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Coronavírus

Luísa Sonza faz teste por precaução e descobre que está com Covid-19

A cantora explicou que fez o teste por precaução, já que ela gravaria um clipe ao lado do cantor Leo Santana

Publicado em 29 de Agosto de 2020 às 16:59

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 ago 2020 às 16:59
A cantora Luísa Sonza posa só de biquíni tomando sol
Luísa Sonza faz teste por precaução e descobre que está com Covid-19 Crédito: Reprodução/Instagram @luisasonza
Luísa Sonza, 22, anunciou nesta sexta-feira (28) que está com Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus. A cantora passa bem e está em isolamento social em casa. "Não sinto absolutamente nada", disse nas redes sociais, tranquilizando os fãs.
Sonza explicou que fez o teste por precaução, já que ela gravaria hoje um clipe ao lado do cantor Leo Santana, 32. "Ainda bem que fui, não coloquei ninguém em risco", afirmou.
Ela explicou que, antes do diagnóstico, teve um falso negativo em um teste rápido. "Ontem eu fiz o teste normal, e ele deu negativo, aquele teste que não é de hospital, mas por precaução, como é um trabalho que envolve muitos profissionais, fui ao hospital para testar", explicou. "No do hospital, deu positivo."
A cantora agradeceu a preocupação dos fãs. "Sigo em isolamento total em casa", afirmou.
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