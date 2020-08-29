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Assintomático

Wesley Safadão é diagnosticado com covid-19 e adia live

Segundo as informações, o artista 'passa bem' e 'está assintomático'. A live foi adiada para setembro

Publicado em 29 de Agosto de 2020 às 17:10

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 ago 2020 às 17:10
Wesley Safadão é atração do Café de La Musique, em Meaípe, Guarapari
Wesley Safadão é diagnosticado com covid-19 e adia live com Bruno e Marrone Crédito: Reprodução/Facebook
O cantor Wesley Safadão foi diagnosticado com a covid-19, doença causada pelo novo coronavírus. O anúncio foi feito em comunicado enviado por sua assessoria nesta sexta-feira (28).
Segundo as informações, o artista "passa bem" e "está assintomático". A nota ainda destaca que a live que Safadão faria com a dupla sertaneja Bruno e Marrone, neste sábado (29), foi adiada para o dia 19 de setembro.

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Confira a íntegra do comunicado abaixo:
"Informamos que Wesley Safadão testou positivo para a Covid-19. O cantor passa bem, está assintomático e fará a contra prova do exame em Fortaleza (CE).
Devido ao resultado e para a preservação da saúde de todos, sua live de amanhã, 29/08, com a dupla Bruno & Marrone foi adiada para o próximo dia 19/09."

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