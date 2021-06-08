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Amor sem Preconceito

Vitória Strada sofre comentários homofóbicos em foto beijando Marcella Rica

Artistas serão capa da revista "Glamour" no mês de junho

Publicado em 08 de Junho de 2021 às 18:26

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

08 jun 2021 às 18:26
As atrizes Vitória Strada (24) e Marcella Rica (29) serão capa da revista "Glamour Brasil" deste mês. A estrela de "Salve-se Quem Puder" (Rede Globo) publicou uma foto tirada para a edição, em que está beijando sua noiva, e recebeu comentários homofóbicos, apesar de ter agradado fãs do casal.
"Mês de recarregar as forças para continuar lutando pelo direito que todos temos de ser e de amar, seja como for. Porque o mundo fica mais feliz quando tem mais gente amando e existindo na sua verdade, e fica ainda mais bonito colorido", escreveu a atriz na legenda da publicação.
Foto de Marcella Rica e Vitoria Strada para a revista Glamour
Foto de Marcella Rica e Vitoria Strada para a revista Glamour Crédito: Bruna Castanheira
"Pra que tanta exposição? Acho desnecessário", escreveu um internauta. "O que estão fazendo com o nosso mundo? Estão acabando com a instituição família", comentou outro. "Acho imprópria a foto! Nem é por questão sexual", disse um terceiro.
As artistas estão noivas desde o ano novo e o casamento ainda não tem data marcada. Juntas desde 2019, na revista elas abordam temas como a vida sexual, preconceitos e as expectativas para a cerimônia de casamento.
"Ninguém pensa em casar quando o sexo não é bom. Casamento é casamento. É encontrar encaixe em diversas áreas. Inclusive nessa", afirmou Rica. "O sexo é uma escuta, uma troca. As pessoas o veem como algo restrito ao órgão sexual masculino", completou Strada.

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Na entrevista, a ex-modelo também fala sobre sua bissexualidade. "Era a primeira vez que sentia algo por uma mulher, foi um processo interno até entender que realmente estava gostando dela", comenta. "A chave foi eu não me julgar ou questionar. A bissexualidade é muito natural para mim. Nunca foi tabu."

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