'Querida!', Angélica homenageia namorada do filho mais velho

Mãe de Joaquim, de 16 anos, Benício, de 13, e Eva, de 8, a apresentadora Angélica, de 47 anos, fez uma homenagem à nora, Manoela, namorada do mais velho, nas redes sociais.

Em comemoração do aniversário da jovem Manoela Esteves, a esposa de Luciano Huck se derreteu por ela em foto. "Parabéns, querida! Muita luz e alegrias", postou.

Angélica prestou uma homenagem à namorada do filho, Manoela, nas redes sociais Crédito: Reprodução

Manoela é a segunda namorada do rapaz. No Rock in Rio de 2019, ele desfilou pelo evento com Isabella Hohn. Se depender de Angélica, não há ciúme e nem preocupações com relação à vida amorosa dos filhos.

"Eles são uma geração mais conectada com valores mais profundos e verdadeiros. Procuro ter conversa e diálogo. A minha relação com meus filhos é muito aberta", afirmou a apresentadora a "Quem", em novembro.