho picante - R$ 49
- Av. Dr. Mario Velo Silvares, 11, Conceição da Barra. Tel.: (27) 99993-3339
- HOTEL CRICARÉ
- Prato: Talharim ao molho de camarão VM - R$ 39
- R. Capitão Antero Faria, 51, Centro, Conceição da Barra. Tel.: (27) 3762-7300
- MANDELA GASTROBAR BAR & SUSHI
- Prato: Camarão gratinado - R$ 29
- Praça do Cais, Centro, Conceição da Barra. Tel.: (27) 99529-0453
- MARIANA CAFETERIA
- Prato: Doces da Mariana - a partir de R$ 6
- Av. Gov. Jones dos Santos Neves, 51, Centro, Conceição da Barra. Tel.: (27) 99939-5439
- MASSA SHOW
- Prato: Esfirra - combo festival de camarão 2020 - R$ 23,99
- Av. Gov. Jones dos Santos Neves, Centro, Conceição da Barra. Tel.: (27) 99577-0521
- PETISCARIA REI DO BAIÃO
- Prato: Risoles de camarão - R$ 20
- Av. Atlântica, Nova Barra, Conceição da Barra. Tel.: (27) 99725-3662
- PORTO MARLIM HOTEL
- Prato: Camarão alho e óleo - R$ 49
- Av. Atlântica, S/N, Conceição da Barra. Tel.: (27) 3762-1800
- QUINTAL SERENATA
- Prato: Crepe de camarão - R$ 25
- Praça Pref. José Luis da Costa, Centro, Conceição da Barra. Tel.: (27) 99819-9519
- RESTAURANTE CAMBUCÁ
- Prato: Espaguete ao molho de camarão - R$ 30
- Itaúnas. Tel.: (27) 99663-3912
- RESTAURANTE CASARÃO
- Prato: Paella - R$ 25
- Praça do Cais, Centro, Conceição da Barra. Tel.: (27) 99858-8148
- RESTAURANTE CASARÃO DO CAIS
- Prato: Bolinho de camarão - R$ 20
- Praça do Cais, Centro, Conceição da Barra. Tel.: 99690-5803
- RESTAURANTE DO PINTINHO
- Prato: Combo especial pintinho - R$ 20
- Av. Atlântica, Nova Barra, Conceição da Barra. Tel.: 99858-8028
- RESTAURANTE SABOR DA BARRA
- Prato: Nhoque de camarão - R$ 20
- Rua Manoel Duarte da Cunha, 106, Centro, Conceição da Barra. Tel.: (27) 99875-8271
- SABORES CAPIXABA
- Prato: Talharim Caseiro ao molho de camarão - R$ 25
- Av. Gov. Jones dos Santos Neves, Centro, Conceição da Barra. Tel.: 99855-4451
- TIO DO PASTEL
- Prato: Pastel frito de camarão - a partir de R$ 9
- Av. Anísio Kock da Cunha, Cohab, Conceição da Barra. Tel.: (27) 99715-2949
- VAMP LANCHES
- Prato: Porção de batata, camarão e creamcheese - R$ 25
- Av. Gov. Jones dos Santos Neves, Centro, Conceição da Barra. Tel.: (27) 3762-1050
- VILA MÁGICA PETISCARIA E TEMAKERIA
- Prato: Tropical magia - R$ 39
- Av. Demerval Leite da Silva, Itaúnas. Tel.: (27) 99668-9707