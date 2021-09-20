Tradição capixaba

2° Festival da Moqueca em Goiabeiras terá pratos a partir de R$ 8

O evento será na rua do Galpão das Paneleiras, em Vitória, nos dias 24, 25 e 26 de setembro. Programação inclui shows de graça de congo, pagode e sertanejo

Publicado em 20 de Setembro de 2021 às 11:33

Evelize Calmon

Moqueca
A moqueca capixaba e a panela de barro serão as estrelas do evento Crédito: Marcelo Moryan
Se a sua ideia para este fim de semana é saborear uma boa mariscada, um bobó de camarão, uma moqueca ou a tradicionalíssima torta capixaba, saiba que poderá encontrar todas essas delícias reunidas (e vendidas a preços camaradas) na segunda edição do Festival da Moqueca da Grande Goiabeiras, que acontecerá entre os dias 24 e 26 de setembro. Os pratos custarão a partir de R$ 8.
O evento contará com uma estrutura de 12 barracas montadas por desfiadeiras, marisqueiras e comerciantes de pratos tipicamente capixabas. A Associação dos Moradores de Goiabeiras, que organiza o festival com apoio da Prefeitura de Vitória, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, promete surpreender os visitantes. 

“Vai ter um pouco de tudo. Moqueca, torta capixaba, sururu, camarão, caranguejo, casquinha de siri e vários outros mariscos, é só chegar”, convida a presidente da associação, Regina Rangel. O funcionamento do festival na sexta e no sábado (24 e 25) será das 19h às 23h, e no domingo (26), das 12h às 19h, com entrada gratuita.
“Além de setembro ser um mês muito especial para a nossa Capital, pelos seus 470 anos, estamos empenhados em trabalhar sempre pela valorização da cultura e da culinária local. Precisamos cada vez mais mostrar aquilo que temos de melhor, e talento e arte temos de sobra”, afirma o secretário municipal de Cultura, Luciano Gagno. 

ATRAÇÕES MUSICAIS

Quem visitar Goiabeiras para saborear os pratos do festival também terá acesso a uma programação musical variada, com uma mistura de ritmos que incluirá congo, pagode, samba, sertanejo e forró, em shows de graça (confira abaixo). Tradicional ponto turístico e cultural de Vitória, o Galpão das Paneleiras estará aberto durante os três dias de evento.
II FESTIVAL DA MOQUECA DE GRANDE GOIABEIRAS
  • Abertura: nesta sexta-feira (24), às 19h.
  • Dias e horários: sexta e sábado (24 e 25), das 19h às 23h; domingo (26), das 12h às 19h.
  • Local: Rua Silvana Rosa (a rua do Galpão das Paneleiras), na região da Grande Goiabeiras. 
  • Entrada gratuita.
PROGRAMAÇÃO MUSICAL:
  • Sexta (24/09): 
  • 19h30 - Apresentação de congo da banda Panela de Barro. 
  • 20h30 - Ralf Rojas (sertanejo e forró)
  • Sábado (25/09):
  • 20h30 - Jokas do Samba (samba e pagode)
  • Domingo (26/09):
  • 14h - Forró Raiz (forró nordestino)
  • 16h - Vlad AKS e banda (samba e pagode)
Com informações da Prefeitura de Vitória.

