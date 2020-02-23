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Bartenders ensinam a preparar coquetéis com rum, vodca e espumante

Quer inovar nos drinques? Confira três receitas refrescantes dos bartenders Rodrigo Perdigão e Rodrigo Borçato

Publicado em 23 de Fevereiro de 2020 às 14:00

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 fev 2020 às 14:00
Crédito: Rodrigo Borçato

ANGURIA

  • INGREDIENTES:
  • 50ml de vodca
  • 10ml de cointreau
  • 50ml de suco de laranja
  • 20ml de suco de limão siciliano
  • 20ml de xarope Monin ou 1883 de melancia
  • Bolinhas de melancia congelada para guarnecer
  • Gelo

MODO DE FAZER:

Bata todos os ingredientes em uma coqueteleira, coe duas vezes e sirva em copo do tipo long drink com bastante gelo. Sugestão de guarnição: bolinhas de melancia congelada. 
Receita do bartender Rodrigo Borçato, do restaurante Cafe Haus, em Santa Teresa.
Crédito: Guilherme Ferrari
VALENTINE
  • INGREDIENTES:
  • 50 ml de vodca
  • 20 ml xarope de açúcar 
  • 15 ml suco de limão siciliano 
  • 1 punhado de manjericão
  • 2 lances de pimenta
  • Gelo

MODO DE FAZER:

Coloque todos os ingredientes em uma coqueteleira e bata bem, com bastante gelo. Coe com peneira e sirva em uma taça Martini. Decore com um ramo de manjericão e cascas de limão siciliano.
Receita do bartender e consultor Rodrigo Perdigão. 
  Crédito: Vitor Jubini

SPARKLING TEA 

  • INGREDIENTES:
  • 35 ml de rum branco
  • 10 ml de xarope Monin Chai Tea
  • 10 ml de suco de limão siciliano
  • Folhas de hortelã
  • Fatias de limão siciliano
  • Espumante brut 
  • Gelo

MODO DE FAZER:

Em uma coqueteleira, bata o rum o suco de limão e o xarope. Agite a mistura e sirva em um copo longo com bastante gelo. Neste preparo o bartender utilizou copo escandinavo, mas pode ser um usado um copo long drink e uma taça de vinho. Depois de servido o líquido no copo, coloque as folhas de hortelã, as fatias de limão e complete com espumante. Misture levemente para que os ingredientes se incorporem. 
Receita do bartender e consultor Rodrigo Perdigão.

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