5º Festival de Camarão e Frutos do Mar movimenta Conceição da Barra

Talharim ao molho de camarão VM, do Hotel Cricaré, em Conceição da Barra Crédito: Associação turística de Conceição da Barra/Divulgação

O camarão será a estrela nos restaurantes de Conceição da Barra, no Norte do Espírito Santo, neste mês. De quinta (8) a 18 de outubro, 23 estabelecimentos vão oferecer pratos exclusivos com a iguaria e outros frutos do mar a preços populares. A iniciativa faz parte do 5º Festival do Camarão e Frutos do Mar da cidade, que neste ano não será na rua.

"O festival é um evento de rua, onde os estabelecimentos comerciais montam barraquinhas para vender os pratos de camarão ou frutos do mar com o preço diferenciado. Só que, com a pandemia, vamos fazer o quinto festival no formato circuito. Como não pode ser na rua, cada um estará em seu estabelecimento oferecendo os produtos que estariam na barraquinha", explica Roberto Malacarne da Silva, 43 anos, realizador do festival.

Ele destaca que evento tem um prazo maior em 2020 para evitar aglomerações caso fosse realizado em apenas num fim de semana. Além disso, os restaurantes também vão trabalhar com delivery e drive-thru para ajudar a cumprir os protocolos sanitários.

"A gente fazia ele apenas no fim de semana do feriado. Agora, vamos estender para evitar aglomerações. Os restaurantes que receberem clientes terão distanciamento, não pode ter música ao vivo, tudo dentro dos protocolos que os decretos estadual e municipal exigem", completa.

Segundo Roberto, que também é proprietário do Restaurante Casarão, os preços dos pratos vão de R$ 7 a R$ 135. Seu estabelecimento aposta numa paella com tudo a que se tem direito. "Ela conta com muitos frutos do mar, como camarão VM, mexilhão, polvo, lula, filé de peixe, filé de frango, file de porco. Tudo por R$ 25 a porção individual", detalha.

Deu água na boca, então confira abaixo a lista completa de pratos e estabelecimentos participantes.

ACARAJÉ DA DANI

Prato: Acarajé da Dani - R$ 20



Acarajé da Dani - R$ 20 Praça do Cais, Centro, Conceição da Barra. Tel.: (27) 99913-8432

Acarajé, do Acarajé da Dani, em Conceição da Barra Crédito: Associação turística de Conceição da Barra/Divulgação

CHURROS BOM DE BOCA

Prato: Churros de camarão - R$ 10



Churros de camarão - R$ 10 Tel.: (27) 99882-5869





COMER REZANDO



Prato: Camarão VG parmegiana com arroz branco - R$ 135



Camarão VG parmegiana com arroz branco - R$ 135 Praça Pref. José Luis da Costa, Centro, Conceição da Barra. Tel.: (27) 99500-1911





DELÍCIAS DA MAINHA



Prato: Salgados com camarão - a partir de R$ 7



Salgados com camarão - a partir de R$ 7 Rua Capitão Antero Farias, 72, Centro, Conceição da Barra. Tel.: (27) 99805-1495



Salgados com camarão, do Delícias da Mainha, em Conceição da Barra Crédito: Associação turística de Conceição da Barra/Divulgação

DOCES E BATATAS

Prato: Batata Pocada Camarão - R$ 20

Batata Pocada Camarão - R$ 20 Rua José Sete, Centro, Conceição da Barra. Tel.: (27) 99737-9031





ESTAÇÃO BEER & DRINKS

Prato: Camarão no coco - R$ 25

Camarão no coco - R$ 25 Praça Pref. José Luis da Costa, Centro, Conceição da Barra. Tel.: (27) 99500-1911





FLOR DE ALECRIM

Prato: Camarão coconut ao molho picante - R$ 49

Camarão coconut ao molho picante - R$ 49 Av. Dr. Mario Velo Silvares, 11, Conceição da Barra. Tel.: (27) 99993-3339





HOTEL CRICARÉ



Prato: Talharim ao molho de camarão VM - R$ 39



Talharim ao molho de camarão VM - R$ 39 R. Capitão Antero Faria, 51, Centro, Conceição da Barra. Tel.: (27) 3762-7300





MANDELA GASTROBAR BAR & SUSHI



Prato: Camarão gratinado - R$ 29



Camarão gratinado - R$ 29 Praça do Cais, Centro, Conceição da Barra. Tel.: (27) 99529-0453





MARIANA CAFETERIA



Prato: Doces da Mariana - a partir de R$ 6



Doces da Mariana - a partir de R$ 6 Av. Gov. Jones dos Santos Neves, 51, Centro, Conceição da Barra. Tel.: (27) 99939-5439





MASSA SHOW



Prato: Esfirra - combo festival de camarão 2020 - R$ 23,99



Esfirra - combo festival de camarão 2020 - R$ 23,99 Av. Gov. Jones dos Santos Neves, Centro, Conceição da Barra. Tel.: (27) 99577-0521





PETISCARIA REI DO BAIÃO



Prato: Risoles de camarão - R$ 20



Risoles de camarão - R$ 20 Av. Atlântica, Nova Barra, Conceição da Barra. Tel.: (27) 99725-3662



Risoles de camarão do Rei do Baião, em Conceição da Barra Crédito: Associação turística de Conceição da Barra/Divulgação

PORTO MARLIM HOTEL

Prato: Camarão alho e óleo - R$ 49



Camarão alho e óleo - R$ 49 Av. Atlântica, S/N, Conceição da Barra. Tel.: (27) 3762-1800





QUINTAL SERENATA



Prato: Crepe de camarão - R$ 25



Crepe de camarão - R$ 25 Praça Pref. José Luis da Costa, Centro, Conceição da Barra. Tel.: (27) 99819-9519





RESTAURANTE CAMBUCÁ



Prato: Espaguete ao molho de camarão - R$ 30



Espaguete ao molho de camarão - R$ 30 Itaúnas. Tel.: (27) 99663-3912





RESTAURANTE CASARÃO



Prato: Paella - R$ 25



Paella - R$ 25 Praça do Cais, Centro, Conceição da Barra. Tel.: (27) 99858-8148





RESTAURANTE CASARÃO DO CAIS



Prato: Bolinho de camarão - R$ 20



Bolinho de camarão - R$ 20 Praça do Cais, Centro, Conceição da Barra. Tel.: 99690-5803





RESTAURANTE DO PINTINHO



Prato: Combo especial pintinho - R$ 20



Combo especial pintinho - R$ 20 Av. Atlântica, Nova Barra, Conceição da Barra. Tel.: 99858-8028



Combo especial, do Restaurante Pintinho, em Conceição da Barra Crédito: Associação turística de Conceição da Barra/Divulgação