Wesley Safadão é diagnosticado com covid-19 e adia live

O cantor Wesley Safadão foi diagnosticado com a covid-19, doença causada pelo novo coronavírus. O anúncio foi feito em comunicado enviado por sua assessoria nesta sexta-feira (28).
Segundo as informações, o artista "passa bem" e "está assintomático". A nota ainda destaca que a live que Safadão faria com a dupla sertaneja Bruno e Marrone, neste sábado (29), foi adiada para o dia 19 de setembro.
Confira a íntegra do comunicado abaixo:
"Informamos que Wesley Safadão testou positivo para a Covid-19. O cantor passa bem, está assintomático e fará a contra prova do exame em Fortaleza (CE).
Devido ao resultado e para a preservação da saúde de todos, sua live de amanhã, 29/08, com a dupla Bruno & Marrone foi adiada para o próximo dia 19/09."