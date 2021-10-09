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Confira 4 receitas para comemorar o Dia Nacional da Sobremesa

Nossa lista traz brigadeiro no copo, pudim de tapioca, cheesecake de cereja e pavê de nozes em preparos de dar água na boca
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 

09 out 2021 às 02:00

Publicado em 09 de Outubro de 2021 às 02:00

As sobremesas estão presentes nas comemorações e nos momentos mais felizes do nosso dia a dia. Logo, é justo que essas doçuras tenham uma data especial em sua homenagem.
No Brasil, o dia 9 de outubro foi escolhido como o Dia Nacional da Sobremesa, e para comemorar, fizemos uma seleção de receitas apetitosas para formiguinha nenhuma botar defeito. 

PAVÊ DE NOZES E DOCE DE LEITE

Você já pensou em usar vinagre balsâmico como ingrediente em uma sobremesa? Pois saiba que esse condimento de origem italiana, feito com redução do suco de uvas, pode engrandecer certos doces - se combinado corretamente, é claro. A receita de Ana Maria Braga contém, além do aceto, brigadeiro mole, chocolate e morangos frescos. Clique aqui para aprender a fazer
Muito popular nos EUA, o cheesecake está em alta nas cafeterias. Mas se você gosta de preparar o doce em casa, ou nunca fez antes mas está a fim de tentar, sugerimos uma combinação sofisticada e de sabor intenso: cerejas e vinho do Porto. Clique aqui para ver a receita
Ama pudim mas quer servir um diferente daquele clássico com leite condensado? Escolhemos um versão tropical da sobremesa, com toque refrescante e apresentação de encher os olhos: pudim de tapioca com abacaxi em calda de especiarias e hortelã. Deu vontade? Então, clique aqui para ver a receita
Nozes e doce de leite combinam demais, não acha? Juntos em um pavê delicioso e fácil de preparar, os ingredientes unem crocância e cremosidade, acrescidos da leveza do chantili em sua cobertura. Clique aqui para ver a receita

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