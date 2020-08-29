Luísa Sonza faz teste por precaução e descobre que está com Covid-19

Sonza explicou que fez o teste por precaução, já que ela gravaria hoje um clipe ao lado do cantor Leo Santana, 32. "Ainda bem que fui, não coloquei ninguém em risco", afirmou.

Ela explicou que, antes do diagnóstico, teve um falso negativo em um teste rápido. "Ontem eu fiz o teste normal, e ele deu negativo, aquele teste que não é de hospital, mas por precaução, como é um trabalho que envolve muitos profissionais, fui ao hospital para testar", explicou. "No do hospital, deu positivo."