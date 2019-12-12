Moqueca da Virada na Ilha das Caieiras terá pratos a R$ 59,90

Moqueca capixaba é um dos três pratos do festival Crédito: Diego Alves-PMV/Divulgação

Os últimos dias de 2019 virão com um tempero especial em nove restaurantes do pólo gastronômico da Ilha das Caieiras, em Vitória. Entre 28 e 31 de dezembro acontece por lá o primeiro festival Moqueca da Virada, em que os participantes servirão pratos com peixe e frutos do mar a um preço único promocional. No réveillon, algumas casas ficarão abertas direto, desde o almoço até a madrugada, para atender moradores e turistas na chegada de 2020.

Serão três os pratos oferecidos com desconto nos quatro dias do festival: moqueca de cação com camarão e acompanhamentos (arroz, pirão e em alguns locais também vem moquequinha de banana); arroz com mariscos; e espaguete de frutos do mar. Cada um custa R$ 59,90 e serve até duas pessoas, nos seguintes restaurantes:

Caieiras - (27) 3322-0634

Moquecaria Teresão - (27) 3322-9855



Mais Sabor - (27) 99717-8136



Frutos da Ilha - (27) 99927-7412



Moquecaria da Ilha Gosto Português - (27) 99780-5350



Ilha Bela - (27) 99922-2364



Beco do Siri - (27) 98848-5249

Pirão da Ilha - (27) 3323-9996

Sabor da Ilha

Queima de fogos no réveillon da Ilha das Caieiras vai se repetir este ano Crédito: Leonardo Silveira-PMV/Divulgação

Na noite da virada, a Ilha das Caieiras receberá show pirotécnico, com dez minutos de queima de fogos a partir de uma balsa, como no réveillon de 2018 para 2019. "Também vamos ter um palco com música ao vivo, em frente ao Museu do Pescador. As atrações já estão em fase final de contratação e em breve serão divulgadas pela prefeitura", conta Maycon Guimarães, presidente do Movimento Comunitário de Moradores da Ilha das Caieiras.

RESTAURANTES ABERTOS NO RÉVEILLON

Situado em um prédio de três andares, com deque e marina próprios, a Moquecaria Teresão é um dos restaurantes que vai funcionar na virada. Além da vista privilegiada para a queima de fogos e dos pratos promocionais, um destaque é a porção de siri mole frito (a partir de R$ 45, sob consulta) e a moqueca de badejo (R$ 200 para quatro pessoas). A casa já está aceitando reservas para o réveillon, nos telefones (27) 3322-9855 ou 99803-9103.

Moquecaria Teresão é uma das casas abertas na virada Crédito: Carlos Alberto Silva

Outro participante da Moqueca da Virada que ficará aberto durante a festa é o Beco do Siri. "No dia 31, vamos abrir às 10h e seguir até depois dos fogos, mas a partir das 18h só vamos atender dentro do restaurante. Teremos mesas no píer apenas para o almoço", explica a proprietária, Eliana Muniz. Além dos pratos do festival, uma opção é a moqueca de siri (R$ 120, para quatro pessoas, com arroz, pirão e moqueca de banana-da-terra).

Próximo à peixaria comunitária, o restaurante Moquecaria da Ilha Gosto Português também vai estender o horário no dia 31, mas fechará às 23h. No cardápio, uma pedida é a moqueca de badejo ou de robalo com camarões pequenos a R$ 180, para quatro pessoas, com acompanhamentos.

A Moqueca da Virada é uma iniciativa do Movimento Comunitário de Moradores da Ilha das Caieiras, com o apoio da Prefeitura de Vitória, por meio da Companhia de Desenvolvimento, Turismo e Inovação (CDV). O objetivo do festival é incrementar o turismo na região, movimentando a economia e contribuindo para a divulgar a gastronomia local.

MOQUECA DA VIRADA