Bartenders ensinam a preparar coquetéis com rum, vodca e espumante

Bata todos os ingredientes em uma coqueteleira, coe duas vezes e sirva em copo do tipo long drink com bastante gelo. Sugestão de guarnição: bolinhas de melancia congelada.

Coloque todos os ingredientes em uma coqueteleira e bata bem, com bastante gelo. Coe com peneira e sirva em uma taça Martini. Decore com um ramo de manjericão e cascas de limão siciliano.

Em uma coqueteleira, bata o rum o suco de limão e o xarope. Agite a mistura e sirva em um copo longo com bastante gelo. Neste preparo o bartender utilizou copo escandinavo, mas pode ser um usado um copo long drink e uma taça de vinho. Depois de servido o líquido no copo, coloque as folhas de hortelã, as fatias de limão e complete com espumante. Misture levemente para que os ingredientes se incorporem.