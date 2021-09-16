Bar com drinques criativos é atração nas areias da Guarderia

Fervedouro, inspirado nas belezas do Jalapão, é novidade na carta Crédito: Babado Bar/Divulgação

O que vilãs de novela, como Nazaré Tedesco e Odete Roitman, o filme "As Patricinhas de Beverly Hills", a canção "Madalena do Jucu", de Martinho da Vila, e os fervedouros do Jalapão têm em comum? Todos serviram de inspiração para drinques da carta do Babado Bar, que desde fevereiro rendem ótimos goles na Praia da Guarderia, em Vitória.

Localizado à esquerda de quem chega à areia pela passarela de madeira, o bar foi criado pelo casal Lucas Martins, 28 anos, que é capixaba, e André Sopon, 44, um fluminense que há pouco mais de 1 ano apaixonou-se pelo Estado. Sob o guarda-sol laranja com uma mesa repleta de garrafas e guarnições, os barmen propõem uma experiência artística por meio de coquetéis pra lá de criativos.

Babado Bar

Os autorais são baseados principalmente em temas como brasilidade, universo feminino e capixabismo - do qual o principal exemplo é o Madalena, de vodca, mexerica e coentro, servido em uma caneca de barro revestida pelas cores do céu capixaba. A carta traz mais de 40 opções de drinques, que custam entre R$ 15 (caipirinha) e R$ 120 (jarra para quatro pessoas).

"As frutas com que preparamos os drinques são escolhidas a dedo por nós, frescas, e só cortamos ou maceramos no momento do preparo. Isso faz total diferença na qualidade, assim como os destilados que usamos, sempre de primeira", relata Lucas. No momento, o Babado funciona aos sábados, domingos e feriados, a partir das 9h, e no verão deve ampliar os horários de atendimento.

BRUNCH AOS SÁBADOS EM JARDIM DA PENHA

O brunch, refeição de origem britânica que combina café da manhã e almoço, ganhou um novo cardápio na cidade: o da Kaffa Cafeteria, que a partir deste mês abrirá também aos sábados, das 10h às 15h. O menu do brunch estará disponível exclusivamente nesse dia, e terá suco, café filtrado, prato e sobremesa - as opções serão diferentes a cada mês.

O brunch, composto de quatro itens, é oferecido aos sábados Crédito: Kaffa/Divulgação

Em setembro, o menu inclui suco natural de abacaxi com couve e gengibre (ou de frutas vermelhas), o café filtrado do dia, um sanduíche de patê de ovo no pão brioche e, para fechar, tiramisù (R$ 46, por pessoa). Os itens também são vendidos separadamente. Rua Darcy Grijó, 50, lojas 3 e 4, Rua da Lama, Jardim da Penha, Vitória.

JANTAR HARMONIZADO COM VINHOS DE MENDOZA

O restaurante Don Aguilar vai celebrar a chegada da primavera com um jantar harmonizado, no próximo dia 21 de setembro, em que serão servidos vinhos da bodega boutique argentina La Azul, localizada em Mendoza, e drinques da casa.

O ancho fatiado com fritas e molho roti será servido com o La Azul Malbec/Cabernet Sauvignon Crédito: Don Aguilar/Divulgação

Entre os destaques do menu estão o ceviche de peixe com esferas de chá de hortelã, acompanhado pelo Sauvignon Blanc da vinícola, e o ravióli de ragu de cupim com chutney de frutas vermelhas, escoltado pelo Cabernet Sauvignon.

O valor por pessoa é R$ 199 e as reservas já podem ser feitas pelo Whatsapp (27) 99271-4174. Rua Rio Branco, 8, Praia da Costa (Parque das Castanheiras), Vila Velha.

CAMARÃO E FRUTOS DO MAR EM FESTIVAL NO NORTE

Tradição no Norte do Estado, o Festival do Camarão e Frutos do Mar de Conceição da Barra teve sua sexta edição confirmada para este ano e acontecerá entre os dias 8 e 17 de outubro. Participarão do evento 26 restaurantes, sendo 17 na sede do município e nove na Vila de Itaúnas, totalizando mais de 30 pratos. Mais informações: @festivaldocamaraobarra