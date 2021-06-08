Vitória Strada sofre comentários homofóbicos em foto beijando Marcella Rica

As atrizes Vitória Strada (24) e Marcella Rica (29) serão capa da revista "Glamour Brasil" deste mês. A estrela de "Salve-se Quem Puder" (Rede Globo) publicou uma foto tirada para a edição, em que está beijando sua noiva, e recebeu comentários homofóbicos, apesar de ter agradado fãs do casal.

"Mês de recarregar as forças para continuar lutando pelo direito que todos temos de ser e de amar, seja como for. Porque o mundo fica mais feliz quando tem mais gente amando e existindo na sua verdade, e fica ainda mais bonito colorido", escreveu a atriz na legenda da publicação.

Foto de Marcella Rica e Vitoria Strada para a revista Glamour Crédito: Bruna Castanheira

"Pra que tanta exposição? Acho desnecessário", escreveu um internauta. "O que estão fazendo com o nosso mundo? Estão acabando com a instituição família", comentou outro. "Acho imprópria a foto! Nem é por questão sexual", disse um terceiro.

As artistas estão noivas desde o ano novo e o casamento ainda não tem data marcada. Juntas desde 2019, na revista elas abordam temas como a vida sexual, preconceitos e as expectativas para a cerimônia de casamento.

"Ninguém pensa em casar quando o sexo não é bom. Casamento é casamento. É encontrar encaixe em diversas áreas. Inclusive nessa", afirmou Rica. "O sexo é uma escuta, uma troca. As pessoas o veem como algo restrito ao órgão sexual masculino", completou Strada.