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'Querida!', Angélica homenageia namorada do filho mais velho

Joaquim, de 16 anos, namora Manoela Esteves
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

08 jun 2021 às 18:18

Publicado em 08 de Junho de 2021 às 18:18

Mãe de Joaquim, de 16 anos, Benício, de 13, e Eva, de 8, a apresentadora Angélica, de 47 anos, fez uma homenagem à nora, Manoela, namorada do mais velho, nas redes sociais.
Em comemoração do aniversário da jovem Manoela Esteves, a esposa de Luciano Huck se derreteu por ela em foto. "Parabéns, querida! Muita luz e alegrias", postou.
Angélica prestou uma homenagem à namorada do filho, Manoela, nas redes sociais
Angélica prestou uma homenagem à namorada do filho, Manoela, nas redes sociais Crédito: Reprodução
Manoela é a segunda namorada do rapaz. No Rock in Rio de 2019, ele desfilou pelo evento com Isabella Hohn. Se depender de Angélica, não há ciúme e nem preocupações com relação à vida amorosa dos filhos.

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"Eles são uma geração mais conectada com valores mais profundos e verdadeiros. Procuro ter conversa e diálogo. A minha relação com meus filhos é muito aberta", afirmou a apresentadora a "Quem", em novembro.
"Eles estão crescendo e, por outro lado, é muito divertido e muito bom vê-los se transformando em pessoas com seus amigos e interesses. A adolescência é uma fase em que eles querem se auto afirmar, ter outras referências", emendou.

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