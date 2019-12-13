Café da manhã e brunch: veja onde começar o dia comendo bem

Cardápio ayurvédico

O café da manhã do Empório Joaquim é servido todos os dias, das 9h às 14h. Destaque para os cogumelos com ovos, Parma, rúcula, queijo de cabra e grana padano (R$ 28) e para a toast de salmão defumado, avocado e ovo pochê (R$ 35/foto). Domingos há três tipos de brunch, a partir de R$ 80 (para dois). Uma opção de drinque são as mimosas, feitas de suco com espumante. Rua Elesbão Linhares, 15, Praia do Canto, Vitória. (27) 3376-2668. Foto: Olivier Schoclin

A Tulha Cafeteria tem brunch aos sábados, das 10h às 14h (R$ 30). O combo individual, que muda todo mês, inclui bebida (cappuccino, café coado, expresso ou suco) e, durante este mês, waffle de fubá com coleslaw da casa e coxa e sobrecoxa de frango empanadas. A sobremesa de dezembro é a rabanada de brioche com castanhas tostadas e creme à base de maracujá. Rua Belmiro Teixeira Pimenta, 513, Jardim Camburi, Vitória. (27) 98802-1767. Foto: Vitor Jubini

A padaria Santo Graal, que também funciona como restaurante, serve cinco combinados de café, de R$ 15 a R$ 28 (individual). O básico, À Mineira, vem com pão na chapa, pão de queijo, uma fatia de bolo e café com leite ou expresso. Já o Santo Graal, que sai a R$ 50 para dois, tem entre os itens salada de frutas, ovos mexidos, torradas, geleia, frios e croissant. Sob reserva para no mínimo 10 convivas, o brunch sai a R$ 39 por pessoa. Rua 15 de novembro, 960, Praia da Costa, Vila Velha. (27) 99762-0363. Foto: Fluid Marketing

São seis os combos de café oferecidos no Caffè Lorenzon, e um deles é o Low Carb, com cappuccino sem lactose, batata doce grelhada e omelete com queijo e bacon (R$ 19). Destaque para os ovos beneditinos (eggs Benedict) com gema mole, molho holandês, brioche de batata doce, presunto e tomate grelhados (R$ 23). Av. Hugo Musso, 1.243, Praia da Costa, Vila Velha. (27) 3535-3602. CLUBE A GAZETA: assinantes de A Gazeta têm 20% de desconto no valor total da conta. Foto: Erik Coser

A unidade de Vitória do Café Teugrano conta com opções para café da manhã a partir das 9h, todos os dias. Entre os itens há iogurte com geleia e granola (R$ 14), ovos mexidos com bacon (R$ 12), pão com queijo (R$ 8) e salada de frutas (R$ 12). Rua Joaquim Lyrio, 455, Praia do Canto, Vitória. (27) 3029-0406. Também em Vila Velha, no Shopping Praia da Costa. Foto: Ari Oliveira

A Odara Pão e Café serve brunch aos sábados, domingos e feriados, das 9h às 14h (R$ 50, individual). A opção inclui suco de laranja (ou do dia), café coado, sobremesa do dia e uma combinação salgada à escolha entre três. Uma delas contém ovos mexidos, bacon, manteiga temperada, mel e torradas de sourdough (foto). Rua Aleixo Netto, 834, Praia do Canto, Vitória. (27) 99946-6437. Foto: Ayres Fonseca

Na padaria artesanal Jucá, o café da manhã é aos sábados, das 8h às 12h. Além do misto de brioche ou sourdough, e do cinnamon roll (foto), há opções como o khachapuri, feito com pão, ovo de gema mole, parmesão, gorgonzola, manteiga e temperos (R$ 21). Rua Desembargador Demerval Lyrio, 121, Mata da Praia, Vitória. (27) 99897-5227. Foto: Evelize Calmon

No Centro de Vitória, o Trapiche Café serve brunch aos sábados, das 10h às 16h, em duas versões, ambas individuais (R$ 30 cada uma). O combinado Gama Rosa vem com duas fatias de pão de fermento natural, três ovos mexidos e cogumelos salteados, acompanhados de café coado (V60) e panna cotta de maracujá com manjericão. A outra opção, Rua Sete, é composta pelos mesmos itens, mas com tiras crocantes de bacon no lugar dos cogumelos. Rua Gama Rosa, 236, Centro, Vitória. (27) 99956-0277. Foto: Carlos Alberto Silva