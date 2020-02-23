Bartenders ensinam a preparar coquetéis com rum, vodca e espumante

ANGURIA
- INGREDIENTES:
- 50ml de vodca
- 10ml de cointreau
- 50ml de suco de laranja
- 20ml de suco de limão siciliano
- 20ml de xarope Monin ou 1883 de melancia
- Bolinhas de melancia congelada para guarnecer
- Gelo
MODO DE FAZER:
Bata todos os ingredientes em uma coqueteleira, coe duas vezes e sirva em copo do tipo long drink com bastante gelo. Sugestão de guarnição: bolinhas de melancia congelada.
Receita do bartender Rodrigo Borçato, do restaurante Cafe Haus, em Santa Teresa.
VALENTINE
- INGREDIENTES:
- 50 ml de vodca
- 20 ml xarope de açúcar
- 15 ml suco de limão siciliano
- 1 punhado de manjericão
- 2 lances de pimenta
- Gelo
MODO DE FAZER:
Coloque todos os ingredientes em uma coqueteleira e bata bem, com bastante gelo. Coe com peneira e sirva em uma taça Martini. Decore com um ramo de manjericão e cascas de limão siciliano.
Receita do bartender e consultor Rodrigo Perdigão.
SPARKLING TEA
- INGREDIENTES:
- 35 ml de rum branco
- 10 ml de xarope Monin Chai Tea
- 10 ml de suco de limão siciliano
- Folhas de hortelã
- Fatias de limão siciliano
- Espumante brut
- Gelo
MODO DE FAZER:
Em uma coqueteleira, bata o rum o suco de limão e o xarope. Agite a mistura e sirva em um copo longo com bastante gelo. Neste preparo o bartender utilizou copo escandinavo, mas pode ser um usado um copo long drink e uma taça de vinho. Depois de servido o líquido no copo, coloque as folhas de hortelã, as fatias de limão e complete com espumante. Misture levemente para que os ingredientes se incorporem.
Receita do bartender e consultor Rodrigo Perdigão.