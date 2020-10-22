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Wesley Safadão faz 1ª live solo desde abril: 'Não dá para deixar 2020 sem Garota VIP'

A apresentação, que leva o nome de uma das festas promovidas por Safadão, poderá ser conferida no canal oficial dele no YouTube
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 out 2020 às 08:16

Publicado em 22 de Outubro de 2020 às 08:16

Wesley Safadão é atração do Café de La Musique, em Meaípe, Guarapari
Wesley Safadão promete relembrar seus maiores sucessos e apresentar novas músicas Crédito: Reprodução/Facebook
Wesley Safadão, 32, marcou para o próximo sábado (24), a partir das 20h, a live Garota VIP. Trata-se da primeira transmissão neste formato que ele faz desde abril. O cantor promete relembrar seus maiores sucessos e apresentar novas músicas.
"Já que ainda não podemos nos reunir ainda para curtir um show daqueles, vamos com tudo nessa live. Vai Safadão!", afirma o cantor. Ele diz ainda que haverá convidados especiais, sem especificar quais são. A apresentação, que leva o nome de uma das festas promovidas por Safadão, poderá ser conferida no canal oficial dele no YouTube. O evento não será realizado presencialmente por causa da pandemia.
"Infelizmente esse ano todos os nossos planos precisaram ser adiados, mas eu não poderia de maneira nenhuma deixar 2020 passar sem o Garota VIP", afirmou o cantor, que também cancelou a terceira edição do WS On Board, que estava marcada para o dia 28 de novembro. O evento deve ocorrer no primeiro semestre de 2021.
Essa é a primeira live solo que ele faz depois disso. Ainda em setembro, ele participou de uma transmissão ao vivo em que dividiu as atenções com a dupla Bruno e Marrone.
A equipe do cantor afirma que todas as medidas requeridas por órgãos de saúde e autoridades sanitárias serão seguidas. Vale lembrar que ele foi diagnosticado com Covid-19 em agosto e, em setembro, anunciou que estava curado.

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