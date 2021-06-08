Vitória Strada sofre comentários homofóbicos em foto beijando Marcella Rica

As atrizes Vitória Strada (24) e Marcella Rica (29) serão capa da revista "Glamour Brasil" deste mês. A estrela de "Salve-se Quem Puder" (Rede Globo) publicou uma foto tirada para a edição, em que está beijando sua noiva, e recebeu comentários homofóbicos, apesar de ter agradado fãs do casal.
"Mês de recarregar as forças para continuar lutando pelo direito que todos temos de ser e de amar, seja como for. Porque o mundo fica mais feliz quando tem mais gente amando e existindo na sua verdade, e fica ainda mais bonito colorido", escreveu a atriz na legenda da publicação.
"Pra que tanta exposição? Acho desnecessário", escreveu um internauta. "O que estão fazendo com o nosso mundo? Estão acabando com a instituição família", comentou outro. "Acho imprópria a foto! Nem é por questão sexual", disse um terceiro.
As artistas estão noivas desde o ano novo e o casamento ainda não tem data marcada. Juntas desde 2019, na revista elas abordam temas como a vida sexual, preconceitos e as expectativas para a cerimônia de casamento.
"Ninguém pensa em casar quando o sexo não é bom. Casamento é casamento. É encontrar encaixe em diversas áreas. Inclusive nessa", afirmou Rica. "O sexo é uma escuta, uma troca. As pessoas o veem como algo restrito ao órgão sexual masculino", completou Strada.
Na entrevista, a ex-modelo também fala sobre sua bissexualidade. "Era a primeira vez que sentia algo por uma mulher, foi um processo interno até entender que realmente estava gostando dela", comenta. "A chave foi eu não me julgar ou questionar. A bissexualidade é muito natural para mim. Nunca foi tabu."