Wesley Safadão é diagnosticado com covid-19 e adia live com Bruno e Marrone Crédito: Reprodução/Facebook

Wesley Safadão foi diagnosticado com a O cantorfoi diagnosticado com a covid-19 , doença causada pelo novo coronavírus. O anúncio foi feito em comunicado enviado por sua assessoria nesta sexta-feira (28).

Segundo as informações, o artista "passa bem" e "está assintomático". A nota ainda destaca que a live que Safadão faria com a dupla sertaneja Bruno e Marrone, neste sábado (29), foi adiada para o dia 19 de setembro.

Confira a íntegra do comunicado abaixo:

"Informamos que Wesley Safadão testou positivo para a Covid-19. O cantor passa bem, está assintomático e fará a contra prova do exame em Fortaleza (CE).