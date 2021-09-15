O que você gostaria de comer se o mundo acabasse hoje?

Arroz de tomates com azeitona preta, pesto rústico e muçarela de búfala Crédito: Bia Brunow

Encontrar os amigos adquiriu um significado bem mais especial nos tempos em que vivemos. Mesmo vacinados, seguimos com medos e um sentimento apocalíptico entre nós (pré para alguns, pós para outros, mas inegavelmente apocalíptico).

Estive em Vitória no último fim de semana e aproveitei para encontrar (e reencontrar) um grupo de amigos queridos e famintos. Éramos dez alminhas sedentas por alguma dose de diversão, regada a comida gostosa, bebida acessível e boas conversas.

A aventura começou no supermercado, quando tentamos escolher entre as gôndolas algo que não custasse metade do salário dos comensais. “Um menu vegetariano”, concluímos. E seguimos corredores adentro buscando ingredientes fresquinhos e bonitos para o nosso encontro.

Tomatinhos cereja, azeitonas pretas, muçarela de búfala, queijo pecorino, um bom maço de manjericão fresquinho, arroz carnaroli, azeite, manteiga, vinho branco. Aquele prato quente que abraça mas que, ao mesmo tempo, traz o frescor necessário para manter a noite viva, entre uma taça e outra de vinho.

O escolhido para o encontro foi um prato quente que abraça e traz frescor Crédito: Bia Brunow

Havia ainda, porém, a sensação de apocalipse. “O que vocês gostariam de comer se soubessem que estamos no fim do mundo?” – alguém perguntou.

Eu acho que gostaria de um prato de arroz.

ARROZ CALDOSO DE TOMATES COM AZEITONA PRETA E PESTO RÚSTICO

Rendimento: 10 porções

Tempo de preparo: 1 hora

Nível: médio



INGREDIENTES:

500g de arroz carnarolli, bomba ou arbóreo



1 cebola grande cortada em cubos



4 dentes de alho laminados



1 talo de alho-poró fatiado



3 talos de salsão cortados em fatias finas



200g de passata de tomates



2 latas de tomates pelados ou 6 tomates italianos sem a pele



2 caixinhas de tomate sweet grape (corte-os ao meio)

1 xícara de vinho branco



100g de manteiga



100g de parmesão de boa qualidade ralado fino



Sal e pimenta-do-reino a gosto



1 litro de caldo de legumes (que você pode fazer com as aparas dos legumes utilizados na receita)



100g de azeitonas pretas picadas



Muçarela de búfala a gosto (em bolinhas)



Para o pesto:

1 maço de manjericão



1 dente de alho

80g de castanha-de-caju

80g de parmesão ralado

1 xícara de azeite extravirgem

Sal e pimenta-do-reino a gosto

MODO DE PREPARO (arroz de tomates):

Deixe uma panela com o caldo bem quente. Em uma outra panela, coloque um fio de azeite e sue a cebola, o salsão, o alho e o alho-poró até ficarem transparentes. Acrescente o arroz e toste os grãos. Em seguida, jogue o vinho branco e mexa até que o arroz absorva o liquido. Quebre os tomates pelados até que formem um purê rústico. Junte ao arroz e mexa para incorporar. Em seguida, acrescente a passata. Complete com o caldo de legumes e mexa constantemente para liberar o amido dos grãos. Ainda bem al dente, apague o fogo, acrescente o queijo, a manteiga e metade dos tomatinhos frescos cortados. Dê uma boa mexida e tampe. Deixe descansar por dois minutos e sirva imediatamente. Para finalizar, use um pouco das azeitonas picadas, o pesto, os tomatinhos frescos e algumas bolinhas de muçarela de búfala rasgadas por cima – isso torna o prato ainda mais especial.

MODO DE PREPARO (pesto rústico):

Desfolhe o maço de manjericão. Em uma tábua, junte todos os ingredientes, exceto o azeite. Pique tudo junto com a faca, fazendo movimentos de vai e vem na tábua. Em seguida, transfira os ingredientes picados para uma tigela e cubra com azeite. Acerte o sal e está pronto para servir. Você também pode bater tudo no liquidificador para obter um resultado mais uniforme, mas a ideia aqui é que o pesto seja rústico mesmo.